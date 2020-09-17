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ФедералПресс
ФедералПресс

«Яндекс.Деньги» сменит название после поглощения Сбербанком

«Яндекс.Деньги» с 15 декабря превратится в «ЮMoney». Это связано с поглощением сервиса электронных платежей Сбербанком. «Компания «Яндекс.Деньги» меняет бренд – сервис электронных платежей в скором времени будет называться «ЮMoney»», – официальном заявила пресс-служба «Яндекс.Денег».В источнике
С чего всё началось
РБК

«Яндекс.Деньги» сменит название после «развода» Сбербанка и «Яндекса»

Сервис электронных платежей «Яндекс.Деньги» с 15 декабря будет переименован в ЮMoney. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы сервиса. С июля «Яндекс.Деньги», бывший совместным активом «Яндекса» и Сбербанка, находится под полным контролем банка.
РБКвчера в 03:00
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РИА Новости

«Яндекс.Деньги» сменит название на ЮMoney

РИА Новостивчера в 05:03
Коммерсантъ

«Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Касса» поменяют названия

Коммерсантъвчера в 04:57
ТАСС

«Яндекс.Деньги» cменила название на ЮMoney

ТАССвчера в 03:02
Телеканал 360°

«Яндекс.Деньги» переименуют в «Юmoney»

Телеканал 360°вчера в 03:50
Интерфакс

«Яндекс.Деньги» проведет ребрендинг и станет «ЮMoney»

Интерфаксвчера в 03:13
Ведомости

«Яндекс.Деньги» переименуют в «ЮMoney»

Ведомостивчера в 04:51
РБК

«Яндекс.Деньги» сменит название после «развода» Сбербанка и «Яндекса»

РБКвчера в 03:00

Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевские премии

Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидеры еще пяти государств вошли в четверг в число обладателей шуточной Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize), присуждаемой за нестандартные идеи и абсурдные научные достижения.
Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевские премии
ТАСС Наука 20:39
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Российские дипломаты намерены потребовать от США раъясненний

Телеканал сообщил, что Вашингтон поддерживает деятельность "украинских подразделений в Крыму", а якобы существующая российская программа выплат афганским талибам (террористическая организация "Талибан", запрещена в РФ) за убийства американских военных, о чем писали СМИ, является ответом на поддержку деятельности украинских террористов.
Российские дипломаты намерены потребовать от США раъясненний
Интерфакс21:39
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
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В Европарламенте рассказали о «подоплёке» «Северного потока — 2»

«Северный поток — 2» составит конкуренцию американскому сланцевому газу и уже существующим газопроводам, а также сделает Германию более независимой от влияния США — такова «подоплёка» проекта.
RT на русскомвчера в 15:07

В МИД РФ ответили на требования Польши о выдаче российских диспетчеров

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призывает Польшу прекратить травлю российских диспетчеров по делу авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб президент Лех Качиньский.
ТК Звездавчера в 11:14
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Трамп указал на большую угрозу для выборов в лице Китая, чем Россия

Президент США Дональд Трамп раскритиковал директора ФБР Критофера Рэя за то, что тот не видит угрозы со стороны Китая в отношении предстоящих выборов в США, но говорит об активности со стороны России.
Интерфакс21:41

В Волгограде наказали фельдшера, бросившего на улице пациентку

Фельдшер скорой помощи в Волгограде наказан в дисциплинарном порядке за то, что оставил на улице пациентку с ОРВИ, которой отказали в госпитализации, сообщил в среду журналистам главный врач клинической станции скорой медицинской помощи в Волгограде Олег Ярыгин.
ТАССвчера в 07:38
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