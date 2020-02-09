На острове, помимо Насти Рыбки, остались Надежда Ангарская и Елена Проклова. Они заявили, что Рыбке будет лучше, если она окажется в племени зрителей.

с чего всё началось

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Яна Троянова отправила с острова Настю Рыбку, повздорившую со звездами

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