Хоккей

LiveSport.ruLiveSport.ruЯндач уволен с поста главного тренера «Металлурга»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач уволен с занимаемой должности. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу». Руководство «Магнитки» осталось недовольно результатами и игрой команды на старте сезона.
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Йозеф Яндач отправлен в отставку с поста главного тренера «Металлурга»

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Илья Воробьев: «Мое назначение в „Магнитку“ случилось всего полчаса назад»

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Отставка Яндача стала самой быстрой в истории КХЛ

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«Магнитка» объявила об отставке Яндача. Команду возглавил Воробьев

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Источник: Воробьев сменит Яндача на посту главного тренера «Металлурга»

Советский спортвчера в 14:41
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Шотландия — Россия 1:2

Футболисты сборной России на выезде добились волевой победы над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости вчера в 16:36
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Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»

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При пожаре на судне в Калифорнии могла погибнуть уроженка России

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Общество

Гордон поссорился с соведущей на съемках ток-шоу

РИА Новости вчера в 19:01
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«Ювентус» рассчитывает бесплатно подписать двух игроков «Тоттенхэма»

Как сообщает Daily Mail, руководство "Ювентуса" планирует бесплатно подписать сразу двух игроков "Тоттенхэма" летом 2020 года.
Sport.ru вчера в 12:59
Происшествия

В Великобритании паук спровоцировал смертельное ДТП

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Императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди

Газета.Ru вчера в 23:37
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Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере

Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM 04 сентября в 15:17
Политика

Подготовка к обмену заключенными с Украиной началась в Москве

Москва начала подготовку к обмену заключенными с Киевом. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24», передает «Интерфакс».
Lenta.ru 01:54
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
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Российский турист утонул во Вьетнаме

Известия 01:46
Политика

В Германии оценили последствия от ответных санкций России

Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета 01:17
Политика

Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции

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Политика

США отказались покупать у России гиперзвуковые ракеты

Власти США заявили, что не собираются покупать гиперзвуковые ракеты у Российской Федерации.
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Общество

Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году

Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
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Политика

Politico: Трамп намерен прекратить помощь нелояльным США странам

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность перераспределения помощи другим государствам в пользу поддерживающих политику Вашингтона, а нелояльным и вовсе может быть отказано в выделении средств.
ТАСС 00:50
Теннис

Даниил Медведев вышел в финал US Open

Вести.Ru вчера в 19:01
Политика

Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit

Депутаты верхней палаты парламента Великобритании (палаты лордов) одобрили законопроект, обязывающий правительство отсрочить Brexit.
Известия вчера в 10:46
Происшествия

В Петербурге кандидата в муниципалы арестовали на пять суток

В пятницу, 6 сентября, Смольнинский районный суд Петербурга арестовал на пять суток общественника Ярослава Кострова.
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Футбол

Платини пообещал вернуться в футбол

Бывший президент УЕФА и легендарный игрок сборной Франции Мишель Платини подчеркнул, что намерен вернуться к футбольной деятельности после окончания срока действия отстранения.
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На Багамах 30 человек стали жертвами урагана «Дориан»

Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах увеличилось до 30, ранее сообщалось о 20 погибших.
Российская газета 05 сентября в 21:33
Экономика

Россияне смогут начать получать пенсии в 55 и 60 лет

В случае принятия закона еще раньше смогут получить пенсионные выплаты инвалиды, работники Крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Горобзор.ру вчера в 02:48
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В Сети появились первые изображения Porsche Taycan GT2

Напомним, что на днях в своем Twitter Илон Маск высмеял название Taycan, который получил приставку Turbo, ведь в электрокаре нет ничего похожего на турбонагнетатель.
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Сегодня стало известно, что ещё 3 сентября директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов задержан в аэропорту Неаполя.
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Сегодня в Берлине стало известно, что телевизор выйдет за пределы китайского рынка. Honor показала европейскую версию телевизора.
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В Канаде медведь загрыз пожилую американку

В Канаде агрессивный черный медведь загрыз пожилую американку, которая находилась на отдыхе.
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Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория

Дайверы, отправленные к станции, обнаружили вместо нее остатки порванного кабеля для передачи данных.
РИА Новости 00:07
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На открытие российского детсада привезли подставных детей

Власти Пестречинского района в Татарстане не пустили на открытие детского сада мам и малышей, для которых это учреждение строилось.
Lenta.ru вчера в 11:40
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