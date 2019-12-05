Музыка
Газета.Ru«Яндекс.Музыка» назвал самые популярные песни в России в 2019 году
Главными же фаворитами хит-парада стали минчанин Тима Белорусских и москвичка Zilvert. Российский стриминговый сервис "Яндекс.Музыка" опубликовал рейтинги песен, альбомов и подкастов, которые пользовались наибольшей популярностью среди его пользователей в 2019 году.
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с чего всё началось
Альбомы белорусского артиста Тимы Белорусских и американской поп-певицы Билли Айлиш в 2019 году стали самыми популярными среди пользователей интернет-сервиса "Яндекс.Музыка". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.ТАСС00:06
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«От Билли Айлиш до Михаила Круга»: какую музыку слушали россияне в 2019 году
Комсомольская правда00:00
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 06:43, Ашберн
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Политика
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Хоккей
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Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Футбол
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Происшествия
Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге
Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
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Медведев высказался о Зеленском
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Общество
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Игры
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Общество
В Госдуме опровергли подорожание ОСАГО
Парламентарий высказал предположение, что слухи о существенном росте тарифов связаны с проходящими в Госдуме слушаниями по ОСАГО.
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Медведев прокомментировал ситуацию с зарубежными лекарствами в аптеках
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе общения с журналистами российских телеканалов прокомментировал ситуацию с нехваткой иностранных лекарств в аптеках.
Культура
Ургант высмеял претензии Певцова к Познеру
Происшествия
Смертин выступил с заявлением по поводу новостей о ДТП
Офицер по борьбе с дискриминацией Российского футбольного союза и бывший футболист сборной России Алексей Смертин прокомментировал новости в прессе, в которых утверждается, что он попал в ДТП и скрылся с места происшествия.