Альбомы белорусского артиста Тимы Белорусских и американской поп-певицы Билли Айлиш в 2019 году стали самыми популярными среди пользователей интернет-сервиса "Яндекс.Музыка". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

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Главными же фаворитами хит-парада стали минчанин Тима Белорусских и москвичка Zilvert. Российский стриминговый сервис "Яндекс.Музыка" опубликовал рейтинги песен, альбомов и подкастов, которые пользовались наибольшей популярностью среди его пользователей в 2019 году.

«Яндекс.Музыка» назвал самые популярные песни в России в 2019 году

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