Общество
BFM.ru«Яндекс.Карты» начали показывать размер очереди в супермаркетах
Информацию о загруженности магазинов сообщают сами партнеры, которые используют системы контроля очереди и другие сервисы. В ближайшее время супермаркеты, которые сообщают об очередях, будут отмечены на картах специальным значком и появятся в разделе «Яндекс.Карт» «Коронавирус».
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с чего всё началось
«Яндекс.Карты» приглашают подключиться к проекту всех, кто хочет помогать клиентам выбрать оптимальный момент визита: это могут быть аптеки, различные социально-значимые организации и пр. Оставить заявку можно здесь.3DNews05:41
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Общество
В ВОЗ заявили, что пик заражения коронавирусом еще не пройден
Представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что пик заражения коронавирусом еще не пройден, поскольку абсолютное большинство случаев заражений приходится на Европу и США.
АБН 07:24
Армия и оружие
В российской армии выявили первые случаи заражения коронавирусом
В российской армии официально подтверждены первые три случая заражения COVID-19.
Коммерсантъ 05:38
Политика
Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом
Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
RT на русском 05:55
Экономика
Генпрокуратура поручила выяснить, как букмекеры попали в список системообразующих предприятий
Генеральная прокуратура, узнав о внесении букмекерских организаций в список системообразующих предприятий, получающих финансовую поддержку в условиях коронавируса, поручила Минэкономразвития разобраться в этой ситуации.
Интерфакс 06:29
Транспорт
Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска
«В связи с введенными дополнительными мерами, связанными с распространением коронавируса, с 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей, въезжающих в город», — сообщили агентству.
РБК 05:03
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» вышел в свет
В сериале рассказывается о раскулачивании - трудном и жестоком явлении в 1930-х годов прошлого века.
Ревизор.ру 05:01
Общество
В Москве забетонировали работавшее во время карантина кафе
Власти Москвы забетонировали кафе «Самса халяль» на Таганке, которое отказывалось соблюдать карантин.
Мослента 05:40
Политика
Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны
Государственная дума приняла закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 08:04
Транспорт
В столичном метро временно закрыли вестибюли 20 станций
С сегодняшнего дня московская подземка временно закрыла на вход и выход вестибюли 20 станций.
Российская газета 02:35
Экономика
Операторы предупредили о росте тарифов на связь
Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
РИА Новости 03:02
Общество
В АТОР не ждут волны банкротств туроператоров
Ситуацию с коронавирусом и масштабными ограничениями переживут не все участники туристической индустрии, однако «волны скандальных банкротств» туроператоров не будет.
Национальная служба новостей 07:05
Общество
Кабмин приостановил ограничение на торговлю масками
Правительство России приостановило постановление, разрешающее продавать медицинские маски только имеющим фармацевтическую лицензию компаниям, пишет ТАСС со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:24
Игры
Обновление Journey’s End для Terraria выйдет 16 мая
Всего будет добавлено более 800 предметов.Terraria появилась в 2011 году на РС, а потом была адаптирована для PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One и мобильных устройств.
RuNews24.ru 02:07
Происшествия
Под Красноярском вандалы разрушили буддийскую ступу
Городские новости. Красноярск вчера в 01:02
Авто
Раскрыли характеристики минивэна Volkswagen Viloran
Компания Volkswagen подготовила к старту продаж новый большой минивэн Volkswagen Viloran.
Новые автомобили вчера в 00:25
Происшествия
Активы бывшего замглавы ФСС арестовали у его знакомой
Поводом для скандала, по некоторым данным, стала регистрация прав господином Ковалевским на программу «Соцстрах» ФСС, которая якобы приносила ему хороший заработок.
Коммерсантъ вчера в 17:46
Общество
В Крыму запретили выходить на улицу без паспорта
С 15 апреля в Крыму за нарушение режима самоизоляции начнут выписывать штрафы.
ForPost 05:18
Гаджеты
Bloomberg: Apple выпустит четыре новых iPhone
Осенью Apple выпустит четыре новых модели iPhone с поддержкой 5G, сообщает Bloomberg на источники, знакомые с планами компании.
Дождь вчера в 15:28
Происшествия
Более 30 человек погибли в результате торнадо, обрушившегося на США
В США не менее 33 человек погибли в результате торнадо и сильного ветра, обрушившихся на юго-восточные штаты.
Вести.Ru вчера в 21:26
Общество
Открылась вакансия на должность председателя Мосгорсуда
Высшая квалификационная коллегия судей РФ открыла вакансию на должность председателя Мосгорсуда.
BFM.ru 07:01
Космос
Россия намеревается «зарезервировать» участок на Луне в 2025 году
"Роскосмос" разработал проект, по которому планируется запуск посадочной станции "Луна-27" в 2025 году.
Территория новостей 04:15
Общество
Губернатор ввел режим ЧС в двух территориях Кузбасса
Сергей Цивилев ввел режим ЧС на территории Новокузнецкого муниципального района и Киселёвского городского округа.
Аргументы и Факты - Кузбасс 06:31
Здоровье
Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю
Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса.
Невские Новости 06:24
Политика
Кадыров извинился за ошибочную критику в адрес «Новой газеты»
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров извинился за ошибочную критику в адрес "Новой газеты" в своем Telegram-канале.
Газета.Ru 01:18
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова показала фото из больницы
В блоге певица опубликовала фотографию из больницы и оставила сообщение. Татьяна Буланова поблагодарила поклонников за заботу.
Комсомольская правда вчера в 14:05
Шоу-бизнес
51-летний Максим Фадеев похудел на 85 килограммов
51-летний продюсер Максим Фадеев много лет страдает от лишнего веса.
Вокруг ТВ вчера в 21:56
Политика
Путин провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране
Президент России Владимир Путин провел совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
РИА Новости вчера в 08:53
Кино
Трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд
Cyber.sports.ru 12 апреля в 06:35
Экономика
В России могут ограничить полную стоимость ипотечного кредита
Президент РФ Владимир Путин в начале апреля поручил правительству совместно с ЦБ разработать программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования.
Интерфакс 03:40
Общество
Минздрав объяснил рост числа случаев коронавируса в России
Массовые нарушения самоизоляции гражданами в течение двух недель могли привести к тому, что в России начало расти заражение коронавирусом.
Lenta.ru 08:05