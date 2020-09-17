ИА Красная Весна 21

Сервис электронных платежей "Яндекс.Деньги" поменяет название на ЮMoney, сообщает его пресс-служба. Окончательно это произойдет после 15 декабря 2020 года, а до того новый и старый бренды будут использоваться одновременно. В компании пояснили, что разработали новый бренд самостоятельно.