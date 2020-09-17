Расходы на ЖКХ в России в 2021-2022 годах хотят сократить на 18,4%

Расходы на систему жилищно-коммунального хозяйства в России в ближайшие два года могут быть сокращены на 18,4% по сравнению с изначальными планами, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на ближайшие три года.