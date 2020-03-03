Общество
ИзвестияМеждународный экономический форум в Ялте перенесли из-за коронавируса
Ялтинский международный экономической форум (ЯМЭФ) перенесен на более поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом во вторник, 3 марта, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.
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Политика
Путин: несистемная оппозиция нужна, потому что улучшает жизнь в стране
Несистемная оппозиция вносит в жизнь страны большой положительный вклад, заявил президент России Владимир Путин.
Политика
В США заявили, что Россия не угрожает странам Прибалтики
«Прибалтийские страны в значительной степени являются частью того, что называется сейчас западным обществом, и мы не думаем, что для них существует какая-либо угроза в настоящее время», — заявил Гилмор журналистам.
Музыка
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
Происшествия
Самолет экстренно сел в Хабаровске из-за звонка о минировании
Самолет Владивосток — Москва совершил экстренную посадку в аэропорту Хабаровска, сообщили РБК в пресс-службе этого аэровокзала.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Кино
Джонни Депп может вернуться в новые «Пираты Карибского моря»
Американский актер Джонни Депп может сыграть Джека Воробья в шестом фильме франшизы "Пираты Карибского моря".
Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Армия и оружие
Турецкие военные сбили два самолета ВВС Сирии
Общество
Россиянки назвали желанные подарки на 8 марта
В 2019 году ВЦИОМ выяснил, что 38% россиянок хотели получить в подарок на 8 марта путевку на отдых, 36% — цветы, а еще 23% — билет на концерт или в театр.
Армия и оружие
Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии
Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии. РФ наносит неизбирательные удары по населенным пунктам в провинции Идлиб.
Происшествия
Жертвами кораблекрушения в Бразилии стали 18 человек
В результате кораблекрушения на реке Рио-Яри на севере Бразилии погибли 18 человек, трое из них дети в возрасте от 7 до 11 лет.
Армия и оружие
В России создают новый полицейский бронеавтомобиль
В России разрабатывают новую полицейскую бронемашину, рассказал РИА Новости гендиректор "Военно-промышленной компании" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.
Общество
В России зафиксировали шесть случаев коронавируса
Речь идет о трех гражданах России, эвакуированных с японского лайнера Diamond Princess в Японии и находящихся в Казани под карантином.
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса
Экономика
Минэнерго предлагает создать в России единого оператора газификации
Министерство энергетики России предлагает создать единого регионального оператора газификации, который бы отвечал в том числе за строительство межпоселковых и поселковых газопроводов.
Финансы
Биржевой курс евро достиг 75 рублей
Биржевой курс евро в ходе торгов в понедельник вырос до 75 рублей.
Хоккей
Наместников забросил первую шайбу за «Колорадо»
Здоровье
Стало известно, как россиянам получить бесплатные лекарства
В январе 2020 года Минздрав расширил список россиян, которым полагаются бесплатные лекарства.
Общество
В Башкирии уволена учительница за оскорбление школьницы
Политика
Кадыров назвал план Трампа преступлением против мусульманского мира
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал план по урегулированию палестино-израильского конфликта, предложенный президентом США Дональдом Трампом, преступлением против мусульманского мира.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью
Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
Общество
Минздрав предлагает разделить медучреждения по уровням
Министерство здравоохранения России предлагает разделить медицинские учреждения страны на три уровня по соответствию новой модели организации оказания помощи, сообщает "Российская газета".
Общество
Роскачество обнаружило в губной помаде кадмий и никель
Роскачество исследовало красные матовые губные помады и обнаружило в ней кадмий и никель. Об этом говорится в сообщении организации.
Технологии
В Японии придумали игровую зону с кроватью
Японская фирма, которая занимается разработкой и выпуском мебели для геймеров, презентовала новый комплекс, в который вошли стол, тумбочки для хранения вещей и кровать, пишет sport24.ru / Пока неизвестно, сколько будет стоить конструкция.
Происшествия
СК проверит данные СМИ о детях, получивших ожоги глаз в школе в Москве
Следователи в Москве проверяют данные СМИ о 25 детях, получивших в школе ожоги роговицы глаз, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова.
Здоровье