Музыка

Газета.RuГазета.Ru«Яндекс.Музыка» назвал самые популярные песни в России в 2019 году

Главными же фаворитами хит-парада стали минчанин Тима Белорусских и москвичка Zilvert. Российский стриминговый сервис "Яндекс.Музыка" опубликовал рейтинги песен, альбомов и подкастов, которые пользовались наибольшей популярностью среди его пользователей в 2019 году.
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В «Яндексе» рассказали, кого россияне чаще всего слушали в 2019 году

Альбомы белорусского артиста Тимы Белорусских и американской поп-певицы Билли Айлиш в 2019 году стали самыми популярными среди пользователей интернет-сервиса "Яндекс.Музыка". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
ТАСС00:06

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«Яндекс.Музыка» назвал самые популярные песни в России в 2019 году

Газета.Ru02:57

«Яндекс» назвал самых популярных исполнителей 2019 года

Телеканал 360°01:27

«От Билли Айлиш до Михаила Круга»: какую музыку слушали россияне в 2019 году

Комсомольская правда00:00

Названы самые популярные у россиян в 2019 году исполнители

Взгляд.ру00:30

В «Яндексе» рассказали, кого россияне чаще всего слушали в 2019 году

ТАСС00:06

Названы самые популярные исполнители у россиян в 2019 году

Известия01:24

«Яндекс.Музыка» назвала самые популярные песни года

Коммерсантъ00:00
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 06:43, Ашберн

Не только Billie Eilish: какие песни слушали белорусы в 2019 году

КП - Беларусь05:01
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 06:43, Ашберн
Происшествия

В Петербурге неизвестные «заминировали» 22 станции метро

Неизвестные сообщили о "минировании" 22 станций метро Петербурга, подобные угрозы поступили в четверг в ряд учебных и медицинских учреждений города, заявил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 05:56
Политика

Медведев рассказал о своём самом сложном решении

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе интервью российским телеканалам ответил на вопрос о своём самом сложном решении.
RT на русском 06:19
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Политика

На Украине отпустили задержанного ранее члена «Единой России»

Уполномоченный по правам человека в Севастополе сообщил об освобождении задержанного Украиной члена «Единой России».
Ореанда-Новости 03:13
Общество

В США назвали главный цвет 2020 года

REGNUM 05:40
Экономика

В Киеве заявили об успешных слушаниях по иску против «Газпрома»

Компания "Нафтогаз" сообщила, что слушания в Амстердаме о принудительном выполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с "Газпромом" закончились для Киева успешно.
РИА Новости вчера в 11:36
Политика

В Верховной раде подрались депутаты президентской партии «Слуга народа»

В четверг, 5 декабря, в сессионном зале Верховной рады Украины произошла драка между народными депутатами от "Слуги народа" Бужанским и Леросом.
ИА Новороссия 05:41
Политика

Медведев оценил законопроект о домашнем насилии

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, готовящийся к принятию в России, прокомментировал на пресс-конференции по итогам года глава правительства Дмитрий Медведев.
Сусанин 06:32
Политика

Премьер Болгарии оправдал задержки с «Турецким потоком» процедурами ЕС

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попытался оправдаться за задержку в строительстве той части газопровода "Турецкий поток", которая проходит по территории его страны.
Российская газета 03:37
Политика

Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата

Агентство Vesti.bg отмечает, что болгарский дипломат, который должен покинуть Россию в течение 24 часов, находится в том же ранге, что и российский, объявленный персоной нон грата властями Болгарии в конце октября 2019 года.
РБК 05:17
Экономика

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тысяч 130 рублей с 1 января 2020 года.
News.ru 05:58
Политика

Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что гражданам необходимо выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций».
RT на русском 06:02
Политика

Лукашенко заявил об антибелорусском давлении на Путина

Президент России Владимир Путин испытывает жесточайшее антибелорусское давление со стороны своего ближайшего окружения.
Forbes 05:30
Политика

Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил, отвечая на вопрос комика Тимура Батрутдинова в ходе ежегодного интервью российским телеканалам.
Lenta.ru 06:08
Происшествия

В Калуге в ДТП с маршруткой пострадали 26 человек

REGNUM 06:20
Происшествия

В Петербурге задержали забросавшего Вечный огонь снегом подростка

РБК 03:57
Политика

Украина согласилась предоставить Донбассу особый статус

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что из-за нехватки времени в Раде не планируется рассмотрение нового закона об особом статусе Донбасса, сообщает «РБК-Украина».
Lenta.ru 06:26
Хоккей

Овечкин починил шлем с помощью паяльника во время матча НХЛ

Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о причине, по которой ему понадобилась паяльная лампа в разгар матча регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелес Кингз».
Политическая Экспертиза 03:55
Шоу-бизнес

Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске

Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Lenta.ru вчера в 09:10
Футбол

Сергей Семак опроверг проблемы с алкоголем у Лунева

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак опроверг слухи о том, что отсутствие вратаря Андрея Лунева в воротах команды может быть связано с дисциплинарными проблемами.
АБН вчера в 07:36
Происшествия

Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге

Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Вести.Ru 03:53
Спорт

Медведев назвал допинговый скандал бесконечным антироссийским сериалом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с возможным отстранением российских спортсменов от международных соревнований из-за допингового скандала.
РБК 05:56
Политика

Медведев высказался о Зеленском

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам ответил на вопрос о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Rambler News Service 05:01
Происшествия

В Екатеринбурге пропавшего 11-летнего Мишу нашли в квартире его друга

JustMedia 05:12
Общество

Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах

По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.
РБК 03:40
Игры

Microsoft выпустит ухудшенную и более дешевую версию Xbox

Издание TheVerge, ссылаясь на источники, осведомленные о планах Microsoft, сообщило, что на данный момент компания планирует выпустить сразу две новые приставки Xbox к рождественскому сезону продаж следующего года.
Ferra 01:22
Общество

В Госдуме опровергли подорожание ОСАГО

Парламентарий высказал предположение, что слухи о существенном росте тарифов связаны с проходящими в Госдуме слушаниями по ОСАГО.
Мир новостей 05:52
Общество

Медведев прокомментировал ситуацию с зарубежными лекарствами в аптеках

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе общения с журналистами российских телеканалов прокомментировал ситуацию с нехваткой иностранных лекарств в аптеках.
RT на русском 05:17
Культура

Ургант высмеял претензии Певцова к Познеру

Газета.Ru 02:42
Происшествия

Смертин выступил с заявлением по поводу новостей о ДТП

Офицер по борьбе с дискриминацией Российского футбольного союза и бывший футболист сборной России Алексей Смертин прокомментировал новости в прессе, в которых утверждается, что он попал в ДТП и скрылся с места происшествия.
Чемпионат 05:56
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Тима Белорусских
Белорусский певец
Белорусский певец и автор песен. Сольную карьеру начал в 2017 году. До популярности выпускал треки под псевдонимом Samzanov. Первый трек под этим псевдонимом был выпущен 3 мая 2017 года при участии MoJoMane. Он назывался «MVNIMY» Под этим псевдонимом Тимофей Морозов выпустил 21 трек, которые выпускались как синглами, так и альбомами «Outside» и «OST.»
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Билли Айлиш
Американская певица
Американская певица и автор песен. Снискала известность в 2016 году благодаря публикации дебютного сингла «Ocean Eyes» на SoundCloud. В 2019 году её дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский и британский хит-парады, а сингл «Bad Guy» вышел на первое место в Billboard Hot 100. Он стал первым чарттоппером певицы, а сама Айлиш, благодаря этому достижению, стала первым человеком, рождённым в XXI веке, которому удалось возглавить Hot 100.
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