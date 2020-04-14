с чего всё началось

Информацию о загруженности магазинов сообщают сами партнеры, которые используют системы контроля очереди и другие сервисы. В ближайшее время супермаркеты, которые сообщают об очередях, будут отмечены на картах специальным значком и появятся в разделе «Яндекс.Карт» «Коронавирус».

Политика Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции. 1,3K

Транспорт Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска «В связи с введенными дополнительными мерами, связанными с распространением коронавируса, с 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей, въезжающих в город», — сообщили агентству. 402

Общество В АТОР не ждут волны банкротств туроператоров Ситуацию с коронавирусом и масштабными ограничениями переживут не все участники туристической индустрии, однако «волны скандальных банкротств» туроператоров не будет. 2

Общество Кабмин приостановил ограничение на торговлю масками Правительство России приостановило постановление, разрешающее продавать медицинские маски только имеющим фармацевтическую лицензию компаниям, пишет ТАСС со ссылкой на документ. 3,6K

Игры Обновление Journey’s End для Terraria выйдет 16 мая Всего будет добавлено более 800 предметов.Terraria появилась в 2011 году на РС, а потом была адаптирована для PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One и мобильных устройств. 1

Авто Раскрыли характеристики минивэна Volkswagen Viloran Компания Volkswagen подготовила к старту продаж новый большой минивэн Volkswagen Viloran.

Происшествия Активы бывшего замглавы ФСС арестовали у его знакомой Поводом для скандала, по некоторым данным, стала регистрация прав господином Ковалевским на программу «Соцстрах» ФСС, которая якобы приносила ему хороший заработок. 8

Гаджеты Bloomberg: Apple выпустит четыре новых iPhone Осенью Apple выпустит четыре новых модели iPhone с поддержкой 5G, сообщает Bloomberg на источники, знакомые с планами компании. 157

Здоровье Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса. 25

Шоу-бизнес Татьяна Буланова показала фото из больницы В блоге певица опубликовала фотографию из больницы и оставила сообщение. Татьяна Буланова поблагодарила поклонников за заботу.

Экономика В России могут ограничить полную стоимость ипотечного кредита Президент РФ Владимир Путин в начале апреля поручил правительству совместно с ЦБ разработать программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования. 15