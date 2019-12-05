Музыка
Газета.Ru«Яндекс.Музыка» назвал самые популярные песни в России в 2019 году
Главными же фаворитами хит-парада стали минчанин Тима Белорусских и москвичка Zilvert. Российский стриминговый сервис "Яндекс.Музыка" опубликовал рейтинги песен, альбомов и подкастов, которые пользовались наибольшей популярностью среди его пользователей в 2019 году.
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с чего всё началось
Альбомы белорусского артиста Тимы Белорусских и американской поп-певицы Билли Айлиш в 2019 году стали самыми популярными среди пользователей интернет-сервиса "Яндекс.Музыка". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.ТАСС00:06
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«От Билли Айлиш до Михаила Круга»: какую музыку слушали россияне в 2019 году
Комсомольская правда00:00
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 05:08, Ашберн
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По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.
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Российская фигуристка Александра Трусова не заявила тройной аксель ни в одной из программ на Финал Гран-при, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.
Шоу-бизнес
Ургант посоветовал Певцову назвать Познера «врагом народа»
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Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Политика
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Авто
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Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
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Неизменным лидером в рейтинг любимых новогодних фильмов стала легендарнейшая отечественная кинокартина 1975 года Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром !" (1975).
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Nord Stream 2 AG возобновила прокладку газопровода «Северный поток-2»
Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG возобновила работы по прокладке трубопровода.
Спорт
Гандболистки сборной России вышли в основной раунд чемпионата мира
Женская сборная России по гандболу одержала победу над командой ДР Конго в матче предварительного этапа чемпионата мира, проходящего в Японии.
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