Музыка

Газета.RuГазета.Ru«Яндекс.Музыка» назвал самые популярные песни в России в 2019 году

Главными же фаворитами хит-парада стали минчанин Тима Белорусских и москвичка Zilvert. Российский стриминговый сервис "Яндекс.Музыка" опубликовал рейтинги песен, альбомов и подкастов, которые пользовались наибольшей популярностью среди его пользователей в 2019 году.
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В «Яндексе» рассказали, кого россияне чаще всего слушали в 2019 году

Альбомы белорусского артиста Тимы Белорусских и американской поп-певицы Билли Айлиш в 2019 году стали самыми популярными среди пользователей интернет-сервиса "Яндекс.Музыка". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
ТАСС00:06

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«Яндекс.Музыка» назвал самые популярные песни в России в 2019 году

Газета.Ru02:57

«Яндекс» назвал самых популярных исполнителей 2019 года

Телеканал 360°01:27

Названы самые популярные у россиян в 2019 году исполнители

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Названы самые популярные исполнители у россиян в 2019 году

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В «Яндексе» рассказали, кого россияне чаще всего слушали в 2019 году

ТАСС00:06

«От Билли Айлиш до Михаила Круга»: какую музыку слушали россияне в 2019 году

Комсомольская правда00:00

«Яндекс.Музыка» назвала самые популярные песни года

Коммерсантъ00:00
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 05:08, Ашберн

Не только Billie Eilish: какие песни слушали белорусы в 2019 году

КП - Беларусь05:01
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 05:08, Ашберн
Футбол

Комитет Госдумы рекомендовал разрешить продажу пива на стадионах

Комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи в ходе заседания рекомендовал принять законопроект о возвращении пива на футбольные стадионы, сообщает "Чемпионат".
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Елена Летучая отмечает день рождения на Мальдивах

Елена Летучая отмечает день рождения на Мальдивах Елене Летучей исполняется 41 год.
Экспресс газета вчера в 22:30
Политика

«Нафтогаз» объяснил метод расчёта тарифов на транзит газа из России

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил метод формирования предложенных Украиной «Газпрому» тарифов на транзит газа из России.
RT на русском 01:08
Политика

Лукашенко рассказал об антибелорусском давлении на Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что на российского лидера Владимира Путина давит его окружение.
Lenta.ru 04:16
Политика

Медведев оценил возможность закрытия YouTube в России

Российский премьер Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в интервью российским телеканалам, заявил, что никто в России не собирается закрывать сервис YouTube.
RT на русском 04:34
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости вчера в 08:06
Происшествия

Суд оправдал Дмитрия Елизарова по всем статьям

Сегодня в Октябрьском районном суде Саратова вынесен приговор по делу начальника УЭБ и ПК областного ГУ МВД Дмитрия Елизарова, обвиняемого в коррупционных преступлениях.
Взгляд-инфо 03:05
Политика

Премьер Болгарии оправдал задержки с «Турецким потоком» процедурами ЕС

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попытался оправдаться за задержку в строительстве той части газопровода "Турецкий поток", которая проходит по территории его страны.
Российская газета 03:37
Шоу-бизнес

Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске

Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Lenta.ru вчера в 09:10
Происшествия

Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге

Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Вести.Ru 03:53
Кино

В сети появился трейлер фильма «Черная вдова»

Действие нового фильма происходит между событиями «Капитана Америки: Гражданская война» и «Мстителями: Война бесконечности».
Inc-news.ru 03 декабря в 15:49
Общество

Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах

По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.
РБК 03:40
Единоборства

Боксер Чахкиев вызвал на бой Емельяненко

Олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев поздравил бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко с победой над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в поединке по правилам бокса и выразил желание стать следующим его соперником.
Известия 02 декабря в 10:44
Фигурное катание

Трусова не заявила тройной аксель на Финал Гран-при

Российская фигуристка Александра Трусова не заявила тройной аксель ни в одной из программ на Финал Гран-при, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.
РИА Новости вчера в 05:04
Шоу-бизнес

