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ФедералПресс
ФедералПресс

«Яндекс.Деньги» сменит название после поглощения Сбербанком

«Яндекс.Деньги» с 15 декабря превратится в «ЮMoney». Это связано с поглощением сервиса электронных платежей Сбербанком. «Компания «Яндекс.Деньги» меняет бренд – сервис электронных платежей в скором времени будет называться «ЮMoney»», – официальном заявила пресс-служба «Яндекс.Денег».В источнике
С чего всё началось
РБК

«Яндекс.Деньги» сменит название после «развода» Сбербанка и «Яндекса»

Сервис электронных платежей «Яндекс.Деньги» с 15 декабря будет переименован в ЮMoney. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы сервиса. С июля «Яндекс.Деньги», бывший совместным активом «Яндекса» и Сбербанка, находится под полным контролем банка.
РБКвчера в 03:00
Подробнее о событии
РИА Новости

«Яндекс.Деньги» сменит название на ЮMoney

РИА Новостивчера в 05:03
ТАСС

«Яндекс.Деньги» cменила название на ЮMoney

ТАССвчера в 03:02
Ведомости

«Яндекс.Деньги» переименуют в «ЮMoney»

Ведомостивчера в 04:51
Телеканал 360°

«Яндекс.Деньги» переименуют в «Юmoney»

Телеканал 360°вчера в 03:50
Интерфакс

«Яндекс.Деньги» проведет ребрендинг и станет «ЮMoney»

Интерфаксвчера в 03:13
Коммерсантъ

«Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Касса» поменяют названия

Коммерсантъвчера в 04:57
РБК

«Яндекс.Деньги» сменит название после «развода» Сбербанка и «Яндекса»

РБКвчера в 03:00

Посольство РФ в США заинтересовал репортаж NBC о террористах в Крыму

После выхода в эфире телеканала NBC репортажа, в котором упоминаются "украинские подразделения" в Крыму, у работающих в Вашингтоне российских дипломатов возникли вопросы к американским властям.
Российская газета22:18
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Литва обеспокоена совместными учениями России и Белоруссии

Главнокомандующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис заявил, что военные учения России и Белоруссии стали более интенсивными, и, хотя непосредственной угрозы для Литвы не создают, но их атакующий сценарий заставляет беспокоиться.
ФАН15 сентября в 12:39
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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В матче отборочного раунда Лиги Европы команды забили 12 голов с игры

Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в Сенте (Сербия), завершилось со счетом 6:6. В составе команды из Бухареста голы забили Флоринел Коман (25-я минута), Деннис Ман (50, 63, с пенальти, и 105), Адриан Петра (108), у проигравших отличились Деян Милицевиц (11), Борко Дуроньич (14), Горан Антонич (51), Саша Томанович (90+4, 117), Янко Тумбашевич (105+1).
РИА Новости18:11

Массовых вымираний на Земле обнаружили шесть

Напомним, что традиционно представители научного мира считают, что на Земле было пять масштабных вымираний, а также несколько периодов резкого уменьшения биоразнообразия. svopi.ru Также МедиаПоток рассказывал, что исследователи предположили, что к концу этого столетия на Земле исчезнут свыше 500 видов млекопитающих.
МедиаПотоквчера в 10:35
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