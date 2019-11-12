с чего всё началось

Бывший сенатор от Ямало-Ненецкого автономного округа, экс-владелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев может лишиться гражданства Кипра наряду с другими олигархами. Об этом сообщают российские СМИ.

Происшествия Освобождена женщина, сбившая «пьяного» ребенка в Подмосковье Ольга Алисова, насмерть сбившая на своей легковушке шестилетнего Алешу Шимко в Балашихе, освободилась 11 ноября.

Происшествия Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.

Армия и оружие Системой ТОС-2 вооружат армию России к 2020 году Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов рассказал о том, что завершение разработки ТОС-2 планируется к празднованию 75-летия Подебы в Великой Отечественной войне.

Политика Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Политика Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США Гражданина России Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал адвокат Михаил Ирони.

Политика Правительство Польши ушло в отставку Правительство Польши уходит в отставку после прошедших в стране 13 октября парламентских выборов.

Авто Mitsubishi представил новый кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander Компания Mitsubishi представила новый семейный кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander Cross, построенный на базе модели Xpander.

Экономика В России резко подешевела свинина Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Общество Минюст признал нежелательной чешскую организацию «Человек в беде» По состоянию на 12 ноября 2019 года в список нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций в России входят 19 структур.

Политика Вакарчук назвал три варианта завершения конфликта в Донбассе Депутат Верховной рады, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV три вероятных варианта завершения вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

Общество Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Глава Пентагона ответил по-русски на вопрос об импичменте Трампа Глава Пентагона Марк Эспер ответил на вопрос журналистов об импичменте президента США Дональда Трампа на русском языке.

Энергетика «Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре Компания «Нафтогаз Украины» повысила цену для населения до 4899 гривен ($200) за 1 тыс. кубометров (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).

Шоу-бизнес Навка показала счастливую Заворотнюк на фотографии Татьяна Навка опубликовала совместные фотографии с Анастасией Заворотнюк в своем Инстаграм.

Происшествия Следствие полностью засекретило материалы по делу Голунова Материалы уголовного дела о хранении и сбыте наркотических средств, изначально возбужденного в июне в отношении журналиста Ивана Голунова, находятся под грифом «секретно» из-за наличия в них информации, представляющей государственную тайну.

Здоровье В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.

Экономика ФАС одобрила ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство "Ростелекома" о консолидации Tele2, говорится в решении ведомства по результатам рассмотрения ходатайства.

Политика США и Россия обсуждают репатриацию примкнувших к боевикам россиян Вашингтон и Москва обсуждают возможное возвращение на родину выходцев из России, которые были задержаны в рядах членов боевиков в Сирии, сообщили в Госдепартаменте.

Экономика Регионам ПФО увеличат финансирование нацпроектов в 2020 году Финансирование национальных проектов в регионах ПФО в следующем году будет увеличено на 10 процентов. и составит 275 миллиардов рублей.

Общество Кирилл Терешин избавился от «рук-базук» Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.