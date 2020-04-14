Общество
Ведомости«Яндекс.Карты» начали показывать размер очереди в супермаркете
«Яндекс.Карты» начали показывать размер очередей в магазинах, сообщила компания. «Это поможет оценить, насколько свободно сейчас у кассы, и будет полезно всем, кто старается соблюдать социальную дистанцию», – говорится в пресс-релизе.
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с чего всё началось
«Яндекс.Карты» приглашают подключиться к проекту всех, кто хочет помогать клиентам выбрать оптимальный момент визита: это могут быть аптеки, различные социально-значимые организации и пр. Оставить заявку можно здесь.3DNews05:41
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Политика
Чехия обвинила Россию, Китай и США во вмешательстве
Вести.Ru 12 апреля в 11:31
Общество
Правительство временно сняло ограничения на продажу медицинских масок
Правительство приостановило действие своего постановления об ограничениях на торговлю медицинскими масками и о введении единого поставщика масок в лице структуры «Ростеха».
Ведомости 06:29
Общество
Эксперт ВШЭ сообщила о смене динамики распространения коронавируса
Директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1» заявила, что распространение коронавируса в России происходит не по оптимистическому сценарию.
Дождь вчера в 04:03
Общество
Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии
Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России.
РИА Новости вчера в 21:53
Политика
Лавров: власти России не планируют вводить выездные визы
Выездных виз в России никто вводить не планирует, заявил журналистам во время видеоконференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
Коммерсантъ 05:17
Происшествия
Под Волгоградом подтвердили коронавирус у умершей пациентки
Волгоград, 14 апреля 2020, 12:20 — REGNUM Коронавирус подтверждён у скончавшейся от молниеносной пневмонии жительницы посёлка Линёво Жирновского района Волгоградской области.
REGNUM 05:20
Армия и оружие
В российской армии выявили первые случаи заражения коронавирусом
В российской армии официально подтверждены первые три случая заражения COVID-19.
Коммерсантъ 05:38
Политика
Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом
Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
RT на русском 05:55
Политика
Лукашенко заявил о риске разрушения экономики ЕАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что риск разрушения экономики стран ЕАЭС очень высок из-за коронавируса.
Взгляд.ру 06:29
Общество
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru 05:43
Энергетика
Американские нефтяные компании приостанавливают добычу нефти
Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приостанавливает добычу нефти на всех скважинах из-за резкого сокращения спроса.
Газета.Ru 01:39
Единоборства
Подписчица в социальных сетях вызвала на бой Александра Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в социальной сети видео от одной из своих подписчиц, которая вызвала его на поединок.
RT на русском 04:41
Энергетика
Россия начала продавать газ в Китай в полтора раза дешевле
Стоимость российского газа, идущего в Китай по газопроводу «Сила Сибири», в январе-феврале 2020 года составила 203 доллара за тысячу кубометров.
Lenta.ru 05:38
Общество
Голикова назвала даты для решений об отмене карантина
Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова спрогнозировала даты, после которых можно будет говорить о возможном поэтапном ослаблении карантинных мер, направленных на нераспространение коронавирусной инфекции, либо об их дальнейшем продлении.
Арбуз 12 апреля в 10:03
Здоровье
В России зарегистрировано 11 тест-систем для диагностики коронавируса
В настоящее время в России зарегистрированы и допущены к обращению 11 тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 06:14
Армия и оружие
В России определились с концепцией нового самолета на замену Ан-12
В Российской Федерации определились с концепцией нового военно-транспортного самолета, который в перспективе должен заменить Ан-12.
Российская газета вчера в 03:20
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
Интернет
Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка
Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС вчера в 06:01
Экономика
Российские операторы связи предупредили о росте тарифов
Рост тарифов на связь в 2020 г. может оказаться выше, чем прогнозировали аналитики в конце прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос Telecom Daily, в котором участвовали 114 руководителей компаний и организаций телекоммуникационного сектора, за исключением федеральных операторов сотовой связи, из 15 городов, включая Москву и Санкт-Петербург.
Ведомости 03:59
Экономика
Основатель Natura Siberica допустил закрытие трети своих магазинов
Основатель российского производителя косметики и бытовой химии «Первое решение» Андрей Трубников допустил, что его компания из-за экономического кризиса, обусловленного пандемией коронавируса и мерами самоизоляции, может закрыть до 30% розничных точек.
РБК 06:20
Общество
Умер член совета директоров En+ Игорь Ложевский
Инвестиционный банкир, член совета директоров компании En+ Игорь Ложевский умер 12 апреля от непродолжительной болезни, сообщила компания.
Интерфакс 03:00
Экономика
Эксперты сообщили о резком росте оптовых цен на гречку
Оптовые цены на гречку на прошлой неделе резко выросли, показал мониторинг аналитической компании «ПроЗерно» (есть у «Интерфакса»).
Коммерсантъ 04:59
Здоровье
В Москве перепрофилируют для больных коронавирусом еще 24 стационара
Чтобы всем подцепившим коронавирус COVID-19 москвичам хватало мест в столичных больницах, в городе перепрофилируют для таких пациентов еще 24 стационара, поскольку пока ситуация на сегодняшний день говорит о том, что в ближайшее время понадобятся дополнительные койки.
Комсомольская правда вчера в 19:25
Армия и оружие
National Interest рассказал о судьбе доставшихся Украине Бе-12
Территория новостей вчера в 12:43
Общество
Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным
Жесткие карантинные меры во время пандемии коронавируса не всегда могут пойти во благо.
Вечерний курьер 02:29
Здоровье
В Челябинской области число случаев коронавируса достигло 50
По данным пресс-службы регионального минздрава, за сутки в Челябинской области подтверждено пять новых случаев заболевания COVID-19.
Эхо Москвы в Челябинске 01:45
Здоровье
Минздрав рекомендовал рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус
Минздрав рекомендовал медицинским работникам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус нового типа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Ведомости вчера в 06:09
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Происшествия
Активы бывшего замглавы ФСС арестовали у его знакомой
Поводом для скандала, по некоторым данным, стала регистрация прав господином Ковалевским на программу «Соцстрах» ФСС, которая якобы приносила ему хороший заработок.
Коммерсантъ вчера в 17:46