Примечательно, что свою компанию модели предложила резидент шоу Comedy Woman Надежда Ангарская, однако Рыбка предпочла отказаться.

с чего всё началось

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Яна Троянова отправила с острова Настю Рыбку, повздорившую со звездами

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