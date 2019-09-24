Общество
РБК«Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок
Авиаперевозчик «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок самолетов SSJ100 при взлетах и посадках. Об этом говорится в их совместном заявлении, поступившем в РБК.
Читать в источнике
Оценить40
с чего всё началось
«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке Авиакомпания «Ямал» столкнулась со сложностями в эксплуатации самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ) в аэропорту Нового Уренгоя (находится в концессии у «Аэропортов регионов»).Коммерсантъвчера в 18:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 12:05, Вашингтон
Общество
Синоптик прогнозирует возвращение двадцатиградусного тепла в Москву
RT на русском 06:43
Авто
Nissan представил обновленный внедорожник Nissan Patrol
Nissan представил обновленный внедорожник Nissan Patrol, который теперь отличается от других моделей марки наличием динамических указателей поворота.
Tvoe-avto.com 10:07
Политика
Трамп выдвинул Европе ультиматум по Украине
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон будет продолжать блокировать помощь Украине до тех пор, пока Европа не начнет выделять больше средств.
Lenta.ru 11:16
Футбол
The Telegraph сообщила об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022
Как сообщает газета The Telegraph, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции против российского спорта, команда Станислава Черчесова может быть не допущена к чемпионату мира — 2022.
RT на русском 05:42
Здоровье
Скворцова: продолжительность жизни россиян увеличилась на восемь лет
Новые Известия 03:19
Волейбол
Россия проиграла Словении в четвертьфинале мужского ЧЕ по волейболу
Аргументы и Факты вчера в 20:22
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Происшествия
В Анапе 11 полицейских наказали по делу об изнасиловании волейболистки
Известия вчера в 11:06
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Российская газета 07:57
Кино
Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука
К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
Piter.tv вчера в 07:42
Политика
В Кремле осудили отказ США выдать визы российской делегации в ООН
Тревожным и неприемлемым назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказ Вашингтона выдать визы представителям российской делегации в ООН (штаб-квартира в Нью-Йорке).
Российская газета 06:58
Шоу-бизнес
Николай Басков «офигел» при виде «раздетой» Лолиты Милявской
Певица Лолита Милявская снимает свой новый клип.
Bimru.ru вчера в 12:05
Политика
Видео задержания актера Устинова заинтересовало главу Верховного суда
Московский Комсомолец 06:49
Шоу-бизнес
Кристина Асмус и Гарик Харламов прекратили быть вместе
О женитьбе Асмус и Харламова стало известно 6 лет назад.
Russia News 11:57
Здоровье
В российском масле обнаружен сильнодействующий яд
Ученые констатировали, что входящее в состав сливочного пальмовое масло является сильнодействующим канцерогеном для организма человека из-за высокого содержания глицидилового эфира, потенциального токсина.
MedikForum.ru 10:57
Армия и оружие
Китайские войска покидают Оренбургскую область
Только на полигоне Донгуз под Оренбургом в период с 16 по 21 сентября принимали участие 28 самолетов и вертолетов КНР.
56orb.ru 07:56
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая решила вернуться в Россию из Испании
Народные новости вчера в 23:26
Путешествия
Минкульт хочет ограничить количество туристов из Китая в Царском селе
Замминистра культуры РФ Алла Манилова поручила заняться регуляцией турпотоков в музее-заповеднике "Царское село", например, ввести дни посещений для гостей из Китая, чтобы туристы из России тоже имели возможность попасть в Екатерининский дворец.
РИА Новости 11:23
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве
Шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся своими одиночными пикетами в поддержку климата, обвинила мировых лидеров, собравшихся в ООН на сессию Генеральной Ассамблеи, в том, что они украли у нее детство.
Российская газета 04:25
Экономика
«Ъ»: Qiwi рассматривает продажу проекта карт рассрочки «Совесть»
Сооснователи компании Qiwi хотят продать проект беспроцентных кредитных карт "Совесть", а также рассматривают продажу других активов.
ТАСС 02:31
Футбол
Роман Широков: «В Уфе увидел обычный „Спартак“»
Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков прокомментировал поражение красно-белых от «Уфы» в матче 10-го тура чемпионата России (0:1). — Насколько помню, раньше «Спартак» довольно уверенно играл в этом городе, — сказал Широков.
Спорт-Экспресс 11:40
Происшествия
В Иркутске задержали четырех сторонников «изгоняющего Путина» шамана
Четырех сторонников шамана Александра Габышева, который шел из Якутии в Москву «изгнать Владимира Путина», задержали в Иркутске, сообщает «Коммерсант».
Твой Иркутск 22 сентября в 21:00
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Культура
Во Франции женщина обнаружила шедевр Ренессанса над кухонной плитой
Реальное время 08:48
Энергетика
Загнали в угол: Дания оказалась заложником российского газа
Тянет резину Между тем Дания — главное препятствие на пути завершения строительства "Северного потока — 2", который пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря.
РИА Новости вчера в 01:00
Экономика
До конца года в Самаре повысят взносы за капремонт
Булгакова рассказала о планах повысить взносы на заседании комитета губернской думы по бюджету.
Другой город (Самара) 05:52
Футбол
Месси стал лучшим игроком ФИФА, опередив Роналду и ван Дейка
Well deserved! 👏🎉🎊 Read more here 👉 co/LR4DYYHZXA#TheBestAwards #OneStage pic. twitter. com/TZ4RDvcBPr – FIFPRO September 23, 2019 Лучшим игроком 2019 года ФИФА признан Месси.
Спорт день за днем вчера в 15:58