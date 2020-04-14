с чего всё началось

В «Яндекс.Картах» появилась новая функция, позволяющая выяснить, сколько человек стоит в очереди в кассе в супермаркете, пишет пресс-служба сервиса. Теперь можно заранее оценить, насколько свободно в магазине, прежде тем идти туда, чтобы можно было спокойно соблюдать социальное дистанцирование.

Общество Израиль возглавил рейтинг безопасности стран при пандемии Государство Израиль возглавило рейтинг безопасности стран в условиях пандемии коронавируса.

Общество Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких. 52

Общество Полиция Челябинска получила право штрафовать за нарушение самоизоляции Согласно документу, теперь сотрудники полиции могут собирать административные материалы за нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности. 2K

Шоу-бизнес Иосиф Пригожин высказался о фотосъемке Валерии в неглиже Певица с юмором отнеслась к флеш-мобу, а вот ее супруг музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, судя по всему, был в шоке. 6

Общество Минпромторг объяснил приостановку ограничений на торговлю масками Решение приостановить действие постановления, согласно которому не имеющие лицензии на продажу лекарств организации не смогут продавать медицинские маски и респираторы, принято в связи с готовностью регионов взять на себя ответственность за контроль над оборотом этой продукции, сообщили RNS в пресс-службе Минпромторга.

Фигурное катание Загитова рассказала о дружбе в фигурном катании Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что фигурное катание – это индивидуальный спорт, где «каждый сам за себя», сообщает «Р-Спорт».

Происшествия В Севастополе выявили новый случай коронавируса Число выявленных носителей коронавируса в Севастополе увеличилось до восьми, вернувшийся из Москвы севастополец заразил свою мать, сообщил врио главы города Михаил Развожаев. 4

Общество В Подмосковье уточнили порядок получения пропусков для передвижения Власти Московской области уточнили, что оформить пропуск для передвижения на личном и общественном транспорте можно будет в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» или на сайте госуслуг. 13

Экономика МВФ предсказал наихудший спад мирового ВВП после Великой депрессии «Очень вероятно, что в этом году мировая экономика испытает самую глубокую рецессию со времен Великой депрессии [1929–1933 годов]», — указала Гопинат, уточнив, что кризис 2020 года можно было бы назвать «Великой самоизоляцией» или «Великим карантином». 62

Общество Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН. 878

Наука Физические упражнения могут помочь предотвратить рак печени В научной работе, опубликованной в издании «Journal of Hepatology», представлены доказательства пользы регулярных физических упражнений, способных предотвратить один из наиболее распространенных видов рака печени - гепатоцеллюлярную карциному.

Общество Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего. 894

Киберспорт Valve добавит в Artifact легкую и сложную линии Valve изменит размещении героев в обновленной версии Artifact. В игре появится появятся легкая и сложная линии.

Политика Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции. 2,1K

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Футбол Гендиректор «Зенита» высказался о возможном уходе Дзюбы в «Лацио» Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе римского "Лацио" к нападающему Артему Дзюбе.

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