Ургант посоветовал Певцову назвать Познера «врагом народа»

Ранее актер Дмитрий Певцов опубликовал видео в своем аккаунте в Инстаграм, где предстал перед публикой в образе бывшего советского лидера Иосифа Сталина и назвал журналиста Владимира Познера «врагом России», который хочет, чтобы страна вымерла.
Экономика сегодня 01:43
Игры

Издатель Rune II подал в суд на бывших разработчиков игры

Издательство Ragnarok Game подало в суд на разработчиков Rune II из Human Head, которые на следующий день после выхода игры объявили о закрытии студии и переходе всей команды в новую компанию под руководством Bethesda — Roundhouse Studios.
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Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 09:36
Политика

Бут рассказал о сети педофилов, куда могли попасть российские дети

Российские дети, усыновленные гражданами США и потом пропавшие без вести, могли попасть в сексуальное рабство к педофилам, заявил РИА Новости находящийся в американской тюрьме Виктор Бут.
РИА Новости 02:20
Авто

Tata представила «премиальный» хэтчбек по цене Lada Granta

Компания Tata Motors готовится к началу продаж компактного хэтчбека Altroz, который позиционируется как «премиальный городской автомобиль».
Motor вчера в 09:04
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Политика

Китайское СМИ объяснило, почему считает россиян «воинственным народом»

Издание подчеркивает, что Россия умеет выживать в такую экстремальную погоду и россиян действительно стоит называть "воинственным народом" в полном смысле этого слова.
РИА Новости вчера в 19:01
Происшествия

В Перми почтут память жертв пожара в ночном клубе «Хромая лошадь»

Газета.Ru 02:14
Общество

На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем

Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
REGNUM вчера в 13:27
Общество

Объявлен главный цвет 2020 года

Ранее в феврале вице-президент Pantone Лори Прессман (Laurie Pressman) предсказала, что главным цветом 2020 года станет синий.
Lenta.ru 04:56
Авто

Lada «Нивы» получила супертюнинг без крыши и дверей

Тюнеры для своего проекта взяли редкую Lada 4x4 1995 года выпуска, пробег которой составил всего в 9 700 км. Автомобиль не имеет дверей и крышы, зато оснащен дугами безопасности.
32CARS.ru 02:58
Кино

Названы любимые новогодние фильмы россиян

Неизменным лидером в рейтинг любимых новогодних фильмов стала легендарнейшая отечественная кинокартина 1975 года Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром !" (1975).
Вести Подмосковья 02:56
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Nord Stream 2 AG возобновила прокладку газопровода «Северный поток-2»

Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG возобновила работы по прокладке трубопровода.
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Гандболистки сборной России вышли в основной раунд чемпионата мира

Женская сборная России по гандболу одержала победу над командой ДР Конго в матче предварительного этапа чемпионата мира, проходящего в Японии.
РИА Новости 03 декабря в 02:07
Кино

«Ржев» выходит в общероссийский прокат

Вести.Ru вчера в 21:36
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В Москве восемь судов эвакуировали из-за сообщений о минировании

РИА Новости 02:29
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Тима Белорусских
Белорусский певец
Белорусский певец и автор песен. Сольную карьеру начал в 2017 году. До популярности выпускал треки под псевдонимом Samzanov. Первый трек под этим псевдонимом был выпущен 3 мая 2017 года при участии MoJoMane. Он назывался «MVNIMY» Под этим псевдонимом Тимофей Морозов выпустил 21 трек, которые выпускались как синглами, так и альбомами «Outside» и «OST.»
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Билли Айлиш
Американская певица
Американская певица и автор песен. Снискала известность в 2016 году благодаря публикации дебютного сингла «Ocean Eyes» на SoundCloud. В 2019 году её дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский и британский хит-парады, а сингл «Bad Guy» вышел на первое место в Billboard Hot 100. Он стал первым чарттоппером певицы, а сама Айлиш, благодаря этому достижению, стала первым человеком, рождённым в XXI веке, которому удалось возглавить Hot 100.
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