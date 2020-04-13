Общество

BFM.ruBFM.ru«Яндекс.Карты» начали показывать размер очереди в супермаркетах

Информацию о загруженности магазинов сообщают сами партнеры, которые используют системы контроля очереди и другие сервисы. В ближайшее время супермаркеты, которые сообщают об очередях, будут отмечены на картах специальным значком и появятся в разделе «Яндекс.Карт» «Коронавирус».
Читать в источнике
Комментировать91
с чего всё началось
«Яндекс.Карты» приглашают подключиться к проекту всех, кто хочет помогать клиентам выбрать оптимальный момент визита: это могут быть аптеки, различные социально-значимые организации и пр. Оставить заявку можно здесь
.
3DNews05:41

Подробнее о событии

«Яндекс.Карты» начали отслеживать очереди в супермаркетах

РБК06:44

Как выбрать время похода в магазин

Российская газета03:30

«Яндекс.Карты» добавили возможность оценить очередь в магазинах

Коммерсантъ03:34

«Яндекс.Карты» начали показывать размер очереди в супермаркете

Ведомости03:30

Яндекс.Карты начнут показывать очередь в супермаркетах

Комсомольская правда03:30

Данные об очередях в супермаркетах и банках будут отображаться в «Яндекс.Картах»

ТАСС04:27

В Перекрёстке видеокамеры будут следить за самоизоляцией

ITZine.ru03:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 09:42, Ашберн
Авто

BMW готовит мощный кроссовер BMW X8 M

110km.ru 09:24
Общество

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков

В Москве аннулируют почти миллион пропусков из-за некорректных или недостоверных данных, сообщили в оперштабе со ссылкой на руководителя ДИТ Эдуарда Лысенко.
РИА Новости 08:36
1,2K
Общество

В Россию из США доставили штамм коронавируса для создания вакцины

Ранее Роспотребнадзор объявил о начале испытания вакцин против коронавируса.
Говорит Москва 01:43
613
Происшествия

Под Тверью на химзаводе произошла утечка брома

Газета.Ru 04:49
31
Экономика

КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции

Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12 апреля в 16:57
1K
Политика

На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
70
Футбол

Алиев: хотел бы встречи России и Украины — был бы матч века! Надо заканчивать войну

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и московского «Локомотива» Александр Алиев поделился мыслями о возможности встречи сборных России и Украины.
Чемпионат 08:58
Происшествия

В центре Москвы загорелось общежитие

Пожар произошел на крыше общежития в центре Москвы. Площадь пожара составляла 200 кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.
Коммерсантъ 08:47
8
Общество

Валуев ответил на критику Познера о депутатской работе спортсменов

РБК 05:50
171
Общество

Четверть работодателей в России готовят сокращение зарплат

Каждая четвертая компания в России готовится к снижению зарплат работников в ближайшие полгода из-за экономического спада на фоне эпидемии коронавируса.
Рифей-Пермь 06:21
578
Политика

Лавров прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Глава российского МИД Сергей Лавров во время видеоконференции с журналистами назвал "циничными и возмутительными" действия муниципалитета Праги, принявшего беспрецедентное для республики решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу.
Российская газета 06:34
1
Общество

Жители России платят двойную комиссию за услуги ЖКХ

Москва, 14 апреля 2020, 15:42 — REGNUM Жители России до сих пор платят двойные комиссии за услуги ЖКХ.
REGNUM 08:42
125
Политика

Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны

Госдума приняла закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 08:23
1,4K
Экономика

Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%

Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
RT на русском 07:03
69
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали долю зараженных коронавирусом без симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что более 40% новых пациентов с коронавирусом не имеют симптомов.
РЕН ТВ вчера в 23:59
1K
Религия

Верующим разрешили освящать пасхальные куличи дома

По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей и пасх дома, — говорится в сообщении.
News.ru 03:43
47
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
870
Общество

Свыше 30 сотрудников Большого театра заразились коронавирусом

Коронавирус нового типа подхватили 34 сотрудника Большого театра, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора культурного учреждения Владимира Урина.
Газета.Ru вчера в 18:51
319
Армия и оружие

Войска Сарраджа заняли побережье Ливии от Триполи до границы с Тунисом

Вести.Ru вчера в 18:35
2
Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
1,6K
Общество

В АТОР назвали возможные сроки возобновления туров по России и Европе

Туры по направлениям внутри России следует планировать не раньше июля, в Европу— не раньше осени.
Известия 07:42
10
Технологии

Из Google Play исчезло приложение для контроля режима самоизоляции

Из онлайн-магазина приложений Google Play 14 апреля исчезла «Карта жителя Нижегородской области» — мобильная версия портала NN-card.ru.
Деловой квартал (Нижний Новгород) 08:30
Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
1,7K
Музыка

Составлен топ-10 самых популярных песен десятилетия

Телеканал 360° вчера в 18:38
3
Происшествия

К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов сообщил в Telegram, что к нему пришли с обыском.
Коммерсантъ 01:15
284
Экономика

МВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии

По прогнозу МВФ, российская экономика по итогам 2020 г. сократится на 5,5% после роста на 1,3% в прошлом году.
Ведомости 08:46
24
Игры

Неожиданно обновился Twitter игры Crysis, молчавший три года

RuNews24.ru 01:39
13
Происшествия

Саратовским школьникам включили порно во время дистанционного урока

Ранее ИА "Версия-Саратов" со ссылкой на родительницу одного из учащихся девятого класса средней школы № 95 сообщило, что на прошлой неделе во время уроков русского языка, литературы и математики через сервис видео-конференц-связи Zoom кто-то запускал трансляцию с порно и срывал уроки, и в понедельник ситуация повторилась вновь, когда "во время урока кто-то опять включил сцены жесткого секса".
РИА Новости вчера в 15:07
77
Здоровье

Врачи объяснили, как распознать пик эпидемии коронавируса в России

Медик объяснила, что на пике необходимо отсутствие роста новых случаев заболевания в течение нескольких дней.
Профиль 04:48
5
Общество

Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров

Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.
Российская газета 08:36
506
Как работают Яндекс.Новости?
Главное