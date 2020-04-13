Общество
BFM.ru«Яндекс.Карты» начали показывать размер очереди в супермаркетах
Информацию о загруженности магазинов сообщают сами партнеры, которые используют системы контроля очереди и другие сервисы. В ближайшее время супермаркеты, которые сообщают об очередях, будут отмечены на картах специальным значком и появятся в разделе «Яндекс.Карт» «Коронавирус».
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с чего всё началось
«Яндекс.Карты» приглашают подключиться к проекту всех, кто хочет помогать клиентам выбрать оптимальный момент визита: это могут быть аптеки, различные социально-значимые организации и пр. Оставить заявку можно здесь.3DNews05:41
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Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 14:17, Ашберн
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:29
Спорт
Total War: Shogun 2 скоро станет бесплатной в Steam
Лондон, 13 апреля 2020, 09:20 — REGNUM В апреле пользователи Steam смогут бесплатно получить игру Total War: Shogun 2. Об этом 13 апреля сообщает портал PCGamer.
REGNUM вчера в 02:20
Общество
Тест на антитела к коронавирусу начнут проводить в течение 10 дней
Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Александр Горелов заявил, что тесты на антитела к коронавирусу в России начнут проводить в России в течение 10 дней.
АБН 12:30
Политика
Зеленский заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом на Украине
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией, и резкого скачка заболеваемости не произошло благодаря сознательности граждан, об этом он сказал во время своего видеообращения.
РИА Новости 13:09
Происшествия
В Ульяновской области умерла пациентка с коронавирусом
В Ульяновской области в инфекционном отделении Центральной городской клинической больницы скончалась 68-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 10:59
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM 06:10
Шоу-бизнес
Яна Рудковская «взорвала» Сеть видеозаписью с волосатыми ногами
Перед камерой знаменитая женщина появилась с волосатыми ногами и выполнила серию гимнастических упражнений.
Суть событий 03:31
Общество
Шесть новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии
На сегодняшнее утро в Удмуртии подтверждено еще 6 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Izhlife вчера в 02:15
Общество
Более 10% москвичей остались без работы из-за коронавируса
Из-за пандемии коронавируса 32% москвичей временно перестали работать, а 12% остались совсем без работы, следует из данных апрельского исследования холдинга «Ромир» среди 500 жителей столицы старше 18 лет.
Ведомости 09:45
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
Общество
Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией
Ведущая напомнила, что пять недель назад между Эр-Риядом и Москвой произошел «довольно неприятный развод», и уточнила, в каком состоянии сейчас отношения между странами, спросив, может ли ценовая война потенциально возобновиться через пару лет.
РБК 12:43
Здоровье
В Петербурге коронавирусом могут переболеть до 120 тысяч человек
Экспертная группа подготовила отчет, в котором изложен прогнозы развития ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка».
Маяк (г. Сосновый Бор) 11:16
Общество
«МегаФон» подключал платную услугу вместо пропуска
Как сообщают «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Московской области, которые отправляли смс на номер 0250 для получения электронного пропуска на передвижение в период действия режима самоизоляции, оказались подписаны на платную информационно-развлекательную услугу.
Популярная механика 04:50
Технологии
Хакеры продают полмиллиона аккаунтов Zoom
Более полумиллиона учетных записей пользователей сервиса видеоконференций Zoom выставлены на продажу в даркнете.
Вести.Ru 08:40
Шоу-бизнес
В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
Транспорт
Власти Москвы раскрыли механизм проверки пропусков у пассажиров такси
При заказе машины клиенту не придётся вводить номер цифрового пропуска, сообщил ТАСС замглавы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин.
Говорит Москва 13:45
Кино
В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»
Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
ToDay News Ufa 07:36
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Общество
Начал работать сервис по оформлению пропусков в Москве
Оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте начали в Москве, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО вчера в 02:41
Авто
BMW выпустит кроссовер BMW X8 M
Компания BMW запатентовала в Германии новое наименование X8 M. Предполагается, что так будет называться сверхроскошная версия кроссовера X7, которая получит четырехместный салон и станет самой дорогой моделью баварской марки.
Автоновости дня 11:55
Кино
Появились первые кадры «Дюны» Дени Вильнёва
Игромания.ру 07:16
Политика
МИД заявил о попавших в сложное положение в США российских школьниках
В США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из России с целью обучения в учебных заведениях Соединённых Штатов.
RT на русском 12:40
Общество
В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан
Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:14
Технологии
«Карта жителя Нижегородской области» исчезла из Google Play
«Карта жителя Нижегородской области» исчезла из Google Play. Сервис приостановил обновление и загрузку приложения.
Открытый Нижний 12:21
Происшествия
В Астрахани поймали рыбака из Сызрани, нарушившего самоизоляцию
31-летний мужчина, нарушив режим самоизоляции, отправился на реку Кигач за уловом.
СОВА 12:05
Хоккей
Хоккеист Михаил Сергачев рассказал об отличиях Америки и России
ProstoProSport 14:07
Общество
Глава Карелии продлил режим самоизоляции в регионе до 25 апреля
Глава Карелии Артур Парфенчиков продлил режим полной самоизоляции в регионе до 25 апреля в связи с увеличением числа зараженных коронавирусом.
ТАСС 13:59
Экономика
Путин заявил о падении объема розничных продаж в апреле на 35%
Объем розничных продаж в России в апреле снизился более чем на 35%.
Известия 07:59
Кино
На канале «Россия» начинается показ сериала «Зулейха открывает глаза»
С 13 апреля на телеканале Россия 1 стартует показ сериала «Зулейха открывает глаза». Зрители смогут увидеть его по будням, в 21.00.
Kazanfirst.ru вчера в 00:41
Здоровье
Коронавирус впервые передался от мертвеца
Известно, что вирус передался ему от мертвеца — это первый в мире официально подтвержденный подобный случай, пишет Daily Mail.
Lenta.ru 10:02