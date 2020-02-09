Культура

Екатеринбург-ТВЕкатеринбург-ТВЯна Троянова отправила с острова Настю Рыбку, повздорившую со звездами

Яна Троянова отправила с острова Настю Рыбку, повздорившую со звездами В первой серии шоу «Последний герой» уральской актрисе пришлось спасать модель от мужчин. На телеканале ТВ-3 вышло продолжение шоу «Последний герой».
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с чего всё началось

Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой. Зрители против звезд» из-за того, что участники отказались с ней общаться

Примечательно, что свою компанию модели предложила резидент шоу Comedy Woman Надежда Ангарская, однако Рыбка предпочла отказаться.
Вокруг ТВвчера в 11:01

Подробнее о событии

Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой» после первой ночи

Piter.tv09:16

Участники «Последнего героя» отказались спать с Настей Рыбкой

News.ru04:33

Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой. Зрители против звезд» из-за того, что участники отказались с ней общаться

Вокруг ТВвчера в 11:01

Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой» после первой же ночи

Life.ru01:42

Участники «Последнего героя» устроили бойкот Насте Рыбке, ей пришлось покинуть проект

Радио Комсомольская правда00:58

Яна Троянова проводила с «Последнего героя» модель Настю Рыбку, которую участники назвали эскортницей

Екатеринбург Онлайнвчера в 22:47

Охотницу на олигархов Настю Рыбку выгнали с реалити-шоу после первой ночи

Lenta.ru04:10
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Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула

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Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил журналистам, что глава РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко пришли в ходе переговоров в Сочи к соглашению сохранить условия поставок нефти и газа.
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Эксперты по кибербезопасности предупредили о 24 потенциально опасных приложениях для Android, установка которых несет в себе значительные риски для владельцев смартфонов.
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Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»

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Число погибших при стрельбе в Таиланде выросло до 26 человек

В результате стрельбы в Таиланде погибли 26 человек, еще 57 получили ранения.
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Ученые определили сроки пика распространения коронавируса

Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Газета.Ru 08:17
Происшествия

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на поезде, прибывшем в Москву

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на прибывшем из Кишинев в Москву поезде.
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Новый водоблок Raijintek предназначен для видеокарт Radeon RX 5700

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Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
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Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.
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Faktom 06 февраля в 22:52
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Хоккей

Сборная Казахстана по хоккею осталась без ОИ-2022, уступив Польше

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Три человека погибли при ДТП в Курской области

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МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков

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Двухэтажный автобус, в котором следовала группа из 70 детей, перевернулся в воскресенье близ города Лоуны в Устецком крае на северо-западе Чехии.
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Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер

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Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына

В Симферополе расследуют сметь семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
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Скончался композитор Сергей Слонимский

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Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов

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В феврале рядом с Землей пролетит астероид

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Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве.
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Новое ПО позволит приложениям на телефоне занимать на 85% меньше места

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