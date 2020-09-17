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ФедералПресс
ФедералПресс

«Яндекс.Деньги» сменит название после поглощения Сбербанком

«Яндекс.Деньги» с 15 декабря превратится в «ЮMoney». Это связано с поглощением сервиса электронных платежей Сбербанком. «Компания «Яндекс.Деньги» меняет бренд – сервис электронных платежей в скором времени будет называться «ЮMoney»», – официальном заявила пресс-служба «Яндекс.Денег».В источнике
С чего всё началось
РБК

«Яндекс.Деньги» сменит название после «развода» Сбербанка и «Яндекса»

Сервис электронных платежей «Яндекс.Деньги» с 15 декабря будет переименован в ЮMoney. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы сервиса. С июля «Яндекс.Деньги», бывший совместным активом «Яндекса» и Сбербанка, находится под полным контролем банка.
РБК03:00
Подробнее о событии
РИА Новости

«Яндекс.Деньги» сменит название на ЮMoney

РИА Новости05:03
Интерфакс

«Яндекс.Деньги» проведет ребрендинг и станет «ЮMoney»

Интерфакс03:13
Ведомости

«Яндекс.Деньги» переименуют в «ЮMoney»

Ведомости04:51
Телеканал 360°

«Яндекс.Деньги» переименуют в «Юmoney»

Телеканал 360°03:50
Коммерсантъ

«Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Касса» поменяют названия

Коммерсантъ04:57
ТАСС

«Яндекс.Деньги» cменила название на ЮMoney

ТАСС03:02
РБК

«Яндекс.Деньги» сменит название после «развода» Сбербанка и «Яндекса»

РБК03:00

Собянин объяснил рост числа выявленных случаев коронавируса в Москве

Рост числа выявляемых в Москве случаев заражения коронавирусом, в первую очередь, связан с ростом количества проводимых тестов, заявил в четверг в эфире телеканала "Россия-24" мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин объяснил рост числа выявленных случаев коронавируса в Москве
ТАСС11:10
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Лавров заявил о предложении США провести второй референдум в Крыму

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Джон Керри, который занимал должность госсекретаря США в 2014 году, заявлял, что в Вашингтоне понимают: Крым является российской территорией.
Лавров заявил о предложении США провести второй референдум в Крыму
Московский Комсомолец12:42
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Оппозиционеру Пивоварову вменили организацию несанкционированной акции

Задержанного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова подозревают в организации несанкционированной акции против внесения поправок в Конституцию РФ, сообщили в четверг в организации.
Интерфакс11:58
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Военная прокуратура Балтфлота проверит инцидент с мытьем ног в часовне

Военная прокуратура Калининградского гарнизона организовала проверку в связи с публикацией в интернете видео, на котором пятеро мужчин моют обувь в источнике возле православной часовни Храма Христа Спасителя.
Российская газета09:18
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