Культура

Екатеринбург-ТВЕкатеринбург-ТВЯна Троянова отправила с острова Настю Рыбку, повздорившую со звездами

Яна Троянова отправила с острова Настю Рыбку, повздорившую со звездами В первой серии шоу «Последний герой» уральской актрисе пришлось спасать модель от мужчин. На телеканале ТВ-3 вышло продолжение шоу «Последний герой».
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с чего всё началось

Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой. Зрители против звезд» из-за того, что участники отказались с ней общаться

На острове, помимо Насти Рыбки, остались Надежда Ангарская и Елена Проклова. Они заявили, что Рыбке будет лучше, если она окажется в племени зрителей.
Вокруг ТВвчера в 11:01

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Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой. Зрители против звезд» из-за того, что участники отказались с ней общаться

Вокруг ТВвчера в 11:01

Охотницу на олигархов Настю Рыбку выгнали с реалити-шоу после первой ночи

Lenta.ru04:10

Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой» после первой же ночи

Life.ru01:42

Яна Троянова проводила с «Последнего героя» модель Настю Рыбку, которую участники назвали эскортницей

Екатеринбург Онлайнвчера в 22:47

Участники «Последнего героя» отказались спать с Настей Рыбкой

News.ru04:33

Участники «Последнего героя» устроили бойкот Насте Рыбке, ей пришлось покинуть проект

Радио Комсомольская правда00:58

Скандальную модель Настю Рыбку выгнали из шоу спустя сутки

Рамблер05:20
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Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета в Коми

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Банки начали тестировать программы контроля за доходами и расходами россиян

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Происшествия

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Армия и оружие

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Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23

Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
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Теннис

Россия обыграла Румынию и вышла в финальную стадию Кубка федерации

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Зеленский пригласил папу Римского на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
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