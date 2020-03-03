Транспортное управление Латвии решило заблокировать сервис "Яндекс.Такси". Об этом сообщили в пресс-службе организации. В Латвии с 22 января сайты и приложения, которые предоставляют услуги в сфере автотранспорта, обязаны регистрироваться в дирекции.

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