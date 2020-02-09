Культура

Екатеринбург-ТВЕкатеринбург-ТВЯна Троянова отправила с острова Настю Рыбку, повздорившую со звездами

Яна Троянова отправила с острова Настю Рыбку, повздорившую со звездами В первой серии шоу «Последний герой» уральской актрисе пришлось спасать модель от мужчин. На телеканале ТВ-3 вышло продолжение шоу «Последний герой».
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с чего всё началось

Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой. Зрители против звезд» из-за того, что участники отказались с ней общаться

На острове, помимо Насти Рыбки, остались Надежда Ангарская и Елена Проклова. Они заявили, что Рыбке будет лучше, если она окажется в племени зрителей.
Вокруг ТВвчера в 11:01

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Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой. Зрители против звезд» из-за того, что участники отказались с ней общаться

Вокруг ТВвчера в 11:01

Охотницу на олигархов Настю Рыбку выгнали с реалити-шоу после первой ночи

Lenta.ru04:10

Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой» после первой же ночи

Life.ru01:42

Яна Троянова проводила с «Последнего героя» модель Настю Рыбку, которую участники назвали эскортницей

Екатеринбург Онлайнвчера в 22:47

Участники «Последнего героя» отказались спать с Настей Рыбкой

News.ru04:33

Участники «Последнего героя» устроили бойкот Насте Рыбке, ей пришлось покинуть проект

Радио Комсомольская правда00:58

Скандальную модель Настю Рыбку выгнали из шоу спустя сутки

Рамблер05:20
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Экономика

Счетная палата оценила влияние коронавируса на экономику

Эпидемия коронавируса 2019-nCoV окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, сообщили ТАСС в Счетной палате.
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Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне

Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
Газета.Ru 05:16
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Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Коми

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МИД назвал планы по установке памятника власовцам в Праге глумлением

"В канун 75-й годовщины Победы расцениваем это как глумление над памятью тех десятков тысяч красноармейцев, которые отдали свои жизни во имя мира на чешской земле", - сказал Тяпкин.
РИА Новости 04:44
Политика

Виндмана уволили из Белого дома после свидетельствования против Трампа

Сотрудника Совета национальной безопасности, подполковника Александера Виндмана, уволили после свидетельствования против президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.
Политическая Экспертиза 07 февраля в 20:36
Экономика

Аргентина решила не отдавать долги МВФ

Власти Аргентины приняли решение прекратить выплаты долгов Международному валютному фонду.
Ruposters.ru 06:36
Происшествия

В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
BFM.ru вчера в 01:46
Футбол

«Зенит» сыграет с ЦСКА на тренировочных сборах в Испании

Петербургский «Зенит» сыграет с московским ЦСКА в рамках межсезонного сбора в Испании.
Gazeta.SPb 01:43
Единоборства

Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса

В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
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Общество

Алли обвинили в расизме из-за шуток о коронавирусе

Некоторые обвинили футболиста в расизме, сообщает Daily Star. Алли снял видео в аэропорту «Хитроу» в Лондоне.
Чемпионат 06:47
Футбол

Солтмурад Бакаев назвал главную причину перехода в «Рубин»

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев в интервью «СЭ» назвал главного тренера команды Леонида Слуцкого очень сильным человеком.
Спорт-Экспресс 05:00
Авто

В Индии дебютировала новая версия аналога Mercedes-Benz G-Class

В Индии за новую генерацию Force Gurkha попросят от 980 тыс. до 1,33 млн рупий, а это от 866 тыс. до 1,18 млн рублей.
Tvoe-avto.com вчера в 08:15
Происшествия

Названа причина крушения вертолета депутата Хайруллина

Ранее сообщалось, что причиной крушения вертолета могло стать то, что за штурвалом вертолета Bell-406 был не пилот, а сам Хайруллин.
Lenta.ru 03:29
Шоу-бизнес

Маша Распутина назвала дочь Любови Успенской невменяемой

Певица Маша Распутина прокомментировала скандал, который произошёл в семье Любови Успенской.
News.ru вчера в 11:43
Общество

Китайские авиакомпании хотят уволить более сотни российских пилотов

Hainan Airlines планирует уволить более 100 российских пилотов, еще около 10 будут уволены из China Southern Airlines, — сообщил источник.
News.ru вчера в 06:12
Здоровье

В карантинный пункт под Челябинском попал первый приехавший из Китая

РБК 03:45
Армия и оружие

Тайвань попытался перехватить самолеты Китая

Военно-воздушные силы Тайваня предприняли попытку перехватить военные самолеты материкового Китая, сообщает ТАСС со ссылкой на тайваньскую военную администрацию.
Газета.Ru 05:50
Футбол

Матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» перенесен из-за погодных условий

Матч 26-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом» перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.
LiveSport.ru 06:59
Происшествия

Тело семилетнего ребенка обнаружено в Симферополе

Тело семилетнего мальчика с множественными колото-резанными ранениями обнаружено в Симферополе, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.
Газета.Ru 05:06
Армия и оружие

Американских военных обстреляли в Афганистане

Известия вчера в 16:04
Кино

Стивен Кинг разрешил школьнице из Томска экранизировать его рассказ

Регион online вчера в 17:44
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец вчера в 05:13
Авто

Назвали плюсы и минусы кроссовера Skoda Karoq

В настоящее время у дилеров можно заказать Skoda Karoq с единственным турбированным двигателем объемом 1,4 литра с отдачей 150 л.с. Как стало известно порталу NJCAR.RU, модификация с 8-ступенчатой автоматической КПП и моноприводом на переднюю ось обойдется покупателям минимум в 1 499 000 рублей, что для компактного паркетника не так уж и дешево.
Новые автомобили вчера в 22:58
Политика

Украина огорчилась из-за новой санкционной процедуры Совета Европы

Киев выразил недовольство из-за решения комитета министров СЕ, посчитав, что новая процедура не даст возможности наказывать страны – члены организации за серьезные нарушения.
Известия вчера в 16:57
Футбол

Зидан попал в ДТП перед тренировкой «Реала»

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан стал участником автомобильной аварии по пути на тренировку своей команды.
РИА Новости 06:34
Технологии

Пользователям Windows 7 система не дает выключить компьютер

Один из пользователей в Reddit написал инструкцию, как можно обойти новую ошибку и безопасно выключить компьютер.
Astera 05:38
Политика

Стало известно содержание письма Трампа Путину

В начале февраля 2020 года новый посол пришел с этим письмом в Кремль. По-русски новый посол США не говорит.
Вести.Ru 06:30
Общество

Ульяновский губернатор опроверг новости о взрыве атомного реактора

Газета.Ru вчера в 11:49
Экономика

Исследование: россияне в январе стали активно покупать валюту

Сразу после новогодних праздников 2020 года россияне стали активно покупать доллары и евро.
ТАСС 02:03
Происшествия

Возросло число погибших при стрельбе в Таиланде

По меньшей мере 30 человек погибли, еще 58 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на северо-востоке Таиланда.
Взгляд.ру 05:51
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