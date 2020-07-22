Общество
ВедомостиЯкутского шамана Габышева отпустили из психиатрической больницы
Врачебная комиссия приняла решение о выписке из Якутского психоневрологического диспансера Александра Габышева, называющего себя шаманом и шедшего в Москву «изгонять Путина». Об этом в Facebook рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.
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Общество
Глава МЧС России прибыл в затопленные Нижние Серги
РБК Екатеринбург 02:44
Политика
Дегтярев объяснил отказ выходить к митингующим в Хабаровске занятостью
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал выйти к митингующим на площади жителям, но позже, передает ТАСС.
РБК вчера в 09:01
Политика
Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока-2»
Восточный комитет экономики Германии (OAOEV), объединяющий финансовые, производственные и торговые компании, готовит ответ на санкции США против строительства газопровода "Северный поток-2", заявил руководитель OAOEV Михаэль Хармс в интервью Funke.
Вести.Ru 02:49
Политика
Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом об итогах работы кабинета министров.
Коммерсантъ 03:58
Финансы
Аналитики ожидают 24 июля снижения ключевой ставки ЦБ РФ
Москва, 22 июля 2020, 09:57 — REGNUM Очередное снижение ключевой ставки Банка России произойдёт с большой вероятностью 24 июля, в ходе заседания совета директоров.
REGNUM 02:57
Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 03:27
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Футбол
ЦСКА предоставит Гайчу частный самолет для перелёта в Россию
Новичок ЦСКА нападающий Адольфо Гайч в ближайшее время прибудет в расположение московского клуба.
Нева Спорт 02:12
Здоровье
Волгоградцев предупреждают о приближении сильной магнитной бури
Из-за повышенной солнечной активности 29 июля на планете произойдет довольно крупная магнитная буря, которая будет продолжаться целые сутки.
Волга-Медиа 19 июля в 15:52
Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК вчера в 10:56
Культура
На Украине сняли фильм о сообществе запорожских казаков-геев
Скоро на Украине ожидается представление фильма о казаках-геях с Запорожской сечи.
ToDay News Ufa вчера в 10:51
Армия и оружие
Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа
Коммерсантъ вчера в 16:28
Общество
Петербург возвращается к реновации домов первых массовых серий
В Санкт-Петербурге вернулись к реновации домов первых массовых серий. Об этом 22 июля заявили специалисты Смольного.
Санкт-Петербургские ведомости 03:27
Наука
Неразрезаемый материал для сейфов и замков создан учеными
Shraibikus News 01:41
Футбол
«Астон Вилла» обыграла «Арсенал» и покинула зону вылета в АПЛ
На сегодняшний день «Астон Вилла» набрала 34 очка и вышла на 17-е месте в турнирной таблице АПЛ, покинув зону вылета.
REGNUM 00:24
Здоровье
Онколог Смирнова рекомендовала пить воду для здоровья кишечника
ToDay News Ufa вчера в 05:11
Общество
В Москве за нарушение самоизоляции выписано около 94 тысяч штрафов
В Москве с начала эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 за нарушение режима самоизоляции было выписано около 94 тыс. штрафов на 51 тыс. нарушителей.
RT на русском 04:03
Армия и оружие
NI назвал преимущества российского танка Т-14 «Армата» перед M1 Abrams
Американский журнал The National Interest рассказал о главных особенностях современного танка Т-14 «Армата» российского производства и его преимуществами над американским M1 Abrams.
Территория новостей 19 июля в 06:52
Происшествия
Захватившему заложников в Луцке предъявили обвинение в терроризме
Киев, 22 июля 2020, 10:58 — REGNUM Обвинение в терроризме, захвате людей и незаконном хранении оружия предъявлено Максиму Кривошу, который удерживал пассажиров автобуса в украинском Луцке.
REGNUM 03:58
Здоровье
227 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки
По данным регионального оперативного штаба на вторник, 21 июля, за последние сутки на Среднем Урале еще у 227 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 04:02
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»
Сбербанк выкупил у "Яндекса" долю в совместном предприятии "Яндекс.Деньги", став тем самым его единственным владельцем.
Интерфакс вчера в 17:38
Экономика
Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой
Во втором чтении был принят законопроект, разграничивающий понятия "цифровая валюта" и "цифровые финансовые активы".
Вести.Ru вчера в 10:06
Армия и оружие
Описан парализующий Россию удар США
Lenta.ru 02:55
Футбол
«Локомотив» не планирует выкупать Мариу у «Интера»
По условиям соглашения, «Локомотив» имеет право выкупить его за 18 миллионов евро после окончания сезона.
ГЛАС.RU 02:27
Происшествия
В Москве грабители с пистолетом напали на водителя автобуса
Двое молодых людей избили водителя автобуса и выстрелили в него, вынуждая отдать деньги, но вовремя подоспевшие коллеги пострадавшего отпугнули грабителей.
ТАСС 03:45
Общество
Суд огласит приговор историку Дмитриеву, обвиняемому в педофилии
Сегодня, 22 июля, в Петрозаводске будет поставлена точка в деле историка Юрия Дмитриева, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.
Pravda.Ru 00:50
Происшествия
Суд арестовал 11 участников массовых беспорядков на Амурском ГПЗ
Благовещенский городской суд арестовал на два месяца 11 участников беспорядков на территории строительной площадки Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в городе Свободном, сообщил ТАСС в среду представитель суда.
ТАСС 03:18
Общество
В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
REGNUM 04:11
Общество
После жаркого лета россиян ждет аномально теплая осень
Несмотря на лето и осень, аномально теплой зимы в России не ожидается, подчеркнул Тишковец.
URA.Ru 01:48