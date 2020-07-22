Общество

ВедомостиВедомостиЯкутского шамана Габышева отпустили из психиатрической больницы

Врачебная комиссия приняла решение о выписке из Якутского психоневрологического диспансера Александра Габышева, называющего себя шаманом и шедшего в Москву «изгонять Путина». Об этом в Facebook рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.
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Шамана Габышева выписали из психдиспансера

Znak.com00:55

Благодаря поддержке народа и СМИ: Шаман Александр Габышев выписан из психдиспансера

Якутия.Инфо02:14

Якутского шамана Александра Габышева наконец выписали из психоневрологического диспансера

SakhaLife.ru01:59

Александр Габышев, который называет себя шаманом, выписан из психиатрического диспансера

Эхо Москвы04:05

Из психбольницы в Якутске выпустили «изгонявшего Путина» шамана

РБК03:24

«Шаману» Габышеву отменили принудительную диспансеризацию

SakhaNews00:51

Якутского «шамана» выписали из психоневрологического диспансера

ТАСС00:49
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Общество

Глава МЧС России прибыл в затопленные Нижние Серги

РБК Екатеринбург 02:44
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Политика

Дегтярев объяснил отказ выходить к митингующим в Хабаровске занятостью

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал выйти к митингующим на площади жителям, но позже, передает ТАСС.
РБК вчера в 09:01
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Политика

Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока-2»

Восточный комитет экономики Германии (OAOEV), объединяющий финансовые, производственные и торговые компании, готовит ответ на санкции США против строительства газопровода "Северный поток-2", заявил руководитель OAOEV Михаэль Хармс в интервью Funke.
Вести.Ru 02:49
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Политика

Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом об итогах работы кабинета министров.
Коммерсантъ 03:58
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Финансы

Аналитики ожидают 24 июля снижения ключевой ставки ЦБ РФ

Москва, 22 июля 2020, 09:57 — REGNUM Очередное снижение ключевой ставки Банка России произойдёт с большой вероятностью 24 июля, в ходе заседания совета директоров.
REGNUM 02:57
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Политика

Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
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Экономика

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 03:27
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Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
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Футбол

ЦСКА предоставит Гайчу частный самолет для перелёта в Россию

Новичок ЦСКА нападающий Адольфо Гайч в ближайшее время прибудет в расположение московского клуба.
Нева Спорт 02:12
Здоровье

Волгоградцев предупреждают о приближении сильной магнитной бури

Из-за повышенной солнечной активности 29 июля на планете произойдет довольно крупная магнитная буря, которая будет продолжаться целые сутки.
Волга-Медиа 19 июля в 15:52
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Общество

Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК вчера в 10:56
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Культура

На Украине сняли фильм о сообществе запорожских казаков-геев

Скоро на Украине ожидается представление фильма о казаках-геях с Запорожской сечи.
ToDay News Ufa вчера в 10:51
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Армия и оружие

Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа

Коммерсантъ вчера в 16:28
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Общество

Петербург возвращается к реновации домов первых массовых серий

В Санкт-Петербурге вернулись к реновации домов первых массовых серий. Об этом 22 июля заявили специалисты Смольного.
Санкт-Петербургские ведомости 03:27
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Наука

Неразрезаемый материал для сейфов и замков создан учеными

Shraibikus News 01:41
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Футбол

«Астон Вилла» обыграла «Арсенал» и покинула зону вылета в АПЛ

На сегодняшний день «Астон Вилла» набрала 34 очка и вышла на 17-е месте в турнирной таблице АПЛ, покинув зону вылета.
REGNUM 00:24
Здоровье

Онколог Смирнова рекомендовала пить воду для здоровья кишечника

ToDay News Ufa вчера в 05:11
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Общество

В Москве за нарушение самоизоляции выписано около 94 тысяч штрафов

В Москве с начала эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 за нарушение режима самоизоляции было выписано около 94 тыс. штрафов на 51 тыс. нарушителей.
RT на русском 04:03
Армия и оружие

NI назвал преимущества российского танка Т-14 «Армата» перед M1 Abrams

Американский журнал The National Interest рассказал о главных особенностях современного танка Т-14 «Армата» российского производства и его преимуществами над американским M1 Abrams.
Территория новостей 19 июля в 06:52
Происшествия

Захватившему заложников в Луцке предъявили обвинение в терроризме

Киев, 22 июля 2020, 10:58 — REGNUM Обвинение в терроризме, захвате людей и незаконном хранении оружия предъявлено Максиму Кривошу, который удерживал пассажиров автобуса в украинском Луцке.
REGNUM 03:58
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Здоровье

227 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки

По данным регионального оперативного штаба на вторник, 21 июля, за последние сутки на Среднем Урале еще у 227 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 04:02
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Экономика

Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Сбербанк выкупил у "Яндекса" долю в совместном предприятии "Яндекс.Деньги", став тем самым его единственным владельцем.
Интерфакс вчера в 17:38
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Экономика

Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой

Во втором чтении был принят законопроект, разграничивающий понятия "цифровая валюта" и "цифровые финансовые активы".
Вести.Ru вчера в 10:06
18
Армия и оружие

Описан парализующий Россию удар США

Lenta.ru 02:55
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Футбол

«Локомотив» не планирует выкупать Мариу у «Интера»

По условиям соглашения, «Локомотив» имеет право выкупить его за 18 миллионов евро после окончания сезона.
ГЛАС.RU 02:27
Происшествия

В Москве грабители с пистолетом напали на водителя автобуса

Двое молодых людей избили водителя автобуса и выстрелили в него, вынуждая отдать деньги, но вовремя подоспевшие коллеги пострадавшего отпугнули грабителей.
ТАСС 03:45
Общество

Суд огласит приговор историку Дмитриеву, обвиняемому в педофилии

Сегодня, 22 июля, в Петрозаводске будет поставлена точка в деле историка Юрия Дмитриева, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.
Pravda.Ru 00:50
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Происшествия

Суд арестовал 11 участников массовых беспорядков на Амурском ГПЗ

Благовещенский городской суд арестовал на два месяца 11 участников беспорядков на территории строительной площадки Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в городе Свободном, сообщил ТАСС в среду представитель суда.
ТАСС 03:18
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Общество

В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
REGNUM 04:11
4
Общество

После жаркого лета россиян ждет аномально теплая осень

Несмотря на лето и осень, аномально теплой зимы в России не ожидается, подчеркнул Тишковец.
URA.Ru 01:48
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Александр Прокопьевич Габышев
Российский общественный деятель
Российский общественный деятель, оппозиционер, называющий себя шаманом-воином. В 2019 году организовал публичную общественную акцию протеста в форме пешего марша по маршруту от Якутска до Москвы.
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