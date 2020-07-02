Сервисы по доставке еды Delivery Club и «Яндекс.Еда» проверят информацию о драке между курьерами в Москве. Об этом РБК сообщили представители компаний.

«Яндекс.Еда» и Delivery Club проверят данные о массовой драке курьеров

Армия и оружие WSJ сообщила об увеличении числа российских подлодок в Атлантике Обозреватели издания The Wall Street Journal сообщили о крупнейших учениях со времен окончания Холодной войны, которые провела Россия в конце 2019 года, отправив в поход сразу 10 подводных лодок в Северную Атлантику. 24

Общество Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей. 1,8K

Энергетика Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов. 929

Технологии В WhatsApp появятся новые функции Разработчики мессенджера WhatsApp анонсировали крупное обновление, которое добавит несколько новых функций. 19

Технологии В России создали дрон, способный летать с грузом более 200 кг В России создали беспилотник, способный летать на расстояние до 300 км с грузом более 200 кг.

Космос Ученый рассказал, кого могут встретить люди на Марсе Человечество может по мере освоения космического пространства встретиться с новыми формами жизни, причем на Марсе ими могут оказаться организмы, занесенные космическими аппаратами и изменившиеся под влиянием условий Красной планеты, сообщил в интервью РИА Новости директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.

Спорт Для россиян предложили ввести налоговый вычет за занятия детей спортом Министерство спорта разработало законопроект, предусматривающий социальный налоговый вычет для родителей по расходам на спортивную подготовку детей в размере до 50 тыс. рублей в год, сообщила пресс-служба ведомства. 3

Авто Volkswagen представил обновленный кроссовер Tiguan Компания Volkswagen анонсировала обновленную версию кроссовера Volkswagen Tiguan с новой гибридной модификацией. 40

Кино Опубликован трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон В Сети появился трейлер нового фильма «Бессмертная гвардия», главную роль в котором исполнила знаменитая американская актриса Шарлиз Терон. 6

Космос Парфюмеры совместно с NASA создали духи с запахом космоса Компания Omega Ingredients, которая базируется в Великобритании и специализируется на производстве экологичных ароматизаторов для пищепрома, создала уникальный аромат с запахом космоса. 10

Политика В мэрию Москвы подана заявка на митинг против итогов голосования по поправкам к Конституции Как пишет в своем Телеграм канале координатор кампании "Нет" Андрей Пивоваров, акция заявлена на 15 июля с числом участников до 10 тыс. По словам Пивоварова, требования митинга: против признания результатов голосования 1 июля, против узурпации власти Владимиром Путиным и за отставку главы ЦИК Эллы Памфиловой. 16

Общество Жаркая погода ожидается на юге России в ближайшие дни «Очень жаркая погода с температурой, на 6-7 градусов превышающей норму, прогнозируется на юге европейской территории: Центрального Черноземья, Ростовской области, Краснодарском крае, частично в Ставрополье», — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. 1

Экономика Экс-глава Evraz Степанов назначен гендиректором «ВСМПО-Ависма» Сергей Степанов, ранее руководивший угольным дивизионом Evraz, назначен генеральным директором крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма». 5

Общество У академика РАН нашли недвижимость на полмиллиарда рублей Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева оказалась владелицей недвижимости общей стоимостью почти полмиллиарда рублей. 43