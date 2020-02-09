Культура
Екатеринбург-ТВЯна Троянова отправила с острова Настю Рыбку, повздорившую со звездами
Яна Троянова отправила с острова Настю Рыбку, повздорившую со звездами В первой серии шоу «Последний герой» уральской актрисе пришлось спасать модель от мужчин. На телеканале ТВ-3 вышло продолжение шоу «Последний герой».
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с чего всё началось
Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой. Зрители против звезд» из-за того, что участники отказались с ней общаться
Примечательно, что свою компанию модели предложила резидент шоу Comedy Woman Надежда Ангарская, однако Рыбка предпочла отказаться.Вокруг ТВвчера в 11:01
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Яна Троянова проводила с «Последнего героя» модель Настю Рыбку, которую участники назвали эскортницей
Екатеринбург Онлайнвчера в 22:47
Участники «Последнего героя» устроили бойкот Насте Рыбке, ей пришлось покинуть проект
Радио Комсомольская правда00:58
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