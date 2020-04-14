Общество

BFM.ruBFM.ru«Яндекс.Карты» начали показывать размер очереди в супермаркетах

Информацию о загруженности магазинов сообщают сами партнеры, которые используют системы контроля очереди и другие сервисы. В ближайшее время супермаркеты, которые сообщают об очередях, будут отмечены на картах специальным значком и появятся в разделе «Яндекс.Карт» «Коронавирус».
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с чего всё началось
«Яндекс.Карты» приглашают подключиться к проекту всех, кто хочет помогать клиентам выбрать оптимальный момент визита: это могут быть аптеки, различные социально-значимые организации и пр. Оставить заявку можно здесь
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3DNews05:41

Подробнее о событии

Как выбрать время похода в магазин

Российская газета03:30

Данные об очередях в супермаркетах и банках будут отображаться в «Яндекс.Картах»

ТАСС04:27

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Коммерсантъ03:34

«Яндекс.Карты» начали показывать размер очереди в супермаркете

Ведомости03:30

«Яндекс.Карты» начали отслеживать очереди в супермаркетах

РБК06:44

Яндекс.Карты начнут показывать очередь в супермаркетах

Комсомольская правда03:30

В Перекрёстке видеокамеры будут следить за самоизоляцией

ITZine.ru03:36
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Более 70 российских школьников застряли в США

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В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым

Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
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Седокова резко высказалась о браке Меладзе и Брежневой

Певица Анна Седокова во время прямого эфира в Instagram вспомнила свою работу в группе «ВИА Гра».
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Экономика

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Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета 12:03
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Общество

Начал работать сервис по оформлению пропусков в Москве

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РИАМО вчера в 02:41
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Энергетика

Нефть марки Brent опустилась на торгах ниже $30 за баррель

Стоимость контрактов на нефть марки Brent c поставкой в июне на лондонской бирже ICE в упала на 5,5% и составила $29,94 за баррель.
Известия 12:13
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Политика

В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса

Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 11:50
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Авто

FAW готовит российскую премьеру нового T77

Китайская автомобильная корпорация FAW назвала сроки российского дебюта нового кроссовера T77.
Движок 09:53
Религия

Патриарх Кирилл разрешил верующим освящать пасхальные куличи дома

По благословению патриарха Московского и Всея Руси Кирилла верующие, которые из-за угрозы коронавируса не придут на пасхальные богослужения в храмах, могут освятить праздничные куличи у себя дома.
РБК 05:41
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Экономика

КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции

Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12 апреля в 16:57
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Политика

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Экс-секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов пообещал, что Украина «сможет» вернуть не только Крым и Донбасс.
ФАН вчера в 03:24
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Политика

Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

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Здоровье

Профессор медицины рассказала о средствах профилактики коронавируса

По словам завкафедрой эндокринологии и холистической медицины РУДН, профессора Светланы Калиниченко, простейшими средствами профилактики коронавирусной инфекции являются рыбий жир и витамин D. В России дефицит витамина D наблюдается у большинства населения.
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Происшествия

Первый пациент с коронавирусом скончался в Новосибирской области

Новосибирск, 14 апреля 2020, 17:57 — REGNUM Первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией зафиксирован в Новосибирской области, сообщает 14 апреля оперативный штаб региона.
REGNUM 10:57
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Общество

Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим

Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 12:15
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Политика

Лавров прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

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Общество

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Новые Известия 06:59
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Общество

Курские семьи получат по 5 тысяч рублей на детей до 3-х лет

Поддержку получат семьи, в которых есть дети до 3-х лет. Об этом заявил Владимир Путин в своем обращении.
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Здоровье

Врач рассказал, почему Россия не повторит итальянский сценарий

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер на всю национальную территорию в связи с активным распространением эпидемии коронавируса.
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Общество

Роструд заявил о незаконности неоплачиваемого отпуска на самоизоляции

Москва, 14 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Работодатель не имеет права отправлять работников в отпуск без сохранения заработной платы на время нерабочих дней до 30 апреля.
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Кино

Сериал «Зулейха открывает глаза» вышел в свет

В сериале рассказывается о раскулачивании - трудном и жестоком явлении в 1930-х годов прошлого века.
Ревизор.ру 05:01
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Общество

Глава Карелии продлил режим самоизоляции

О продлении режима самоизоляции глава Карелии сообщил на своей странице "ВКонтакте".
Столица на Онего 12:30
Экономика

Определена глубина падения экономики Европы из-за коронавируса

Аналитики определили глубину падения экономики Европы из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru 11:58
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Политика

Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
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Общество

Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров

Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.
Российская газета 08:36
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Общество

На Кубани проверят скандальное видео с судьей

Квалификационная коллегия судей Кубани начала проверку из-за опубликованного в You-Tube скандального видео с мировой судьей.
Газета.Ru 08:52
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Экономика

Лукашенко призвал к гибкому формированию цены на природный газ

13 апреля Лукашенко призвал Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Общество

В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан

Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:14
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Общество

Российский физик-ядерщик Тлисов умер в больнице в Коммунарке

Российский физик, участник крупных международных научных экспериментов, научный сотрудник Лаборатории моделирования физических процессов Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН), кандидат физико-математических наук Данила Тлисов умер в московской больнице в Коммунарке, которая является базой для лечения пациентов с коронавирусом в столице.
ТАСС 10:04
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Общество

Валуев ответил на критику Познера о депутатской работе спортсменов

РБК 05:50
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