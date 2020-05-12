Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксЯкутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Читать в источнике
Комментировать345

Подробнее о событии

Отряд ОМОНа забрал якутского шамана в психбольницу. Видео

Дождь17:41

Шамана Александра Габышева силой вывезли в Якутский психдиспансер

Якутия.Инфо08:23

Якутского «шамана» Александра Габышева задержали и увезли в психиатрическую больницу

SakhaPress.ru08:07

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Интерфакс08:14

Якутского «шамана» Габышева принудительно доставили в психбольницу

ТАСС08:19

Якутского шамана, который шел «изгонять Путина», задержали и увезли в психбольницу

Znak.com07:56

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Московский Комсомолец08:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 19:27, Ашберн
Авто

Автоэксперт назвал особенности покупки нового автомобиля у дилера

«Даже если вы берете новый автомобиль у официального дилера, вам обязательно нужно «просветить» его на наличие повреждений», — рассказал в интервью «НьюИнформ» эксперт Владимир Бахарев.
SpeedMe 12:25
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о перевозке призывников при пандемии

Призывников к месту службы отправят отдельными железнодорожными вагонами и самолетами, чтобы исключить контакты военных с гражданскими лицами, заявил в среду начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов.
РИА Новости 18:27
12
Общество

Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о прекращении работы над блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON), в которую инвесторы вложили $1,7 млрд.
Коммерсантъ 13:21
332
Авто

Редчайший Mercedes-Benz E 60 AMG продают по стоимости нового «Майбаха»

Седан Mercedes-Benz E 60 AMG является оригинальной и очень редкой модернизацией легендарного «Волчка» 500 E. Рабочий объём агрегата увеличили с 5,0 до 6,0 литров, производительность выросла до 381 л.с. и 580 Нм.
CarsWeek.ru 11:22
2
Политика

Пражские страдания

Не все, наверное, знают, что последней европейской столицей, освобожденной советскими войсками стал вовсе не Берлин, а Прага.
Русская народная линия 11:01
Здоровье

В Германии развенчали миф о «шведском рае» в ситуации с коронавирусом

Европейские страны с завистью смотрят на Швецию в ситуации с пандемией коронавируса, но «шведский рай» – это миф, пишет немецкая газета Die Welt, которая указывает на высокую смертность в стране и небольшое число мест в палатах интенсивной терапии.
Взгляд.ру 12:12
9
Единоборства

Олейник не подтвердил, что его отстранили от боев UFC на полгода

Российский боец Алексей Олейник заявил, что информация о его полугодичном отстранении от боев является фейковой.
Bookmaker-ratings.ru 12:38
Общество

Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате услуг ЖКХ

Как стало известно СМИ, Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи до 15% по всей стране.
Наша версия 10:47
19
Общество

В Мосгордуме оценили готовность столицы к снятию ограничений

Москва соответствует всем критериям для начала первого этапа снятия ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Известия 17:41
20
Кино

Финальный сезон сериала «13 причин почему» выйдет на Netflix 5 июня

Сериал «13 причин почему» вернется на экраны 5 июня 2020 года.
КиноПоиск 04:09
Политика

В Совете Федерации оценили новую стратегию безопасности Польши

Ностальгической болью, вызванной Россией, является новая стратегия национальной безопасности Польши, заявил член Совфеда Владимир Джабаров 12 мая в интервью RT.
ИА Красная Весна 18:07
Шоу-бизнес

Ксения Бородина разрешила дочерям покрасить волосы в ярко-красный цвет

Ксения Бородина разрешила дочерям покрасить волосы в ярко-красный цвет К слову, это не единственное изменение во внешности, к которому стремятся дети Бородиной.
Вокруг ТВ 15:43
Общество

В Роскосмосе подтвердили контракт на доставку астронавта НАСА на МКС

Осенью 2020 года на пилотируемом корабле "Союз МС" один американский космонавт, кандидатура которого еще не определена, будет доставлен к Международной космической станции.
Российская газета 16:51
7
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $30 за баррель

Цена июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 3,25%, до $29,95 за баррель по состоянию на 11:13 мск.
РБК вчера в 04:22
12
Общество

Американцы подали коллективный иск против IKEA

Против шведской компании IKEA был подан иск от потребителей в США в связи с действиями, предпринятыми по отзыву опасной мебели.
Сайт интересных новостей 16:27
5
Игры

Авторы Disco Elysium официально переводят игру на русский

Игромания.ру вчера в 13:28
Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
1,7K
Политика

Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета 09:04
8,9K
Шоу-бизнес

Билли Айлиш подала в суд на фаната

В последнее время звезду начал преследовать поклонник Пренелл Руссо, который уже не менее семи раз приходил к ее дому.
StarHit.ru 17:00
Здоровье

В США у детей с коронавирусом выявили новые нехарактерные симптомы

Глава расположенного по соседству штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в прошлую субботу сообщил, что трое инфицированных коронавирусом детей скончались от осложнений, которые не являются характерными для COVID-19.
Наша версия 06:20
8
Здоровье

ФМБА организовало горячую линию для родственников пациентов с COVID-19

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) организовало специальную горячую линию психологической поддержки для родственников пациентов с коронавирусом, рассказала глава агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:57
42
Экономика

Власти Таиланда планируют ввести сбор с иностранных туристов

В мае 2019 года правительство Таиланда заявило о планах введения туристического сбора с иностранных гостей для восстановления природных мест.
ТАСС вчера в 23:30
9
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости 17:49
20
Происшествия

У следствия есть две версии гибели миллиардера Босова

Версия убийства не рассматривается. Как рассказал один из собеседников агентства, Босов периодически нарушал правила обращения с оружием.
BFM.ru 12:19
101
Кино

Певцов ответил критикам фильма «На Париж»

Рамблер 16:17
181
Общество

Раскрыт срок создания реально действующего лекарства от коронавируса

"Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19", - сказал вирусолог.
Газета.Ru 18:31
34
Экономика

Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно

Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
Российская газета 07:40
164
Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
1,2K
Общество

Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня

С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
713
Происшествия

Организатор хосписа, сгоревшего с людьми в Красногорске, арестован

REGNUM 11:22
14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Прокопьевич Габышев
Российский общественный деятель
Российский общественный деятель, оппозиционер, называющий себя шаманом-воином. В 2019 году организовал публичную общественную акцию протеста в форме пешего марша по маршруту от Якутска до Москвы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное