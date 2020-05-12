Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксЯкутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
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Якутского «шамана» Александра Габышева задержали и увезли в психиатрическую больницу

SakhaPress.ru08:07

Якутского «шамана» Габышева принудительно доставили в психбольницу

ТАСС08:19

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Интерфакс08:14

Якутского шамана Александра Габышева увезли в психбольницу

SakhaLife.ru08:09

Отряд ОМОНа забрал якутского шамана в психбольницу. Видео

Дождь17:41

Якутского шамана, который шел «изгонять Путина», задержали и увезли в психбольницу

Znak.com07:56

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Московский Комсомолец08:21
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Армия и оружие

Кинематографисты из Армении и Азербайджана сняли фильм о карабахском конфликте

Группа армянских и азербайджанских кинематографистов к 26-летней годовщине подписания документа о прекращении огня в Нагорном Карабахе подготовила фильм о конфликте.
Кавказский узел 15:00
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Общество

108 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки

108 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области за прошедшие сутки, таковы данные оперштаба.
Время Пресс вчера в 03:49
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Происшествия

За взятку в 1,4 миллиона рублей предстанет перед судом директор лесхоза из Иркутской области

Следователи и сотрудники ФСБ задержали его с поличным в тот момент, когда он получал первую часть взятки, которая составляла 250 тысяч рублей.
КП - Иркутск 11:42
Гаджеты

Вышло существенное обновление программы Apple Logic Pro X

По словам разработчика, Logic Pro X 10.5 «открывает уникальные возможности всем музыкантам, особенно создателям электронной музыки».
iXBT.com 10:32
Происшествия

Призывавший к совершению терактов иностранец задержан в Хабаровске

Гражданина одной из стран Средней Азии, призывавший к финансированию терроризма и совершению терактов, задержан сотрудниками российских правоохранительных органов в Хабаровске.
Вести.Ru 20:43
Шоу-бизнес

Дочь Пескова прокомментировала заражение отца коронавирусом

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета рассказала о своём самочувствии после заражения отца коронавирусом.
Pravda.Ru 09:31
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Кино

Каннский кинофестиваль в 2020 году отменен

MOS.news вчера в 01:02
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Музыка

Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno

Как ранее сообщали «Кубанские новости», российская группа Little Big представила песню Uno, с которой выступит на «Евровидении».
Кубанские новости 13:01
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Армия и оружие

США назвали С-400 главным раздражителем в отношениях с Турцией

По мнению Вашингтона, вопрос о приобретении Анкарой российских ЗРК С-400 остается главным раздражителем в отношениях Турции и США.
Вестник Кавказа 13:55
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Армия и оружие

В Минобороны рассказали о перевозке призывников при пандемии

Призывников к месту службы отправят отдельными железнодорожными вагонами и самолетами, чтобы исключить контакты военных с гражданскими лицами, заявил в среду начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов.
РИА Новости 18:27
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Происшествия

США решат судьбу российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах

США пока не потребовались российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые, по предварительным данным, стали причиной пожаров в двух больницах — в Москве и Санкт-Петербурге.
Lenta.ru 20:14
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Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
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Здоровье

Вирусолог оценил вероятность резкого скачка заражений коронавирусом в России

Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков оценил вероятность резкого скачка заражений коронавирусной инфекции в России.
Peterburg2.ru 16:42
5
Общество

Климатолог предупредил россиян о природных катаклизмах летом

Летом в России может возрасти число природных катаклизмов, ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в некоторых регионах засуха.
Известия 20:36
20
Происшествия

Сахалинца осудят за фейк о неэффективной борьбе с коронавирусом

Уголовное дело направлено в городской суд.
Российская газета 20:40
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Здоровье

В Омске закрыли на карантин по коронавирусу три отделения БСМП-1

В результате на карантин закрыли три отделения больницы. Но к настоящему моменту в двух из них ограничительные меры уже сняли.
Коммерческие Вести 04:35
5
Хоккей

ХК «Спартак» заключил контракт с финским нападающим Йори Лехтеря

Московский хоккейный клуб "Спартак" подписал контракт с финским нападающим Йори Лехтеря, информирует пресс-служба красно-белых.
Life.ru 05:48
Авто

Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры

В интернет попали снимки нового Mercedes-Benz S-Класса, который сфотографировали в Китае во время дорожных испытаний.
Тарантас Ньюс 04:34
19
Общество

Путин предложил вдвое повысить размер пособия по уходу за ребенком

Размер пособий по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
ТАСС вчера в 09:52
Музыка

Гитару Курта Кобейна выставили на торги почти за $1 млн

Piter.tv 04:04
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Спорт

Сегодня празднует свой день рождения Алина Кабаева

Кабаева не только пропала из поля зрения СМИ после того, как закончила спортивную карьеру, но даже не имеет официальных страниц в социальных сетях.
RuNews24.ru 14:04
Армия и оружие

Кедми прокомментировал вероятность войны между Китаем и США

Кедми прокомментировал существующую вероятность войны между Китаем и США.
Evo-rus.com 16:11
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Политика

Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту

Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту.
Вести.Ru вчера в 11:26
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Происшествия

У следствия есть две версии гибели миллиардера Босова

Версия убийства не рассматривается. Как рассказал один из собеседников агентства, Босов периодически нарушал правила обращения с оружием.
BFM.ru 12:19
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Общество

Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей

Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК 15:24
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Футбол

Гаврилов рассказал, почему Зинченко не перешел в «Спартак»

Спорт день за днем 07:38
Общество

Раскрыта опасность покупок через интернет

Партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов раскрыл россиянам опасность покупок через интернет в беседе с агентством «Прайм».
Lenta.ru 19:45
Политика

США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова

США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Lenta.ru 13:14
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Общество

Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня

С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
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Политика

Польша считает Россию основной угрозой

Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
Коммерсантъ 07:50
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Александр Прокопьевич Габышев
Российский общественный деятель
Российский общественный деятель, оппозиционер, называющий себя шаманом-воином. В 2019 году организовал публичную общественную акцию протеста в форме пешего марша по маршруту от Якутска до Москвы.
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