с чего всё началось

«Яндекс.Карты» начали показывать размер очередей в магазинах, сообщила компания. «Это поможет оценить, насколько свободно сейчас у кассы, и будет полезно всем, кто старается соблюдать социальную дистанцию», – говорится в пресс-релизе.

Общество Правительство временно сняло ограничения на продажу медицинских масок Правительство приостановило действие своего постановления об ограничениях на торговлю медицинскими масками и о введении единого поставщика масок в лице структуры «Ростеха». 3,5K

Общество Эксперт ВШЭ сообщила о смене динамики распространения коронавируса Директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1» заявила, что распространение коронавируса в России происходит не по оптимистическому сценарию. 1,2K

Общество Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России. 38

Политика Лавров: власти России не планируют вводить выездные визы Выездных виз в России никто вводить не планирует, заявил журналистам во время видеоконференции глава МИД РФ Сергей Лавров. 5

Происшествия Под Волгоградом подтвердили коронавирус у умершей пациентки Волгоград, 14 апреля 2020, 12:20 — REGNUM Коронавирус подтверждён у скончавшейся от молниеносной пневмонии жительницы посёлка Линёво Жирновского района Волгоградской области. 4

Политика Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции. 659

Энергетика Американские нефтяные компании приостанавливают добычу нефти Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приостанавливает добычу нефти на всех скважинах из-за резкого сокращения спроса. 15

Единоборства Подписчица в социальных сетях вызвала на бой Александра Емельяненко Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в социальной сети видео от одной из своих подписчиц, которая вызвала его на поединок.

Общество Голикова назвала даты для решений об отмене карантина Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова спрогнозировала даты, после которых можно будет говорить о возможном поэтапном ослаблении карантинных мер, направленных на нераспространение коронавирусной инфекции, либо об их дальнейшем продлении. 3K

Здоровье В России зарегистрировано 11 тест-систем для диагностики коронавируса В настоящее время в России зарегистрированы и допущены к обращению 11 тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. 1,6K

Экономика Российские операторы связи предупредили о росте тарифов Рост тарифов на связь в 2020 г. может оказаться выше, чем прогнозировали аналитики в конце прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос Telecom Daily, в котором участвовали 114 руководителей компаний и организаций телекоммуникационного сектора, за исключением федеральных операторов сотовой связи, из 15 городов, включая Москву и Санкт-Петербург. 1,9K

Экономика Основатель Natura Siberica допустил закрытие трети своих магазинов Основатель российского производителя косметики и бытовой химии «Первое решение» Андрей Трубников допустил, что его компания из-за экономического кризиса, обусловленного пандемией коронавируса и мерами самоизоляции, может закрыть до 30% розничных точек.

Здоровье В Москве перепрофилируют для больных коронавирусом еще 24 стационара Чтобы всем подцепившим коронавирус COVID-19 москвичам хватало мест в столичных больницах, в городе перепрофилируют для таких пациентов еще 24 стационара, поскольку пока ситуация на сегодняшний день говорит о том, что в ближайшее время понадобятся дополнительные койки. 140

Общество Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным Жесткие карантинные меры во время пандемии коронавируса не всегда могут пойти во благо. 17

Здоровье Минздрав рекомендовал рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус Минздрав рекомендовал медицинским работникам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус нового типа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. 195