Массовых вымираний на Земле обнаружили шесть

Напомним, что традиционно представители научного мира считают, что на Земле было пять масштабных вымираний, а также несколько периодов резкого уменьшения биоразнообразия. svopi.ru Также МедиаПоток рассказывал, что исследователи предположили, что к концу этого столетия на Земле исчезнут свыше 500 видов млекопитающих.