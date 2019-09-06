Хоккей
LiveSport.ruЯндач уволен с поста главного тренера «Металлурга»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач уволен с занимаемой должности. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу». Руководство «Магнитки» осталось недовольно результатами и игрой команды на старте сезона.
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Илья Воробьев: «Мое назначение в „Магнитку“ случилось всего полчаса назад»
Спорт-Экспрессвчера в 15:55
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Футбол
Шотландия — Россия 1:2
Футболисты сборной России на выезде добились волевой победы над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости вчера в 16:36
Общество
Приморье готовится к тайфуну «Линлин»
Известия 04 сентября в 07:18
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что он сожалеет о женитьбе на русской королеве красоты Оксане Воеводиной.
Телеканал 360° вчера в 20:14
Происшествия
При пожаре на судне в Калифорнии могла погибнуть уроженка России
Известия вчера в 17:25
Общество
Гордон поссорился с соведущей на съемках ток-шоу
РИА Новости вчера в 19:01
Футбол
«Ювентус» рассчитывает бесплатно подписать двух игроков «Тоттенхэма»
Как сообщает Daily Mail, руководство "Ювентуса" планирует бесплатно подписать сразу двух игроков "Тоттенхэма" летом 2020 года.
Sport.ru вчера в 12:59
Здоровье
Императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
Газета.Ru вчера в 23:37
Политика
Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере
Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM 04 сентября в 15:17
Политика
Подготовка к обмену заключенными с Украиной началась в Москве
Москва начала подготовку к обмену заключенными с Киевом. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24», передает «Интерфакс».
Lenta.ru 01:54
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Происшествия
Российский турист утонул во Вьетнаме
Известия 01:46
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета 01:17
Политика
Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
REGNUM вчера в 14:34
Политика
США отказались покупать у России гиперзвуковые ракеты
Власти США заявили, что не собираются покупать гиперзвуковые ракеты у Российской Федерации.
REGNUM 00:50
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия 05 сентября в 08:45
Политика
Politico: Трамп намерен прекратить помощь нелояльным США странам
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность перераспределения помощи другим государствам в пользу поддерживающих политику Вашингтона, а нелояльным и вовсе может быть отказано в выделении средств.
ТАСС 00:50
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал US Open
Вести.Ru вчера в 19:01
Политика
Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit
Депутаты верхней палаты парламента Великобритании (палаты лордов) одобрили законопроект, обязывающий правительство отсрочить Brexit.
Известия вчера в 10:46
Происшествия
В Петербурге кандидата в муниципалы арестовали на пять суток
В пятницу, 6 сентября, Смольнинский районный суд Петербурга арестовал на пять суток общественника Ярослава Кострова.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:03
Футбол
Платини пообещал вернуться в футбол
Бывший президент УЕФА и легендарный игрок сборной Франции Мишель Платини подчеркнул, что намерен вернуться к футбольной деятельности после окончания срока действия отстранения.
Sport24.ru 01:45
Общество
На Багамах 30 человек стали жертвами урагана «Дориан»
Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах увеличилось до 30, ранее сообщалось о 20 погибших.
Российская газета 05 сентября в 21:33
Экономика
Россияне смогут начать получать пенсии в 55 и 60 лет
В случае принятия закона еще раньше смогут получить пенсионные выплаты инвалиды, работники Крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Горобзор.ру вчера в 02:48
Авто
В Сети появились первые изображения Porsche Taycan GT2
Напомним, что на днях в своем Twitter Илон Маск высмеял название Taycan, который получил приставку Turbo, ведь в электрокаре нет ничего похожего на турбонагнетатель.
SpeedMe вчера в 09:17
Политика
Топ-менеджер «Ростеха» задержан в Италии по запросу США
Сегодня стало известно, что ещё 3 сентября директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов задержан в аэропорту Неаполя.
Завтра.ру 05 сентября в 11:14
Гаджеты
Представлена европейская версия первого телевизора Honor
Сегодня в Берлине стало известно, что телевизор выйдет за пределы китайского рынка. Honor показала европейскую версию телевизора.
Ferra вчера в 11:15
Происшествия
В Канаде медведь загрыз пожилую американку
В Канаде агрессивный черный медведь загрыз пожилую американку, которая находилась на отдыхе.
РЕН ТВ вчера в 19:34
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
Дайверы, отправленные к станции, обнаружили вместо нее остатки порванного кабеля для передачи данных.
РИА Новости 00:07
Общество
На открытие российского детсада привезли подставных детей
Власти Пестречинского района в Татарстане не пустили на открытие детского сада мам и малышей, для которых это учреждение строилось.
Lenta.ru вчера в 11:40