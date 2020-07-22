Общество
ВедомостиЯкутского шамана Габышева отпустили из психиатрической больницы
Врачебная комиссия приняла решение о выписке из Якутского психоневрологического диспансера Александра Габышева, называющего себя шаманом и шедшего в Москву «изгонять Путина». Об этом в Facebook рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.
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Путешествия
Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ
Схема получения Согласно подготовленной Ростуризма программе стимулирования внутреннего туризма, презентация которой есть у "Интерфакса", путешествующие по новым направлениям внутри России туристы смогут получить от государства компенсацию за поездку стоимостью от 25 до 75 тыс. рублей, приобретенную у туроператора или отеля через платежную систему МИР.
Интерфакс 04:32
Технологии
«Касперский» предупредил о вредоносном ПО под видом продуктов Netflix
Пресс-служба «Лаборатории Касперского» сообщила, что в период наблюдения было зафиксировано свыше 22 тыс. попыток заражения вредоносной программой компьютеров пользователей.
Astera вчера в 15:33
Политика
ФСБ предотвратила теракт против силовиков в Кабардино-Балкарии
ФСБ предотвратила теракт против силовиков в Кабардино-Балкарии, его планировали члены группировки "Исламское государство"*.
РИА Новости 08:47
Происшествия
На мать выпавшего с четвертого этажа мальчика из Подольска завели дело
На 21-летнюю жительницу Подольска, чей сын сорвался с четвертого этажа, пока она спала после ночного застолья, завели уголовное дело по факту оставления в опасности.
Вести.Ru 08:43
Общество
Пригожин «пожертвовал» Навальному 1 млн рублей
Господин Навальный назвал в качестве причины штраф на 88 млн руб. по иску компании «Московский школьник», которую связывают с господином Пригожиным.
Коммерсантъ 20 июля в 12:31
Политика
Госдума приравняла отчуждение части территории РФ к экстремизму
Согласно закону, экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории.
Интерфакс 07:38
Общество
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК 07:36
Общество
Суд арестовал «Бабушку Агафью» и другие бренды Natura Siberica
Информацию об аресте РБК подтвердил представитель фирмы «Первое решение», владеющей брендом «Бабушка Агафья» и «дочкой» Natura Siberica.
РБК 07:24
Шоу-бизнес
43-летняя Наталия Орейро предстала с экстремальным декольте
Певица опубликовала в своем блоге подборку фотографий, где она примерила довольно раскованный образ - ультракороткую чёрно-серебристую юбку, такого же стиля укороченный пиджак с коротким рукавом, а также блузку с экстремальным вырезом декольте, который достает практически до пупка звезды.
Bimru.ru 04:22
Футбол
Даже резервный состав «Зенита» не проиграет «Ростову». Прогноз на матч
Чемпион России и финалист Кубка страны полетит в Ростов резервным составом.
Bobsoccer вчера в 14:42
Общество
В Алтайском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлили в Алтайском крае, такие изменения внес в указ о мерах по предупреждению распространения COVID-19 губернатор Виктор Томенко, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 01:13
Энергетика
Газ для жителей Петербурга и Ленобласти с 1 августа подорожает на 3%
В Петербурге и Ленинградской области с 1 августа 2020 года повысится цена на газ.
МР7.ру 20 июля в 12:17
Общество
Мурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19
Созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вакцина от коронавируса уже доказала свою безопасность и эффективность, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
РБК 08:31
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова снялась в бикини у бассейна Аллы Пугачевой
Молодая жена Никиты Преснякова опубликовала в своем сторис кадры, сделанные в бассейне, что располагается в замке Пугачевой и Галкина.
Bimru.ru 05:05
Хоккей
Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев
Чемпион Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в составе хоккейной сборной СССР Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет.
Вести.Ru 06:19
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Технологии
Ведущей в Rambler Group стала цифровой аватар Елена
Издание Ferra.ru, которое входит в Rambler Group, первым среди российских СМИ выпустило эфир новостей с цифровой телеведущей Еленой от SberDevices.
Секрет фирмы 06:13
Общество
45 воронежских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
В Воронежской области Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на 100 баллов сдали 45 выпускников.
Обозреватель Врн 08:28
Общество
На время парада в День ВМФ в Петербурге перекроют набережные Невы
В Петербурге 26 июля, в День ВМФ, перекроют набережные Невы.
Питерские заметки 07:51
Авто
Как бы выглядел новый Volkswagen Polo с «лицом» от Golf Mk8?
Зарубежным художником было представлено изображение, как бы выглядела обновленная вариация бюджетной модели VW Polo, в случае копирования элементов экстерьера у более крупных моделей Golf Mk8.
Car.ru 19 июля в 09:38
Шоу-бизнес
52-летняя Алика Смехова показала фигуру в купальнике
Популярная 52-летняя актриса Алика Смехова, лишенная в этом году возможности отправиться за границу, отдыхает на черноморском курорте.
Bimru.ru 06:41
Транспорт
Решение о скоростном лимите на платных трассах примут в течение месяца
Решение о возможности увеличения скорости движения на платных трассах М-11 "Нева" и М-4 "Дон" до 150 км/ч будет принято в течение ближайшего месяца, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в Госдуме.
ТАСС 08:08
Здоровье
Где выявили за сутки 57 больных коронавирусом в Самарской области
Информацию передаёт оперативный штаб. По данным на 21 июля, в Самарской области за сутки выявлено 57 новых случаев заражения COVID-19.
СОВА вчера в 07:07
Общество
В центре Москвы из-за подозрительного предмета перекрыли улицу Ильинка
В столице перекрыли улицу Ильинку из-за обнаружения «подозрительного предмета».
РБК 08:29
Политика
Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края
Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края стал член фракции ЛДПР в Государственной думе Михаил Дегтярев, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
Lenta.ru 20 июля в 08:38
Армия и оружие
Черноморский флот отслеживает корабли НАТО, участвующие в Sea Breeze
Черноморский флот РФ отслеживает корабли и авиацию НАТО, участвующие в учениях Sea Breeze на северо-западе Черного моря, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.
РИА Новости 08:28
Футбол
Уткин назвал текущий состав «Зенита» слабейшим в истории
Худшего и слабейшего «Зенита» просто не бывало.
Metaratings 08:07