Общество
ВедомостиЯкутского шамана Габышева отпустили из психиатрической больницы
Врачебная комиссия приняла решение о выписке из Якутского психоневрологического диспансера Александра Габышева, называющего себя шаманом и шедшего в Москву «изгонять Путина». Об этом в Facebook рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.
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Общество
Третий этап снятия ограничений начался в Липецкой области
Липецкая область продолжает снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.
Известия 07:35
Политика
Жители Хабаровска на стихийном митинге потребовали отставки Путина
В Хабаровске вечером 22 июля начался очередной стихийный митинг возле здания правительства региона.
Znak.com 06:14
Общество
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
Известия 09:39
Происшествия
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
RT на русском 06:10
Политика
Послы ЕС согласовали санкции против России и Китая из-за кибератак
«Послы сегодня согласовали санкции против служб разведки России, Китая и КНДР, а также российских и китайских граждан, причастных к кибератакам», — сказал источник ТАСС.
REGNUM 06:42
Шоу-бизнес
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Ранее появилась информация о том, что звезда «Сватов» ушел из театра по причине того, что руководство не хотело пойти ему навстречу.
Evo-rus.com 09:29
Культура
«Союзмультфильм» создаст новый мультсериал на основе «Умки»
Игромания.ру 07:49
Происшествия
В Грузии задержан соучастник убийства следователя Шишкиной
Предполагаемый соучастник убийства следователя ОВД России Евгении Шишкиной задержан в Грузии.
RT на русском 09:34
Наука
Пришельца из фильма Стивена Спилберга нашли на дне Тихого океана
При изучении океана ученым регулярно приходится сталкиваться с новыми необычными существами, поскольку подводный мир остаётся еще далеко неизведанным.
Evo-rus.com 09:57
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Общество
В России зарегистрировали случай повторного заражения коронавирусом
Во Владимирской области зарегистрировали случай повторного заражения коронавирусом.
Lenta.ru 09:30
Общество
В рейтинге лучших регионов России для жизни Удмуртия заняла 52 место
Удмуртия заняла 52 место в рейтинге лучших регионов России по качеству жизни. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Удмуртия» со ссылкой на РБК.
КП - Ижевск 04:53
Происшествия
Мосгорсуд отменил продление ареста экс-полицейским по делу Голунова
RT на русском 10:02
Общество
Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа
Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС 08:17
Футбол
Юран останется тренером «Химок» в РПЛ
51-летний российский специалист Сергей Юран останется главным тренером «Химок» в Тинькофф РПЛ, куда подмосковный клуб все-таки выходит по итогам сезона-2019/20.
Спорт день за днем 08:44
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и коньяк
Минфин России предложил с 1 января 2021 года повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепостью больше 28%.
РБК 08:37
Путешествия
Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ
Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Интерфакс 04:32
Футбол
Кокорин отреагировал на информацию о возможном переходе в «Спартак»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в "Сочи", высказался о возможном переходе в московский "Спартак".
Газета.Ru 10:14
Здоровье
В Минздраве предсказали подъем заболеваемости COVID-19
Подъем заболеваемости COVID-19 начнется в ноябре и продолжится до января.
Lenta.ru 08:55
Энергетика
Цена на нефть марки WTI растёт в ходе торгов
Цена на нефть марки WTI растёт в среду, 22 июля. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:37
Футбол
У исландских футболистов ЦСКА подозрение на коронавирус
Как сообщает телеграм-канал Sport_Inside, перед матчем последнего тура против «Тамбова» игроки «армейского» клуба прошли тестирование на коронавирус.
Евро-футбол.ру 09:48
Армия и оружие
Россия: «крымские» вертолетоносцы лучше французских «Мистралей»
ГЛАС.RU 20 июля в 09:26
Общество
Площадь пожара в заповеднике «Денежкин Камень» возросла до 23 гектаров
На Урале продолжает бушевать природный пожар в заповеднике «Денежкин Камень». Площадь возгорания возросла до 23 гектаров.
Областная газета 06:12
Хоккей
Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев
Чемпион Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в составе хоккейной сборной СССР Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет.
Вести.Ru 06:19
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com 20 июля в 03:11
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT принятие нижней палатой парламента во втором чтении законопроекта о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 10:00
Экономика
Украинский «Энергоатом» начал экспорт электроэнергии в Белоруссию
Государственное предприятие Украины «НАЭК "Энергоатом"», являющееся оператором всех действующих атомных электростанций в стране, начало экспортировать электроэнергию в Белоруссию.
Украина.ру 05:04
Футбол
«Рома» представила новую домашнюю форму на следующий сезон
Футбольный клуб «Рома» представил новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.
Metaratings 06:37