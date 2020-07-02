Сервисы по доставке еды Delivery Club и «Яндекс.Еда» проверят информацию о драке между курьерами в Москве. Об этом РБК сообщили представители компаний.

«Яндекс.Еда» и Delivery Club проверят данные о массовой драке курьеров

Политика Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть Верховный суд Турции постановил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле и превратить ее в мечеть. 730

Политика Путин высказался о голосовавших против поправок к Конституции России Президент России Владимир Путин 2 июля заявил, что понимает людей, проголосовавших против поправок к Конституции, так в стране еще много нерешенных проблем. 33

Политика Ким Чен Ын объяснил отсутствие заражений коронавирусом в КНДР Лидер КНДР Ким Чен Ын объяснил отсутствие случаев заражения коронавирусом в стране.

Недвижимость Элитное жилье не выдержало стресса Сегмент элитного жилья обещал показать свою устойчивость к текущему кризису.

Политика Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы. 2K

Общество В Сербии введут штраф за отсутствие маски в закрытых помещениях В Сербии вводят штрафы за неиспользование защитных масок в закрытых помещениях на фоне роста числа выявленных случаев коронавируса.

Экономика В Saxo Bank заявили, что пандемия COVID-19 усиливает деглобализацию "За последние три десятилетия, после конца холодной войны и особенно после принятия Китая в ВТО в 2001 году, мир становился все более взаимосвязанным и интегрированным за счет технического прогресса и экономической глобализации", - отмечает главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

Здоровье Два детских сада в Южно-Сахалинске закроют на карантин С 3 июля в целях предупреждения распространения коронавируса временно прекращают работу два дошкольных учреждения Южно-Сахалинска: № 8 "Журавленок" и № 39 "Радуга", сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

Общество Европейские банки договорились создать единую платёжную систему В Европе 16 крупных банков еврозоны договорились создать единую платёжную систему EPI, инициатива уже получила поддержку Европейской комиссии. 35

Экономика Подмосковный поставщик труб отказался от покупки актива у Усманова ФАС удовлетворила ходатайство подмосковного завода о покупке актива у «Металлоинвеста» 6 мая.