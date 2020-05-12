Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксЯкутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
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Отряд ОМОНа забрал якутского шамана в психбольницу. Видео

Дождьвчера в 17:41

Якутского «шамана» Габышева принудительно доставили в психбольницу

ТАССвчера в 08:19

Якутского шамана, который шел «изгонять Путина», задержали и увезли в психбольницу

Znak.comвчера в 07:56

Якутского шамана Александра Габышева увезли в психбольницу

SakhaLife.ruвчера в 08:09

Якутского «шамана» Александра Габышева задержали и увезли в психиатрическую больницу

SakhaPress.ruвчера в 08:07

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Интерфаксвчера в 08:14

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Московский Комсомолецвчера в 08:21
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Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 01:32, Ашберн
Общество

Тюменцы уже могут обратиться за выплатами на детей от трех до 16 лет

Как пояснили корреспонденту «Тюменской области сегодня» в пресс-службе управления ПФР по Тюменской области, у граждан есть около пяти месяцев, чтобы обратиться за выплатой, так как заявления принимаются до 1 октября 2020 года.
Тюменская область сегодня вчера в 01:48
6
Общество

Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о прекращении работы над блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON), в которую инвесторы вложили $1,7 млрд.
Коммерсантъ вчера в 13:21
385
Политика

США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова

США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Lenta.ru вчера в 13:14
74
Экономика

Алгоритм расчета страховых взносов от ФНС: разбираем детально

Налоговики напоминают, что статьей 421 НК РФ установлено, что база для исчисления страховых взносов, определяется по истечении каждого календарного месяца, как сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных пунктом 1 статьи 420 НК РФ, начисленных отдельно в отношении каждого физического лица с начала расчетного периода нарастающим итогом, за исключением сумм, указанных в статье 422 Кодекса.
Бухгалтерия.ру 10 мая в 04:18
1
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
74
Здоровье

Скворцова сообщила о ротации врачей для лечения коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство проводит ротацию медиков, обучившихся лечению инфекционных заболеваний, в регионы, которые нуждаются в специалистах.
Политическая Экспертиза вчера в 16:32
63
Футбол

Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей

«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны.
ProstoProSport вчера в 09:22
1
Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости вчера в 13:15
3,1K
Происшествия

В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие

На востоке Москвы произошло обрушение одного из перекрытий в жилом доме по адресу: шоссе Энтузиастов 22/18.
Вести.Ru вчера в 23:02
22
Происшествия

США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ

Власти США примут решение об использовании аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", предоставленных Россией, после выяснения причин возгорания в больнице Санкт-Петербурга, сообщила пресс-секретарь Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези.
Интерфакс вчера в 21:18
1K
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

РБК 00:54
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Экономика

ЕБРР прогнозирует падение ВВП России на 4,5% в 2020 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует, что падение ВВП России в 2020 году составит 4,5% из-за "двойного удара" в виде негативных последствий пандемии нового коронавируса и прекращения действия сделки ОПЕК+, ускорившего падение цен на нефть.
ТАСС 01:01
Киберспорт

The Culling: Origins возвращается, но только на Xbox One

Игромания.ру вчера в 12:46
Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
2,9K
Экономика

Роман Абрамович выходит из леса

RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии.
Коммерсантъ вчера в 17:49
8
Общество

Голикова спрогнозировала сроки возвращения России к нормальной жизни

Россияне смогут вернуться к привычной жизни, как было до пандемии коронавируса, летом, если будут соблюдать вводимые ограничения.
Известия вчера в 10:03
124
Общество

Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня

С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс вчера в 06:39
732
Экономика

Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ

Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Lenta.ru вчера в 09:23
115
Происшествия

В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ

Inc-news.ru вчера в 08:40
1,2K
Наука

Создан мягкий робот, бегающий как гепард

Конструкторы из США создали мягкого робота LEAР, способного передвигаться по суше и воде так же быстро, как и гепард.
News.ru вчера в 08:57
28
Спорт

Да, скрытый клинок в Assassin’s Creed Valhalla может моментально убивать

В «Одиссее» у протагониста и вовсе не было скрытого клинка.
Игромания.ру вчера в 13:04
1
Кино

Определён самый популярный фильм на самоизоляции

Life.ru вчера в 21:21
29
Политика

Украина пригрозила Турции лишением туристов из-за песни «Катюша»

Украинский посол в Турции Андрей Сибиха пригрозил, что страна может остаться без туристов из Украины после исполнения песни на курорте в Аланье в День Победы.
Газета.Ru вчера в 23:46
240
Футбол

Чемпионат Португалии возобновится 4 июня

Недавно сообщалось, что чемпионат Дании возобновится в конце мая.
Soccer.ru вчера в 17:19
Политика

Песков рассказал, когда последний раз контактировал с Путиным

YA62.ru вчера в 08:57
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Игры

Marvel’s Iron Man VR получила новую дату выхода — 3 июля

Sony Interactive Entertainment у себя в микроблоге объявила новую дату выхода своего супергеройского экшена Marvel’s Iron Man VR — игра появится в продаже для PlayStation VR уже 3 июля текущего года.
3DNews вчера в 12:46
1
Общество

Как в Туле соблюдается «масочный» режим

Губернатор Тульской области придает особое значение введенному режиму.
Молодой коммунар вчера в 21:50
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Общество

Вирусолог назвал срок создания эффективного лекарства от коронавируса

Эффективное лекарство для лечения COVID-19 может появиться уже в начале осени 2020 года.
BFM.ru 00:16
346
Политика

Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции

Генсек ООН Антониу Гутерреш поддержал обращение главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, адресованное парламентским организациям, политикам в США и Евросоюзе, о необходимости отмены односторонних санкций на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 01:06
Общество

Герой Арнольда Шварценеггера появится в Predator: Hunting Grounds

Predator: Hunting Grounds вышла 24 апреля 2020 года на ПК и PlayStation 4. Средняя оценка игры на агрегаторе рецензий Metacritic составляет 62 балла из 100 от прессы и 5,7 балла из 10 от пользователей.
CyberSport.ru вчера в 22:55
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Александр Прокопьевич Габышев
Российский общественный деятель
Российский общественный деятель, оппозиционер, называющий себя шаманом-воином. В 2019 году организовал публичную общественную акцию протеста в форме пешего марша по маршруту от Якутска до Москвы.
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