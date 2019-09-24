Общество

РБКРБК«Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок

Авиаперевозчик «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок самолетов SSJ100 при взлетах и посадках. Об этом говорится в их совместном заявлении, поступившем в РБК.
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«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке

«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке Авиакомпания «Ямал» столкнулась со сложностями в эксплуатации самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ) в аэропорту Нового Уренгоя (находится в концессии у «Аэропортов регионов»).
Коммерсантъвчера в 18:07

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«Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок

РБК07:16

Производитель SSJ-100 заявил, что нареканий к эксплуатации самолетов «Ямала» нет

ТАСС09:53

Последствия былой славы. Главной проблемой Superjet оказались не шасси, а журналисты

Телеканал 360°09:39

Производитель SSJ-100 переложил вину за проблемы на аэропорт

Lenta.ru10:38

«Ямал» подтвердил информацию о перегрузках SSJ в аэропорту Нового Уренгоя

Коммерсантъ04:49

Глава авиакомпании «Ямал» высказался о проблемах с «Суперджетами»

URA.Ru03:26

Глава авиакомпании «Ямал» назвал публикации о проблемах с SSJ глупостью

РИА Новости01:47
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 13:38, Вашингтон
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Как уточнили в ведомстве, ДТП произошло в ночь на 24 сентября на пересечении улицы Машиностроителей и бульвара Победы - 64-летний водитель, управляя машиной скорой помощи, по предварительным данным, при въезде на нерегулируемый перекресток с круговым движением не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся по нему и столкнулся с автомобилем Mazda под управлением 22-летнего водителя.
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Газета.Ru 12:42
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Перепродажу игр в Steam сочли катастрофой для индустрии развлечений и нарушением законов ЕС

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Автоновости дня 07:14
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Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре

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Политика

В ФРГ возмущены выдачей виз жителям Донбасса с российскими паспортами

Немецкий депутат от Свободной демократической партии Рената Альт возмутилась тем, что власти ставят визы в российских паспортах, полученных жителями Донбасса, пишет Bild.
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Одним из условий программы льготной ипотеки для молодых семей в Дальневосточном федеральном округе может стать обязательство какое-то время жить в приобретенной квартире, не продавая ее.
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Энергетика

Дания попала в газовую зависимость от России

На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату, сообщает агентство "Прайм".
Газета.Ru вчера в 08:27
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Внес свою лепту в атмосферу мрачных ожиданий ближайшего будущего и Всемирный банк.
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Red Dead Redemption 2 снова получила возрастной рейтинг в Австралии

В конце августа Rockstar попыталась получить возрастной рейтинг в Австралии для своего таинственного проекта под названием Bonaire.
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Кокс заявил, что все государства-члены должны участвовать в работе уставных органов Совета Европы, так как это предусмотрено резолюцией «О роли и миссии ПАСЕ, будущих задачах».
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В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты

Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.
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Песков объяснил слова Путина об «изжившей себя» либеральной идее

В интервью газете Financial Times в преддверии саммита G20 российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила.
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Происшествия

Суд перенес заседание по делу Александра Протасовицкого

Рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, друга футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, перенесено по решению Клинцовского городского суда в Брянской области на 1 октября.
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Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен.
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Шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся своими одиночными пикетами в поддержку климата, обвинила мировых лидеров, собравшихся в ООН на сессию Генеральной Ассамблеи, в том, что они украли у нее детство.
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Наступившие в столице холода могут спровоцировать обострение практически всех хронических заболеваний, рассказал врач-терапевт высшей категории, популяризатор медицины Алексей Водовозов.
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В Индии появится кроссовер Suzuki S-Presso за 300 тысяч рублей

Компания Suzuki представила первое официальное изображение и видеотизер своего нового компактного кроссовера, получившего название S-Presso.
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Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
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Сборная России по регби уступила команде Самоа на Кубке мира

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