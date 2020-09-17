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РБК
РБК

«Яндекс.Деньги» сменит название после «развода» Сбербанка и «Яндекса»

Платежное решение для бизнеса «Яндекс.Касса» изменит название на ЮKassa.В источнике
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Телеканал 360°

«Яндекс.Деньги» переименуют в «Юmoney»

Телеканал 360°03:50
Национальная служба новостей

«Яндекс.Деньги» сменят название

Национальная служба новостей04:36
News.ru

«Яндекс.Деньги» переименуют в «Юmoney»

News.ru03:51
REGNUM

«Яндекс.Деньги» объявили о ребрендинге

REGNUM04:39
Интерфакс

«Яндекс.Деньги» проведет ребрендинг и станет «ЮMoney»

Интерфакс03:13
ТАСС

«Яндекс.Деньги» cменила название на ЮMoney

ТАСС03:02
РБК

«Яндекс.Деньги» сменит название после «развода» Сбербанка и «Яндекса»

РБК03:00

Задержан директор центра подготовки сборных команд России Кравцов

Директор центра подготовки сборных команд России Александр Кравцов задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере, сообщила РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости04:11
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В ЕС призвали заморозить активы фигурантов расследований Навального

В Европарламенте призвали "внедрить такие механизмы санкций, которые позволят собирать и замораживать европейские активы коррумпированных лиц в соответствии с выводами Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального".
РИА Новости03:13
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Сенатор назвал польских пилотов виновными по делу Качиньского

Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году.
Газета.Ru04:04
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