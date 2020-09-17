«Яндекс.Деньги» сменит название на ЮMoney
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Сервис электронных платежей "Яндекс.Деньги" поменяет название на ЮMoney, сообщает его пресс-служба. Окончательно это произойдет после 15 декабря 2020 года, а до того новый и старый бренды будут использоваться одновременно. В компании пояснили, что разработали новый бренд самостоятельно.В источнике
С чего всё началось
«Яндекс.Деньги» сменит название после «развода» Сбербанка и «Яндекса»
Сервис электронных платежей «Яндекс.Деньги» с 15 декабря будет переименован в ЮMoney. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы сервиса. С июля «Яндекс.Деньги», бывший совместным активом «Яндекса» и Сбербанка, находится под полным контролем банка.
РБКвчера в 03:00
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