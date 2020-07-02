Происшествия

РБКРБК«Яндекс.Еда» и Delivery Club проверят данные о массовой драке курьеров

Сервисы по доставке еды Delivery Club и «Яндекс.Еда» проверят информацию о драке между курьерами в Москве. Об этом РБК сообщили представители компаний.
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Полиция проводит проверку после драки курьеров Delivery Club и «Яндекс.Еды» в Москве

Агентство Москва15:42

МВД проверяет информацию о массовой драке курьеров «Яндекс.Еды» и Delivery Club в Москве

ТАСС16:30

Названа причина массовой драки курьеров Delivery Club и «Яндекс.Еды»

Телеканал 360°14:44

В центре Москвы подрались курьеры по доставке еды

Вести.Ru16:45

Массовая драка курьеров Delivery Club и «Яндекс.Еды» произошла из-за штрафа

Говорит Москва14:54

«Яндекс.Еда» и Delivery Club проверят данные о массовой драке курьеров

РБК12:39

В сервисах «Яндекс.Еда» и Delivery Club выяснят причины драки между курьерами

Москва 2411:21
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Политика

Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть

Верховный суд Турции постановил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле и превратить ее в мечеть.
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Путин высказался о голосовавших против поправок к Конституции России

Президент России Владимир Путин 2 июля заявил, что понимает людей, проголосовавших против поправок к Конституции, так в стране еще много нерешенных проблем.
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Политика

Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью

Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости 15:40
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Политика

Ким Чен Ын объяснил отсутствие заражений коронавирусом в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын объяснил отсутствие случаев заражения коронавирусом в стране.
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Парламент Черногории узаконил однополые союзы

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Недвижимость

Элитное жилье не выдержало стресса

Сегмент элитного жилья обещал показать свою устойчивость к текущему кризису.
Коммерсантъ 18:12
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«Роскосмос» запланировал единственный в 2020 году пуск ракеты-носителя «Протон-М» на 30 июля

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«Реал» объявил о переходе футболиста Хакими в итальянский «Интер»

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Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
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Общество

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
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Киберспорт

Геймплей «королевской битвы» Hyper Scape от Ubisoft покажут 2 июля

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ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн

Центробанк Венесуэлы опротестует решение суда Лондона, которое «нацелено на лишение венесуэльского народа золота», заявили в Каракасе.
RT на русском 09:23
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Общество

В Сербии введут штраф за отсутствие маски в закрытых помещениях

В Сербии вводят штрафы за неиспользование защитных масок в закрытых помещениях на фоне роста числа выявленных случаев коронавируса.
RT на русском 15:11
Здоровье

Фитнес-центры и тренажёрные залы Иркутской области откроются с 3 июля

Возобновить тренировочный процесс смогут команды и сборные, а также начнут работать спортивные школы, конно-спортивные клубы, фитнес-центры и тренажёрные залы, сообщает 2 июля пресс-служба регионального правительства.
АиФ Иркутск 04:07
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Общество

Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

Росавиация продлила запрет на въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства до 1 августа 2020 года.
Известия 16:44
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Экономика

В Saxo Bank заявили, что пандемия COVID-19 усиливает деглобализацию

"За последние три десятилетия, после конца холодной войны и особенно после принятия Китая в ВТО в 2001 году, мир становился все более взаимосвязанным и интегрированным за счет технического прогресса и экономической глобализации", - отмечает главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.
Интерфакс 13:32
Здоровье

Два детских сада в Южно-Сахалинске закроют на карантин

С 3 июля в целях предупреждения распространения коронавируса временно прекращают работу два дошкольных учреждения Южно-Сахалинска: № 8 "Журавленок" и № 39 "Радуга", сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.
SakhalinMedia.ru 06:35
Общество

В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы

Известия вчера в 08:59
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Общество

В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени

По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
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Звезда «Папиных дочек» высказалась об угрозах из-за романа с Прилучным

Российская актриса и модель Мирослава Карпович, звезда сериала «Папины дочки», высказалась об угрозах, поступивших ей в Instagram из-за слухов о романе с актером Павлом Прилучным.
Lenta.ru 12:26
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Происшествия

Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы

Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия 16:40
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В Беларуси озвучили предварительные цены на кроссовер Geely FY11

В России автомобиль ожидается уже в III квартале нынешнего года.
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Общество

Европейские банки договорились создать единую платёжную систему

В Европе 16 крупных банков еврозоны договорились создать единую платёжную систему EPI, инициатива уже получила поддержку Европейской комиссии.
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Здоровье

Половина врачей считает ОМС тормозом для развития здравоохранения

Половина врачей (52%) назвала систему обязательного медицинского страхования (ОМС) тормозом для развития здравоохранения.
Православие и Мир 30 июня в 07:54
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Происшествия

Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом

По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия 09:16
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Экономика

Подмосковный поставщик труб отказался от покупки актива у Усманова

ФАС удовлетворила ходатайство подмосковного завода о покупке актива у «Металлоинвеста» 6 мая.
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Конор МакГрегор ответил Дастину Порье

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Пригожин заявил о «крепостной» работе российских артистов

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Бизнесмен Александр Лебедев стал совладельцем сети кафе «Андерсон»

В 2016 году Forbes оценивал состояние господина Лебедева в $400 млн. Сеть кафе «Андерсон» основана в 2009 году.
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Происшествия

Суд продлил арест основателя паблика «Омбудсмен полиции» Воронцова

Дорогомиловский суд Москвы на месяц продлил арест основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 13:23
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