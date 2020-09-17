«Яндекс.Деньги» сменит название после поглощения Сбербанком
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«Яндекс.Деньги» с 15 декабря превратится в «ЮMoney». Это связано с поглощением сервиса электронных платежей Сбербанком. «Компания «Яндекс.Деньги» меняет бренд – сервис электронных платежей в скором времени будет называться «ЮMoney»», – официальном заявила пресс-служба «Яндекс.Денег».В источнике
С чего всё началось
«Яндекс.Деньги» сменит название после «развода» Сбербанка и «Яндекса»
Сервис электронных платежей «Яндекс.Деньги» с 15 декабря будет переименован в ЮMoney. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы сервиса. С июля «Яндекс.Деньги», бывший совместным активом «Яндекса» и Сбербанка, находится под полным контролем банка.
РБК03:00
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