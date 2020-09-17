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РИА Новости
РИА Новости 

«Яндекс.Деньги» сменит название на ЮMoney

Сервис электронных платежей "Яндекс.Деньги" поменяет название на ЮMoney, сообщает его пресс-служба. Окончательно это произойдет после 15 декабря 2020 года, а до того новый и старый бренды будут использоваться одновременно. В компании пояснили, что разработали новый бренд самостоятельно.В источнике
С чего всё началось
РБК

«Яндекс.Деньги» сменит название после «развода» Сбербанка и «Яндекса»

Сервис электронных платежей «Яндекс.Деньги» с 15 декабря будет переименован в ЮMoney. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы сервиса. С июля «Яндекс.Деньги», бывший совместным активом «Яндекса» и Сбербанка, находится под полным контролем банка.
РБКвчера в 03:00
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Интерфакс

«Яндекс.Деньги» проведет ребрендинг и станет «ЮMoney»

Интерфаксвчера в 03:13
Коммерсантъ

«Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Касса» поменяют названия

Коммерсантъвчера в 04:57
Ведомости

«Яндекс.Деньги» переименуют в «ЮMoney»

Ведомостивчера в 04:51
Телеканал 360°

«Яндекс.Деньги» переименуют в «Юmoney»

Телеканал 360°вчера в 03:50
РИА Новости

«Яндекс.Деньги» сменит название на ЮMoney

РИА Новостивчера в 05:03
ТАСС

«Яндекс.Деньги» cменила название на ЮMoney

ТАССвчера в 03:02
РБК

«Яндекс.Деньги» сменит название после «развода» Сбербанка и «Яндекса»

РБКвчера в 03:00

Российский Су-27 перехватил над Черным морем два самолета стран НАТО

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США и сопроводил их над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.
Lenta.ruвчера в 11:43
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Nestle вложит 3,5 млрд рублей в расширение выпуска в РФ детских смесей

Производство детских каш "Нестле" в Вологде было запущено в 2005 году, а в 2019 году компания открыла производство завершающего цикла по выпуску сухих детских смесей с инвестициями порядка 2 миллиарда рублей.
РИА Новостивчера в 10:05
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Европарламент принял резолюцию по ситуации с Навальным

«Резолюция Европарламента по ситуации вокруг якобы отравления Алексея Навального, в которой между строк предлагается принять стратегию демократизации России с требованием отменить поправки к Конституции РФ, является прямым и грубым вмешательством во внутренние дела нашей страны», — подчеркнул Слуцкий.
RT на русскомвчера в 08:41
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