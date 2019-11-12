Общество
URA.RuЯмальский экс-сенатор останется без гражданства Кипра
Бывший сенатор от Ямало-Ненецкого автономного округа, экс-владелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев может лишиться гражданства Кипра наряду с другими олигархами. Об этом сообщают российские СМИ.
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с чего всё началось
Ранее «Открытые медиа» со ссылкой на источник в окружении бизнесмена и работавшего с ним юриста сообщили, что кипрские власти лишили Ананьева гражданства, которое он получил по программе для инвесторов.Forbes10:03
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Депутат Верховной рады, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV три вероятных варианта завершения вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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Беспилотник «Яндекса» попал в ДТП в Москве
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Глава Пентагона Марк Эспер ответил на вопрос журналистов об импичменте президента США Дональда Трампа на русском языке.
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«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре
Компания «Нафтогаз Украины» повысила цену для населения до 4899 гривен ($200) за 1 тыс. кубометров (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).
RT на русском вчера в 18:45
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Навка показала счастливую Заворотнюк на фотографии
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Здоровье
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Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
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Армия и оружие
В Сирии запустили крупнейшую ГЭС страны
ТК Звезда вчера в 21:00