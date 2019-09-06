Хоккей
LiveSport.ruЯндач уволен с поста главного тренера «Металлурга»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач уволен с занимаемой должности. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу». Руководство «Магнитки» осталось недовольно результатами и игрой команды на старте сезона.
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Илья Воробьев: «Мое назначение в „Магнитку“ случилось всего полчаса назад»
Спорт-Экспрессвчера в 15:55
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Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Городской портал Новый Нижний 02:50
Происшествия
Грабители выстрелили в мужчину в центре Москвы
В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами. Об этом сообщает МВД, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:12
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
РИА Новости 00:07
Гаджеты
Модули DDR4 SDRAM на чипах Samsung A-die начали появляться в продаже
Первые модули на чипах M-die добрались до розницы в июне, а на днях в продаже была замечена память, где применяются наиболее прогрессивные на данный момент микросхемы Samsung A-die.
3DNews вчера в 14:10
Футбол
Мамаев и Кокорин освобождены по УДО
Осужденные за драки в центре Москвы футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены условно-досрочно.
Вести ФМ вчера в 03:11
Политика
Адвокат заявил о вывозе украинских моряков из «Лефортово»
Автобусы с украинскими моряками, задержанными Россией к Керченском проливе, выехали из СИЗО «Лефортово», заявил журналистам их адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ 02:56
Общество
Приморье готовится к тайфуну «Линлин»
Приморский край в ближайшие выходные, 7 и 8 сентября, накроет тайфун «Линлин». Его облачные спирали ожидают в крае в ночь на субботу.
Известия 04 сентября в 07:18
Экономика
Минфин рассказал о новой пенсионной системе
Как отметили в Минфине, в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
Газета.Ru 01:59
Общество
Собянин поздравил москвичей с Днем города
Известия 03:45
Политика
Кирилл Вышинский вылетает из Киева в Москву
Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, освобожденный в конце августа украинским судом, в ближайшее время вылетит из Киева в Москву.
Lenta.ru 03:24
Политика
Порошенко выдал главную тайну России
По мнению господина Порошенко, выпустить экс-командира ПВО бригады ДНР потребовал лично президент РФ.
Утро.ru вчера в 14:00
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Общество
В Татарстане устроили открытие детского сада с подставными детьми
В Татарстане прошло показательное открытие нового детского сада «Золотая рыбка» с подставными детьми.
Дождь вчера в 16:04
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru 05 сентября в 08:45
Происшествия
При пожаре на судне в Калифорнии могла погибнуть уроженка России
Известия вчера в 17:25
Происшествия
Памфилова рассказала о травмах после нападения
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова получила травмы в результате нападения неизвестного.
Интерфакс вчера в 10:17
Армия и оружие
Израиль атаковал цели в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел
В свою очередь израильские военные нанесли ответный удар по целям движения ХАМАС в северной части сектора Газа, сообщается в Twitter-аккаунте Армии обороны Израиля.
РБК вчера в 21:25
Хоккей
Отец Ивана Ткаченко: «„Локомотив“ все отвергает: строительство школы, показ документального фильма. Ни в чем не помогают»
Леонид Ткаченко, отец форварда «Локомотива» Ивана Ткаченко, трагически погибшего вместе с командой 7 сентября 2011 года, рассказал о документальном фильме о хоккеисте.
Sports.ru вчера в 09:19
Теннис
US Open. Медведев и Надаль вышли в финал
В пятницу на US Open Даниил Медведев обыграл Григора Димитрова и первым из русских игроков после Марата Сафина вышел в финал «Шлема».
Sports.ru вчера в 11:23
Политика
Китай заявил о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
Небольшое количество американской сельхозпродукции предложили закупать власти Китая перед новым раундом двухсторонних переговоров с США.
Известия 00:58
Политика
Иран не намерен ограничивать доступ МАГАТЭ к ядерным объектам
Представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что Тегеран не намерен ограничивать доступ МАГАТЭ к ядерным объектам.
RT на русском 03:22
Политика
Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов
Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов. Он скончался в возрасте 80 лет.
RT на русском 02:41
Здоровье
В США власти подтвердили смерть пятерых человек от курения вейпов
Американские власти подтвердили информацию о смерти пяти человек, которые активно курили электронные сигареты.
REGNUM 01:27
Экономика
На ростовском заводе «Цимлянские вина» началась «новая жизнь»
Завод «Цимлянские вина» в Ростовской области, признанный в июне текущего года банкротом, возобновил производство.
REGNUM вчера в 10:29
Авто
Volvo запатентовала дисплей на крыше
Согласно патенту, проекционный дисплей автомобиля находится не на лобовом стекле, а на крыше автомобиля.
SpeedMe 03:10
Транспорт
Входы и выходы из ряда станций метро могут ограничить в День города
Москва 24 вчера в 12:35
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с россиянкой
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной.
ФАН 02:33
Футбол
«Манчестер Сити» договорился о трансфере сербского нападающего Тедича
«Манчестер Сити» достиг договоренности с сербским клубом «Чукарички» о покупке нападающего Слободана Тедича.
Чемпионат 02:19
Общество
Число погибших в результате урагана «Дориан» на Багамах возросло до 43
Число погибших в результате урагана "Дориан" на Багамских островах возросло до 43.
ТАСС вчера в 23:23
Общество
В России увеличили премии для молодых учёных до 1 млн рублей
В России увеличили размер премий для молодых учёных в области науки и техники с 500 тысяч рублей до 1 млн рублей.
RT на русском 03:35