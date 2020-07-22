Общество
ВедомостиЯкутского шамана Габышева отпустили из психиатрической больницы
Врачебная комиссия приняла решение о выписке из Якутского психоневрологического диспансера Александра Габышева, называющего себя шаманом и шедшего в Москву «изгонять Путина». Об этом в Facebook рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.
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Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Общество
Михаил Мишустин заявил о росте числа безработных в России в 3,5 раза
Глава Правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что с 1 апреля число безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости, выросло в 3,5 раза.
Русская Планета 03:51
Политика
В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
REGNUM 04:11
Общество
Удмуртия заняла 52-е место среди регионов России по качеству жизни
Удмуртия заняла 52-е место рейтинга лучших регионов России для жизни, составленном РБК, набрав 2.71 балла из 10 возможных.
Коммерсантъ Ижевск 02:59
Авто
Названы лучшие полноприводные машины с пробегом до 1 миллиона рублей
Третьего места удостоился Kia Sorento. За 1 млн рублей можно рассчитывать на автомобиль, выпущенный в 2012 или 2013 годах.
Evo-rus.com вчера в 09:05
Гаджеты
Xiaomi в августе обновит 23 смартфона до стабильной версии MIUI 12
Китайский гигант Xiaomi в августе планирует обновить программное обеспечение 23 смартфонов компании до стабильной версии MIUI 12.
ПРАЙМ 02:50
Общество
Около 94 тыс. штрафов выписали за нарушение карантина в Москве
Почти 94 тыс. штрафов получили москвичи за нарушение карантинного режима в период пандемии коронавируса.
Известия 04:39
Финансы
Аналитики ожидают 24 июля снижения ключевой ставки ЦБ РФ
Москва, 22 июля 2020, 09:57 — REGNUM Очередное снижение ключевой ставки Банка России произойдёт с большой вероятностью 24 июля, в ходе заседания совета директоров.
REGNUM 02:57
Происшествия
В Грузии арестовали соучастника убийства следователя в Подмосковье
В Грузии арестован 23-летний гражданин России Иван Кочетков, которого следствие считает причастным к убийству следователя Елены Шишкиной, застреленной в Подмосковье в октябре 2018 года.
Znak.com 04:07
Политика
Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий многодневное голосование на выборах всех уровней начиная с 2021 г. Решение о сроке голосования в каждом отдельном случае будет принимать избирательная комиссия, говорится на сайте Госдумы.
Ведомости вчера в 06:40
Политика
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru вчера в 14:12
Гаджеты
Твердотельный накопитель Team Group EX2 на 1 Тбайт стоит $100
Компания Team Group представила твердотельные накопители серии EX2, предназначенные для установки в недорогие персональные компьютеры — десктопы и ноутбуки.
3DNews 04:33
Общество
Володин призвал уйти от показателей средних зарплат по России
Председатель Госдумы отметил, что профильным министерствам было бы правильно это учесть.
РИА Новости 05:41
Общество
Режим ЧС из-за засухи введен в половине районов Новосибирской области
Политическая Экспертиза 04:46
Экономика
Кабмин осенью примет решение по программе льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Госдуме, заявил, что решение о возможности продления программы льготной ипотеки под 6,5% будет принято осенью.
RT на русском 05:24
Политика
Мишустин заявил о безопасности четырех российских вакцин от COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что четыре вакцины от коронавируса в России доказали свою безопасность.
РИА Новости 04:23
Армия и оружие
ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции
Вашингтон, 21 июля 2020, 18:19 — REGNUM ВВС США официально выкупили восемь истребителей пятого поколения F-35A «Лайтнинг-2», выпущенных корпорацией Lockheed Martin для Турции, сообщает 21 июля Defense News.
REGNUM вчера в 11:19
Общество
Академик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года
Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев допустил, что пандемия коронавирусной инфекции не закончится скоро.
RT на русском 04:49
Происшествия
Jaguar сына экс-чиновника Петербурга эвакуировали за наглую парковку
Кронштадт, Санкт-Петербург, 22 июля 2020, 12:13 — REGNUM Дорогостоящую иномарку 27-летнего сына бывшего чиновника Выборгского района эвакуировали на штрафстоянку, после того как водитель оставил машину рядом с Морским Никольским собором в Кронштадте.
REGNUM 05:13
Технологии
Илон Маск считает, что у чипирования человека есть преимущества
Известный американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск уверен, что чипированные люди смогут самостоятельно контролировать уровень гормонов с помощью мозгового импланта Neuralink.
Live24 вчера в 05:40
Путешествия
Жительница Сочи рассказала о наплыве туристов из-за пандемии
Очереди из людей встречаются почти на каждом шагу, о чем рассказала местная жительница Татьяна Кольцова.
Экономика сегодня вчера в 22:54
Шоу-бизнес
Канье Уэст заявил, что два года хочет развестись с Ким Кардашьян
Американский рэп-исполнитель Канье Уэст заявил о своем желании развестись со своей супругой Ким Кардашьян.
Культуромания 04:00
Общество
В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам
В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском вчера в 03:15
Экономика
Сбербанк стал владельцем 100% компании «Яндекс.Деньги»
Сбербанк выкупил у "Яндекса" 25% компании "Яндекс.Деньги", консолидировав 100% акций, следует из информации на сайте ЕГРЮЛ.
РИА Новости вчера в 22:31
Политика
Акция протеста депутатов привела к срыву заседания Саратовской облдумы
На заседании Саратовской облдумы объявлен перерыв из-за акции протеста.
Взгляд-инфо 04:32
Путешествия
Ростуризм начал разработку системы кешбэка за туры по России
Ростуризм совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) начал разработку системы возвращения части средств за приобретенный тур по России на банковскую карту «Мир».
Известия 03:58