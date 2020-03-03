Общество

ИзвестияИзвестияМеждународный экономический форум в Ялте перенесли из-за коронавируса

Ялтинский международный экономической форум (ЯМЭФ) перенесен на более поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом во вторник, 3 марта, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Ялтинский международный экономический форум переносят на поздний срок из-за коронавируса

ТАСС02:14

Аксенов объявил о переносе ЯМЭФ из-за коронавируса

РИА Новости Крым01:32

ЯМЭФ перенесли на неопределённый срок

Крым 2401:46

Ялтинский экономический форум перенесли из-за коронавируса

RT на русском01:43

Ялтинский международный экономический форум перенесен из-за коронавируса

КП - Крым01:59

ЯМЭФ может состояться в начале лета

ИА Крыминформ02:13

Ялтинский международный экономический форум перенесен из-за коронавируса - глава Крыма (версия 2)

Интерфакс - Россия01:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 02:28, Ашберн
Политика

Путин: несистемная оппозиция нужна, потому что улучшает жизнь в стране

Несистемная оппозиция вносит в жизнь страны большой положительный вклад, заявил президент России Владимир Путин.
ТАСС 01:31
Политика

В США заявили, что Россия не угрожает странам Прибалтики

«Прибалтийские страны в значительной степени являются частью того, что называется сейчас западным обществом, и мы не думаем, что для них существует какая-либо угроза в настоящее время», — заявил Гилмор журналистам.
Мойка78 вчера в 20:05
Музыка

Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big

Российская газета вчера в 14:05
Происшествия

Самолет экстренно сел в Хабаровске из-за звонка о минировании

Самолет Владивосток — Москва совершил экстренную посадку в аэропорту Хабаровска, сообщили РБК в пресс-службе этого аэровокзала.
РБК 00:30
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор 01:26
Кино

Джонни Депп может вернуться в новые «Пираты Карибского моря»

Американский актер Джонни Депп может сыграть Джека Воробья в шестом фильме франшизы "Пираты Карибского моря".
Газета.Ru вчера в 09:50
Политика

США сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
РИА Новости вчера в 11:20
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 11:32
Армия и оружие

Турецкие военные сбили два самолета ВВС Сирии

Аргументы недели 01 марта в 07:39
Общество

Россиянки назвали желанные подарки на 8 марта

В 2019 году ВЦИОМ выяснил, что 38% россиянок хотели получить в подарок на 8 марта путевку на отдых, 36% — цветы, а еще 23% — билет на концерт или в театр.
РБК вчера в 22:31
Армия и оружие

Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии

Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии. РФ наносит неизбирательные удары по населенным пунктам в провинции Идлиб.
Piter.tv 01:28
Происшествия

Жертвами кораблекрушения в Бразилии стали 18 человек

В результате кораблекрушения на реке Рио-Яри на севере Бразилии погибли 18 человек, трое из них дети в возрасте от 7 до 11 лет.
Известия вчера в 23:32
Армия и оружие

В России создают новый полицейский бронеавтомобиль

В России разрабатывают новую полицейскую бронемашину, рассказал РИА Новости гендиректор "Военно-промышленной компании" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.
РИА Новости вчера в 21:50
Общество

В России зафиксировали шесть случаев коронавируса

Речь идет о трех гражданах России, эвакуированных с японского лайнера Diamond Princess в Японии и находящихся в Казани под карантином.
Новые Известия 01:27
Биатлон

Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
RT на русском вчера в 06:25
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса

Газета.Ru вчера в 11:40
Экономика

Минэнерго предлагает создать в России единого оператора газификации

Министерство энергетики России предлагает создать единого регионального оператора газификации, который бы отвечал в том числе за строительство межпоселковых и поселковых газопроводов.
ТАСС вчера в 07:54
Финансы

Биржевой курс евро достиг 75 рублей

Биржевой курс евро в ходе торгов в понедельник вырос до 75 рублей.
Банки.ру вчера в 09:06
Хоккей

Наместников забросил первую шайбу за «Колорадо»

Чемпионат вчера в 20:13
Здоровье

Стало известно, как россиянам получить бесплатные лекарства

В январе 2020 года Минздрав расширил список россиян, которым полагаются бесплатные лекарства.
ФедералПресс вчера в 23:10
Общество

В Башкирии уволена учительница за оскорбление школьницы

ToDay News Ufa вчера в 08:11
Политика

Кадыров назвал план Трампа преступлением против мусульманского мира

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал план по урегулированию палестино-израильского конфликта, предложенный президентом США Дональдом Трампом, преступлением против мусульманского мира.
РБК вчера в 22:02
Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

РИА Новости вчера в 15:39
Шоу-бизнес

Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью

Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
StarHit.ru вчера в 06:00
Общество

Минздрав предлагает разделить медучреждения по уровням

Министерство здравоохранения России предлагает разделить медицинские учреждения страны на три уровня по соответствию новой модели организации оказания помощи, сообщает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 22:09
Общество

Роскачество обнаружило в губной помаде кадмий и никель

Роскачество исследовало красные матовые губные помады и обнаружило в ней кадмий и никель. Об этом говорится в сообщении организации.
ТАСС 00:00
Технологии

В Японии придумали игровую зону с кроватью

Японская фирма, которая занимается разработкой и выпуском мебели для геймеров, презентовала новый комплекс, в который вошли стол, тумбочки для хранения вещей и кровать, пишет sport24.ru / Пока неизвестно, сколько будет стоить конструкция.
Волгоградская правда вчера в 23:36
Происшествия

СК проверит данные СМИ о детях, получивших ожоги глаз в школе в Москве

Следователи в Москве проверяют данные СМИ о 25 детях, получивших в школе ожоги роговицы глаз, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова.
РИА Новости 01:58
Здоровье

Маммолог назвала главные факторы развития рака молочной железы

ToDay News Ufa вчера в 05:23
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное