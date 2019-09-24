«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке Авиакомпания «Ямал» столкнулась со сложностями в эксплуатации самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ) в аэропорту Нового Уренгоя (находится в концессии у «Аэропортов регионов»).

с чего всё началось

Отклонения при взлетах и посадках в Новом Уренгое наблюдаются только на самолетах SSJ. Как следует из переписки «Ямала» и «Аэропортов регионов», у других авиакомпаний также нет нареканий к полосе.

«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке

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