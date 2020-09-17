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РИА Новости
РИА Новости

«Яндекс.Деньги» сменит название на ЮMoney

Сервис электронных платежей "Яндекс.Деньги" поменяет название на ЮMoney, сообщает его пресс-служба. Окончательно это произойдет после 15 декабря 2020 года, а до того новый и старый бренды будут использоваться одновременно. В компании пояснили, что разработали новый бренд самостоятельно.В источнике
С чего всё началось
РБК

«Яндекс.Деньги» сменит название после «развода» Сбербанка и «Яндекса»

Сервис электронных платежей «Яндекс.Деньги» с 15 декабря будет переименован в ЮMoney. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы сервиса. С июля «Яндекс.Деньги», бывший совместным активом «Яндекса» и Сбербанка, находится под полным контролем банка.
РБК03:00
Подробнее о событии
РИА Новости

«Яндекс.Деньги» сменит название на ЮMoney

РИА Новости05:03
РБК

«Яндекс.Деньги» сменит название после «развода» Сбербанка и «Яндекса»

РБК03:00
Ведомости

«Яндекс.Деньги» переименуют в «ЮMoney»

Ведомости04:51
Телеканал 360°

«Яндекс.Деньги» переименуют в «Юmoney»

Телеканал 360°03:50
Интерфакс

«Яндекс.Деньги» проведет ребрендинг и станет «ЮMoney»

Интерфакс03:13
ТАСС

«Яндекс.Деньги» cменила название на ЮMoney

ТАСС03:02
Коммерсантъ

«Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Касса» поменяют названия

Коммерсантъ04:57

Прокуратура проверит инцидент с мытьем обуви в храме в Калининграде

"Военная прокуратура Калининградского гарнизона проводит проверку исполнения требований законодательства о противодействии экстремизму, в связи с размещением в информационно-телекоммуникационной сети интернет видеозаписи, на которой изображена группа из пяти мужчин, двое их которых моют обувь в источнике возле православной часовни Храма Христа Спасителя (Калининград)", - говорится в сообщении.
Прокуратура проверит инцидент с мытьем обуви в храме в Калининграде
РИА Новости08:54
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Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБК06:54
2,4K

Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе

Заместитель начальника отделения «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70» Эдуард Аксенов подтвердил журналистам информацию о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе.
МИР 24вчера в 05:35
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
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В Госдуму внесли законопроект об отмене трехдневного голосования

Депутаты "Справедливой России" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об отмене трёхдневного голосования на выборах, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости06:53
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МИД предостерег США от навязывания услуг посредничества в Белоруссии

В конце августа министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе переговоров с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом предостерег американское и европейские правительства от вмешательства во внутренние дела республики.
РБК06:42

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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