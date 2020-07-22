Врачебная комиссия приняла решение о выписке из Якутского психоневрологического диспансера Александра Габышева, называющего себя шаманом и шедшего в Москву «изгонять Путина». Об этом в Facebook рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

Финансы Аналитики ожидают 24 июля снижения ключевой ставки ЦБ РФ Москва, 22 июля 2020, 09:57 — REGNUM Очередное снижение ключевой ставки Банка России произойдёт с большой вероятностью 24 июля, в ходе заседания совета директоров. 149

Происшествия В Грузии арестовали соучастника убийства следователя в Подмосковье В Грузии арестован 23-летний гражданин России Иван Кочетков, которого следствие считает причастным к убийству следователя Елены Шишкиной, застреленной в Подмосковье в октябре 2018 года.

Политика Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах Госдума приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий многодневное голосование на выборах всех уровней начиная с 2021 г. Решение о сроке голосования в каждом отдельном случае будет принимать избирательная комиссия, говорится на сайте Госдумы. 1,3K

Гаджеты Твердотельный накопитель Team Group EX2 на 1 Тбайт стоит $100 Компания Team Group представила твердотельные накопители серии EX2, предназначенные для установки в недорогие персональные компьютеры — десктопы и ноутбуки.

Общество Володин призвал уйти от показателей средних зарплат по России Председатель Госдумы отметил, что профильным министерствам было бы правильно это учесть.

Экономика Кабмин осенью примет решение по программе льготной ипотеки Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Госдуме, заявил, что решение о возможности продления программы льготной ипотеки под 6,5% будет принято осенью. 3

Общество Академик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев допустил, что пандемия коронавирусной инфекции не закончится скоро. 468

Происшествия Jaguar сына экс-чиновника Петербурга эвакуировали за наглую парковку Кронштадт, Санкт-Петербург, 22 июля 2020, 12:13 — REGNUM Дорогостоящую иномарку 27-летнего сына бывшего чиновника Выборгского района эвакуировали на штрафстоянку, после того как водитель оставил машину рядом с Морским Никольским собором в Кронштадте. 15

Технологии Илон Маск считает, что у чипирования человека есть преимущества Известный американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск уверен, что чипированные люди смогут самостоятельно контролировать уровень гормонов с помощью мозгового импланта Neuralink. 202

Общество В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей». 1,5K