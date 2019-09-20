Происшествия

ИзвестияИзвестияЯкутскому шаману избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде

Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде самопровозглашенному «шаману-воину» Александру Габышеву, задержанному в Бурятии. Об этом сообщает «Интерфакс» в субботу, 21 сентября, со ссылкой на официальный документ.
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Шедшего пешком в Москву шамана отправили под подписку о невыезде

РЕН ТВ04:19

На шамана, который шел «изгонять Путина», завели дело об экстремизме

Дождьвчера в 08:06

Александра Габышева, называющего себя шаманом, отпустили под подписку о невыезде

Эхо Москвы03:30

Адвокат: ФСБ завела дело об экстремизме против шедшего «изгонять Путина» шамана

Коммерсантъвчера в 09:59

На шедшего к Путину якутского шамана завели дело об экстремизме

Lenta.ruвчера в 09:09

Якутскому шаману избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде

Известия03:54

На отправившегося «изгонять Путина» шамана завели дело о призывах к экстремизму

Новая газетавчера в 07:44
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 04:31, Вашингтон
Политика

США введет санкции против Ирана

По сообщениям одного из крупнейших в мире международных агентств «Reuters», США приняли решения ввести серьезные санкции против Центрального Банка Ирана.
ГЛАС.RU вчера в 17:00
Политика

МИД Украины ответил на сообщения о давлении Трампа на Зеленского

Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что знает, о чем был июльский телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако, по его мнению, «никакого давления не было».
РБК вчера в 20:20
Происшествия

В Саратове разыскивают пропавшую семилетнюю девочку

FreeNews-Volga 01:29
Армия и оружие

Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео

В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 02:28
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Авто

Составлен топ-10 самых непопулярных автомобилей на рынке РФ

Среди непопулярных у россиян моделей по разным причинам оказались как премиальные, так и бюджетные автомобили Аналитики составили топ-10 самых непопулярных моделей у российских покупателей, приобретающих машины через интернет.
SpeedMe 19 сентября в 03:32
Армия и оружие

Осенью на Украине призовут более 15 тыс. граждан — Минобороны Украины

На Украине во время осеннего призыва в ВСУ и другие формирования отправятся 15,2 тыс. человек, заявил начальника штаба командования сухопутных войск ВСУ, генерал-майор Геннадий Долгашов, сообщило 20 сентября информационное агентство УНИАН.
REGNUM вчера в 14:22
Происшествия

Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали

Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
RT на русском вчера в 20:10
Политика

На штурм Зоны-51 приехали более 2 тысяч человек

Более двух тысяч человек приехали на штурм секретной военной базы "Зона 51" в американском штате Невада.
Газета.Ru вчера в 22:59
Общество

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

RT на русском 19 сентября в 05:49
Энергетика

«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа

"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости 03:06
Происшествия

ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом

Известия вчера в 06:46
Кино

«Яндекс» назвал самые популярные сцены из сериала «Друзья»

Сервис «Яндекс» определил самые популярные сцены из сериала «Друзья». Соответствующее исследование было проведено в честь 25-летия ситкома.
iReactor вчера в 15:09
Политика

Скабеева ответила украинской журналистке на слова о «трупе» России

Ведущая Ольга Скабеева в ходе эфира на телеканале "Россия 1" в резкой форме осадила украинскую журналистку Янину Соколовскую за ее слова о проплывающем "трупе" России.
Газета.Ru 03:24
Общество

Врачи назвали признаки начала болезни Альцгеймера

О развитии болезни Альцгеймера свидетельствуют внезапные трудности с логическим мышлением и ориентацией в пространстве.
Российская газета 03:03
Политика

В Белом доме назвали Украину оккупантом части российских территорий

Высокопоставленный представитель администрации США, комментируя журналистам предстоящую встречу президента Дональда Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским и вопросы, которые будут подниматься на этих переговорах, заявил, что главы обсудят возможного того, чтобы все стороны, "включая тех, кто оккупирует российские территории", придерживались минских договоренностей.
Московский Комсомолец 02:30
Общество

Правила призыва в армию ужесточат

Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
Газета.Ru вчера в 08:27
Происшествия

Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан

RT на русском вчера в 14:19
Происшествия

В Азовском море пропал катер с тремя людьми

ТАСС 00:44
Общество

В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

Газета.Ru вчера в 15:27
Шоу-бизнес

Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца

Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр вчера в 03:48
Происшествия

В Финляндии завели дело о российских волкособах

Полиция Хельсинки передала в прокуратуру уголовное дело, связанное с нелегальным ввозом волков из России и выращиванием волкособов при том, что скрещивание волков и собак в Финляндии запрещено.
Интерфакс 02:11
Здоровье

Систему помощи инвалидам раскритиковала Счетная палата

Работа системы медико-социальной экспертизы названа Счетной палатой недостаточно эффективной.
Цензуры.Нет вчера в 03:01
Хоккей

Тренер «Рейнджерс» рассказал о тяжести травмы Панарина

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал о степени тяжести повреждения, полученного российским форвардом Артемием Панариным в предсезонном матче с «Нью-Джерси Дэвилз».
RT на русском 19 сентября в 02:07
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Футбол

Женщина попыталась попасть на ужин с Роналду, выдав себя за другую

Матч ТВ 02:41
Шоу-бизнес

Похудевшего Александра Семчева перестали приглашать на съемки

StarHit.ru вчера в 21:00
Армия и оружие

Ядерную войну России и США показали на видео

Труд 18 сентября в 09:22
Происшествия

Сын нашел изуродованное тело многодетной матери в Рыбинске

Московский Комсомолец 03:27
Происшествия

Павла Устинова освободили из СИЗО

Мосгорсуд изменил меру пресечения с ареста на подписку о невыезде актеру Павлу Устинову, ранее осужденному за нападение на бойца ОМОН в ходе несогласованного митинга 3 августа в Москве.
ТАСС вчера в 06:34
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