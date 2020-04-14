Общество

BFM.ruBFM.ru«Яндекс.Карты» начали показывать размер очереди в супермаркетах

Информацию о загруженности магазинов сообщают сами партнеры, которые используют системы контроля очереди и другие сервисы. В ближайшее время супермаркеты, которые сообщают об очередях, будут отмечены на картах специальным значком и появятся в разделе «Яндекс.Карт» «Коронавирус».
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с чего всё началось
«Яндекс.Карты» приглашают подключиться к проекту всех, кто хочет помогать клиентам выбрать оптимальный момент визита: это могут быть аптеки, различные социально-значимые организации и пр. Оставить заявку можно здесь
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3DNews05:41

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«Яндекс.Карты» начали показывать размер очереди в супермаркете

Ведомости03:30

Данные об очередях в супермаркетах и банках будут отображаться в «Яндекс.Картах»

ТАСС04:27

«Яндекс.Карты» добавили возможность оценить очередь в магазинах

Коммерсантъ03:34

«Яндекс.Карты» начали отслеживать очереди в супермаркетах

РБК06:44

Яндекс.Карты начнут показывать очередь в супермаркетах

Комсомольская правда03:30

Как выбрать время похода в магазин

Российская газета03:30

В Перекрёстке видеокамеры будут следить за самоизоляцией

ITZine.ru03:36
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