Культура

Екатеринбург-ТВЕкатеринбург-ТВЯна Троянова отправила с острова Настю Рыбку, повздорившую со звездами

Яна Троянова отправила с острова Настю Рыбку, повздорившую со звездами В первой серии шоу «Последний герой» уральской актрисе пришлось спасать модель от мужчин. На телеканале ТВ-3 вышло продолжение шоу «Последний герой».
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с чего всё началось

Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой. Зрители против звезд» из-за того, что участники отказались с ней общаться

Примечательно, что свою компанию модели предложила резидент шоу Comedy Woman Надежда Ангарская, однако Рыбка предпочла отказаться.
Вокруг ТВвчера в 11:01

Подробнее о событии

Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой» после первой ночи

Piter.tv09:16

Участники «Последнего героя» отказались спать с Настей Рыбкой

News.ru04:33

Яна Троянова проводила с «Последнего героя» модель Настю Рыбку, которую участники назвали эскортницей

Екатеринбург Онлайнвчера в 22:47

Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой» после первой же ночи

Life.ru01:42

Участники «Последнего героя» устроили бойкот Насте Рыбке, ей пришлось покинуть проект

Радио Комсомольская правда00:58

Охотницу на олигархов Настю Рыбку выгнали с реалити-шоу после первой ночи

Lenta.ru04:10

Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой. Зрители против звезд» из-за того, что участники отказались с ней общаться

Вокруг ТВвчера в 11:01
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Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми

Российская газета 11:42
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Газета.Ru вчера в 12:04
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Власти Аргентины приняли решение прекратить выплаты долгов Международному валютному фонду.
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Назван самый защищенный в истории военный авианосец США

Самым защищенным в истории военным кораблем по версии издания Popular Mechanics стал американский авианосец Theodore Roosevelt.
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Восемь человек погибли и ещё 40 получили ранения в результате массовой драки в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана.
RT на русском вчера в 01:31
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Новый коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины

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Новые причины возникновения рака раскрыли ученые

Ученым удалось раскрыть новые механизмы и генетические мутации, способствующие развитию заболевания.
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Сборная Швеции обыграла Финляндию и выиграла домашний этап Евротура

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