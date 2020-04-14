Общество

ВедомостиВедомости«Яндекс.Карты» начали показывать размер очереди в супермаркете

«Яндекс.Карты» начали показывать размер очередей в магазинах, сообщила компания. «Это поможет оценить, насколько свободно сейчас у кассы, и будет полезно всем, кто старается соблюдать социальную дистанцию», – говорится в пресс-релизе.
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с чего всё началось
«Яндекс.Карты» приглашают подключиться к проекту всех, кто хочет помогать клиентам выбрать оптимальный момент визита: это могут быть аптеки, различные социально-значимые организации и пр. Оставить заявку можно здесь
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3DNews05:41

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«Яндекс.Карты» начали показывать размер очереди в супермаркете

Ведомости03:30

«Яндекс.Карты» покажут петербуржцам свободные кассы. За очередью в магазине можно будет следить из дома

Фонтанка.Ру03:35

«Яндекс.Карты» добавили возможность оценить очередь в магазинах

Коммерсантъ03:34

Данные об очередях в супермаркетах и банках будут отображаться в «Яндекс.Картах»

ТАСС04:27

Яндекс.Карты начнут показывать очередь в супермаркетах

Комсомольская правда03:30

Как выбрать время похода в магазин

Российская газета03:30

В Перекрёстке видеокамеры будут следить за самоизоляцией

ITZine.ru03:36
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Политика

Чехия обвинила Россию, Китай и США во вмешательстве

Вести.Ru 12 апреля в 11:31
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Общество

Правительство временно сняло ограничения на продажу медицинских масок

Правительство приостановило действие своего постановления об ограничениях на торговлю медицинскими масками и о введении единого поставщика масок в лице структуры «Ростеха».
Ведомости 06:29
3,5K
Общество

Эксперт ВШЭ сообщила о смене динамики распространения коронавируса

Директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1» заявила, что распространение коронавируса в России происходит не по оптимистическому сценарию.
Дождь вчера в 04:03
1,2K
Общество

Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии

Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России.
РИА Новости вчера в 21:53
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Политика

Лавров: власти России не планируют вводить выездные визы

Выездных виз в России никто вводить не планирует, заявил журналистам во время видеоконференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
Коммерсантъ 05:17
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Происшествия

Под Волгоградом подтвердили коронавирус у умершей пациентки

Волгоград, 14 апреля 2020, 12:20 — REGNUM Коронавирус подтверждён у скончавшейся от молниеносной пневмонии жительницы посёлка Линёво Жирновского района Волгоградской области.
REGNUM 05:20
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Армия и оружие

В российской армии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В российской армии официально подтверждены первые три случая заражения COVID-19.
Коммерсантъ 05:38
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Политика

Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом

Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
RT на русском 05:55
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Политика

Лукашенко заявил о риске разрушения экономики ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что риск разрушения экономики стран ЕАЭС очень высок из-за коронавируса.
Взгляд.ру 06:29
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Общество

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru 05:43
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Энергетика

Американские нефтяные компании приостанавливают добычу нефти

Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приостанавливает добычу нефти на всех скважинах из-за резкого сокращения спроса.
Газета.Ru 01:39
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Единоборства

Подписчица в социальных сетях вызвала на бой Александра Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в социальной сети видео от одной из своих подписчиц, которая вызвала его на поединок.
RT на русском 04:41
Энергетика

Россия начала продавать газ в Китай в полтора раза дешевле

Стоимость российского газа, идущего в Китай по газопроводу «Сила Сибири», в январе-феврале 2020 года составила 203 доллара за тысячу кубометров.
Lenta.ru 05:38
35
Общество

Голикова назвала даты для решений об отмене карантина

Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова спрогнозировала даты, после которых можно будет говорить о возможном поэтапном ослаблении карантинных мер, направленных на нераспространение коронавирусной инфекции, либо об их дальнейшем продлении.
Арбуз 12 апреля в 10:03
3K
Здоровье

В России зарегистрировано 11 тест-систем для диагностики коронавируса

В настоящее время в России зарегистрированы и допущены к обращению 11 тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 06:14
Армия и оружие

В России определились с концепцией нового самолета на замену Ан-12

В Российской Федерации определились с концепцией нового военно-транспортного самолета, который в перспективе должен заменить Ан-12.
Российская газета вчера в 03:20
Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
1,6K
Интернет

Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка

Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС вчера в 06:01
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Экономика

Российские операторы связи предупредили о росте тарифов

Рост тарифов на связь в 2020 г. может оказаться выше, чем прогнозировали аналитики в конце прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос Telecom Daily, в котором участвовали 114 руководителей компаний и организаций телекоммуникационного сектора, за исключением федеральных операторов сотовой связи, из 15 городов, включая Москву и Санкт-Петербург.
Ведомости 03:59
1,9K
Экономика

Основатель Natura Siberica допустил закрытие трети своих магазинов

Основатель российского производителя косметики и бытовой химии «Первое решение» Андрей Трубников допустил, что его компания из-за экономического кризиса, обусловленного пандемией коронавируса и мерами самоизоляции, может закрыть до 30% розничных точек.
РБК 06:20
Общество

Умер член совета директоров En+ Игорь Ложевский

Инвестиционный банкир, член совета директоров компании En+ Игорь Ложевский умер 12 апреля от непродолжительной болезни, сообщила компания.
Интерфакс 03:00
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Общество

Валуев ответил на критику Познера о депутатской работе спортсменов

РБК 05:50
10
Экономика

Эксперты сообщили о резком росте оптовых цен на гречку

Оптовые цены на гречку на прошлой неделе резко выросли, показал мониторинг аналитической компании «ПроЗерно» (есть у «Интерфакса»).
Коммерсантъ 04:59
2
Здоровье

В Москве перепрофилируют для больных коронавирусом еще 24 стационара

Чтобы всем подцепившим коронавирус COVID-19 москвичам хватало мест в столичных больницах, в городе перепрофилируют для таких пациентов еще 24 стационара, поскольку пока ситуация на сегодняшний день говорит о том, что в ближайшее время понадобятся дополнительные койки.
Комсомольская правда вчера в 19:25
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Армия и оружие

National Interest рассказал о судьбе доставшихся Украине Бе-12

Территория новостей вчера в 12:43
Общество

Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным

Жесткие карантинные меры во время пандемии коронавируса не всегда могут пойти во благо.
Вечерний курьер 02:29
17
Здоровье

В Челябинской области число случаев коронавируса достигло 50

По данным пресс-службы регионального минздрава, за сутки в Челябинской области подтверждено пять новых случаев заболевания COVID-19.
Эхо Москвы в Челябинске 01:45
79
Здоровье

Минздрав рекомендовал рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус

Минздрав рекомендовал медицинским работникам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус нового типа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Ведомости вчера в 06:09
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Политика

Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
2,9K
Происшествия

Активы бывшего замглавы ФСС арестовали у его знакомой

Поводом для скандала, по некоторым данным, стала регистрация прав господином Ковалевским на программу «Соцстрах» ФСС, которая якобы приносила ему хороший заработок.
Коммерсантъ вчера в 17:46
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Как работают Яндекс.Новости?
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