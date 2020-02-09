Шоу-бизнес
Екатеринбург-ТВЯна Троянова отправила с острова Настю Рыбку, повздорившую со звездами
Яна Троянова отправила с острова Настю Рыбку, повздорившую со звездами В первой серии шоу «Последний герой» уральской актрисе пришлось спасать модель от мужчин. На телеканале ТВ-3 вышло продолжение шоу «Последний герой».
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с чего всё началось
Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой. Зрители против звезд» из-за того, что участники отказались с ней общаться
На острове, помимо Насти Рыбки, остались Надежда Ангарская и Елена Проклова. Они заявили, что Рыбке будет лучше, если она окажется в племени зрителей.Вокруг ТВвчера в 11:01
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Участники «Последнего героя» устроили бойкот Насте Рыбке, ей пришлось покинуть проект
Радио Комсомольская правда00:58
Яна Троянова проводила с «Последнего героя» модель Настю Рыбку, которую участники назвали эскортницей
Екатеринбург Онлайнвчера в 22:47
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Происшествия
Аэропорт Усинска закрыли после жесткой посадки Boeing 737-524
Ранее сообщалось, что после жесткой посадки самолета компании Utair в Коми возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Общество
У украинца на круизном лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус
Среди заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess есть украинец, сообщил директор департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.
Происшествия
Количество пострадавших в ДТП в Кемеровской области возросло до 29
Число пострадавших в результате столкновения грузового автомобиля и пассажирского автобуса в Кемеровской области возросло с двух до 29 человек.
Экономика
Банки и налоговая служба станут тщательно следить за доходами россиян
Под подозрение попадают все регулярные переводы.
Культура
Скончался композитор Сергей Слонимский
Народный артист РСФСР, один из крупнейший российских композиторов скончался в Санкт-Петербурге на 88 году жизни, сообщили в Союзе композиторов России.
Авто
Владельцу Nissan с миллионным пробегом подарили новый пикап
Nissan пригласил Мерфи на Чикагский автосалон-2020 и предложил водителю бесплатно сконфигурировать новый пикап.
Шоу-бизнес
Леонид Агутин поздравил дочь с днем рождения стихами
Певец Леонид Агутин поздравил стихами свою дочь Елизавету, которой 9 февраля исполнился 21 год.
Общество
Врачи поставили диагноз китайцам, попавшим под карантин на Южном Урале
Жители Китая, помещенные в карантин в Челябинской области, оказались не заражены коронавирусом.
Кино
Первые кадры со съемок нового сезона сериала «Сваты» появились в Сети
Съемки седьмого сезона популярного в России сериала «Сваты» стартовали под Минском.
Футбол
АЕК Карреры с минимальным счетом победил «Панатинаикос»
Хозяева победили со счетом 1:0. АЕК набрал 44 очка и закрепился на третьем месте в чемпионате.
Единоборства
Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса
В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
Шоу-бизнес
Лолита подтвердила слухи о новом возлюбленном
Певица Лолита Милявская подтвердила слухи о том, что у нее появился новый возлюбленный.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Технологии
Новое ПО поможет приложениям экономить 85% памяти смартфона
Как сообщает ToDay News Ufa, новое программное приложение, которое помогает не захламлять внутреннюю память телефона, уже названо AppStreamer.
Футбол
«Сельта» обыграла «Севилью», Смолов получил желтую карточку
Российский форвард "Сельты" Федор Смолов получил желтую карточку на 80-й минуте. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Футбол
Мамаев заявил, что его семью преследует женщина
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал о том, что его семья страдает от "сталкера".
Культура
В Курске снимают «Следствие вели»
«Следствие вели» - авторская документальная передача Леонида Каневского.
Музыка
Новый клип Pussycat Dolls после десяти лет перерыва
После триумфального выступления в финале шоу X-Factor, они отправились записывать новые песни и снимать клип на песню React, который вышел накануне.
Общество
Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт
Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.
Общество
Ученые определили сроки пика распространения коронавируса
Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Политика
Зеленский надеется на встречу в «нормандском формате» в Берлине
Тарас Петренко / "Известия" Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится в Берлине через два месяца.
Технологии
Компания Ericsson пропустит MWC 2020 из-за коронавируса
Шведская компания Ericsson объявила, что пропустит мероприятие MWC 2020 из-за продолжающейся эпидемии коронавируса.
Общество
Самолет преодолел Атлантику за рекордное время благодаря шторму
Пассажирский Boeing 747 компании British Airways совершил рейс из Нью-Йорка в Лондон за рекордные 4 часа 56 минут.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл масс-старт свободным стилем на этапе КМ
Российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в масс-старте свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
Здоровье
После закрытия границы с Китаем на Дальнем Востоке выросли цены на маски, овощи и фрукты
На этой неделе ситуация рассматривалась в Госдуме, в том числе там обсуждали и рост цен на овощи и фрукты на Дальнем Востоке.
Общество
Астрологи дали прогноз на 7 февраля для всех знаков зодиака
7 февраля Близнецов может одолеть чувство вины.
Авто
В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник
Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.