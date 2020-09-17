Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
ФедералПресс
ФедералПресс

«Яндекс.Деньги» сменит название после поглощения Сбербанком

«Яндекс.Деньги» с 15 декабря превратится в «ЮMoney». Это связано с поглощением сервиса электронных платежей Сбербанком. «Компания «Яндекс.Деньги» меняет бренд – сервис электронных платежей в скором времени будет называться «ЮMoney»», – официальном заявила пресс-служба «Яндекс.Денег».В источнике
С чего всё началось
РБК

«Яндекс.Деньги» сменит название после «развода» Сбербанка и «Яндекса»

Сервис электронных платежей «Яндекс.Деньги» с 15 декабря будет переименован в ЮMoney. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы сервиса. С июля «Яндекс.Деньги», бывший совместным активом «Яндекса» и Сбербанка, находится под полным контролем банка.
РБК03:00
Подробнее о событии
РИА Новости

«Яндекс.Деньги» сменит название на ЮMoney

РИА Новости05:03
Коммерсантъ

«Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Касса» поменяют названия

Коммерсантъ04:57
ТАСС

«Яндекс.Деньги» cменила название на ЮMoney

ТАСС03:02
Телеканал 360°

«Яндекс.Деньги» переименуют в «Юmoney»

Телеканал 360°03:50
Интерфакс

«Яндекс.Деньги» проведет ребрендинг и станет «ЮMoney»

Интерфакс03:13
Ведомости

«Яндекс.Деньги» переименуют в «ЮMoney»

Ведомости04:51
РБК

«Яндекс.Деньги» сменит название после «развода» Сбербанка и «Яндекса»

РБК03:00

Собянин объяснил рост числа выявленных случаев коронавируса в Москве

Рост числа выявляемых в Москве случаев заражения коронавирусом, в первую очередь, связан с ростом количества проводимых тестов, заявил в четверг в эфире телеканала "Россия-24" мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин объяснил рост числа выявленных случаев коронавируса в Москве
ТАСС11:10
21

Ольга Скабеева: «Меня вылечили»

Ведущая телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева в своем "Инстаграме" рассказала подписчикам, что переболела коронавирусом и поблагодарила врачей, которые помогли преодолеть ей страх и вылечили.
Вести.Ru09:56
98

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
432

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
4,5K

Кравчук заявил, что попросил Грызлова извиниться за слова о Донбассе

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что на заседании контактной группы попросил полпреда РФ Бориса Грызлова извиниться за слова о Донбассе.
РИА Новости05:39
3