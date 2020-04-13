с чего всё началось

Информацию о загруженности магазинов сообщают сами партнеры, которые используют системы контроля очереди и другие сервисы. В ближайшее время супермаркеты, которые сообщают об очередях, будут отмечены на картах специальным значком и появятся в разделе «Яндекс.Карт» «Коронавирус».

Экономика В России призвали вернуть продуктовые карточки Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. 842

Спорт Total War: Shogun 2 скоро станет бесплатной в Steam Лондон, 13 апреля 2020, 09:20 — REGNUM В апреле пользователи Steam смогут бесплатно получить игру Total War: Shogun 2. Об этом 13 апреля сообщает портал PCGamer. 2

Общество Тест на антитела к коронавирусу начнут проводить в течение 10 дней Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Александр Горелов заявил, что тесты на антитела к коронавирусу в России начнут проводить в России в течение 10 дней.

Политика Зеленский заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом на Украине Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией, и резкого скачка заболеваемости не произошло благодаря сознательности граждан, об этом он сказал во время своего видеообращения. 1

Происшествия В Ульяновской области умерла пациентка с коронавирусом В Ульяновской области в инфекционном отделении Центральной городской клинической больницы скончалась 68-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. 32

Политика Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)». 3,6K

Общество Более 10% москвичей остались без работы из-за коронавируса Из-за пандемии коронавируса 32% москвичей временно перестали работать, а 12% остались совсем без работы, следует из данных апрельского исследования холдинга «Ромир» среди 500 жителей столицы старше 18 лет. 137

Экономика Появилась петиция с требованием отставки Сечина На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти". 138

Общество Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией Ведущая напомнила, что пять недель назад между Эр-Риядом и Москвой произошел «довольно неприятный развод», и уточнила, в каком состоянии сейчас отношения между странами, спросив, может ли ценовая война потенциально возобновиться через пару лет. 21

Общество «МегаФон» подключал платную услугу вместо пропуска Как сообщают «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Московской области, которые отправляли смс на номер 0250 для получения электронного пропуска на передвижение в период действия режима самоизоляции, оказались подписаны на платную информационно-развлекательную услугу. 54

Технологии Хакеры продают полмиллиона аккаунтов Zoom Более полумиллиона учетных записей пользователей сервиса видеоконференций Zoom выставлены на продажу в даркнете. 3

Шоу-бизнес В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки. 34

Транспорт Власти Москвы раскрыли механизм проверки пропусков у пассажиров такси При заказе машины клиенту не придётся вводить номер цифрового пропуска, сообщил ТАСС замглавы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин.

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 2,6K

Авто BMW выпустит кроссовер BMW X8 M Компания BMW запатентовала в Германии новое наименование X8 M. Предполагается, что так будет называться сверхроскошная версия кроссовера X7, которая получит четырехместный салон и станет самой дорогой моделью баварской марки. 2

Общество В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. 87

Общество Глава Карелии продлил режим самоизоляции в регионе до 25 апреля Глава Карелии Артур Парфенчиков продлил режим полной самоизоляции в регионе до 25 апреля в связи с увеличением числа зараженных коронавирусом. 3