Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИА Новости
РИА Новости

«Яндекс.Деньги» сменит название на ЮMoney

Сервис электронных платежей "Яндекс.Деньги" поменяет название на ЮMoney, сообщает его пресс-служба. Окончательно это произойдет после 15 декабря 2020 года, а до того новый и старый бренды будут использоваться одновременно. В компании пояснили, что разработали новый бренд самостоятельно.В источнике
С чего всё началось
РБК

«Яндекс.Деньги» сменит название после «развода» Сбербанка и «Яндекса»

Сервис электронных платежей «Яндекс.Деньги» с 15 декабря будет переименован в ЮMoney. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы сервиса. С июля «Яндекс.Деньги», бывший совместным активом «Яндекса» и Сбербанка, находится под полным контролем банка.
РБКвчера в 03:00
Подробнее о событии
РИА Новости

«Яндекс.Деньги» сменит название на ЮMoney

РИА Новостивчера в 05:03
Коммерсантъ

«Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Касса» поменяют названия

Коммерсантъвчера в 04:57
Ведомости

«Яндекс.Деньги» переименуют в «ЮMoney»

Ведомостивчера в 04:51
Телеканал 360°

«Яндекс.Деньги» переименуют в «Юmoney»

Телеканал 360°вчера в 03:50
Интерфакс

«Яндекс.Деньги» проведет ребрендинг и станет «ЮMoney»

Интерфаксвчера в 03:13
ТАСС

«Яндекс.Деньги» cменила название на ЮMoney

ТАССвчера в 03:02
РБК

«Яндекс.Деньги» сменит название после «развода» Сбербанка и «Яндекса»

РБКвчера в 03:00

Киев согласился включить формулу Штайнмайера в закон о Донбассе

В декабре на саммите «нормандской четверки» в Париже был достигнут ряд договоренностей, в том числе об обмене удерживаемыми лицами между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР, закреплении в законодательстве формулы Штайнмайера, определяющей порядок вступления в силу закона об особом статусе и проведение местных выборов в Донбассе.
Известия17:31
1

Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
350