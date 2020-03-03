Общество

DP.RUDP.RUВ Латвии решили заблокировать «Яндекс.Такси»

Транспортное управление Латвии решило заблокировать сервис "Яндекс.Такси". Об этом сообщили в пресс-службе организации. В Латвии с 22 января сайты и приложения, которые предоставляют услуги в сфере автотранспорта, обязаны регистрироваться в дирекции.
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В Латвии могут заблокировать сервис «Яндекс.Такси»

REGNUM09:50

«Яндекс.Такси» хотят заблокировать в Латвии

Sputnik Латвия08:50

«Яндекс.Такси» в Латвии работает в штатном режиме

ТАСС07:40

«Яндекс.Такси» прокомментировал сообщения о блокировке в Латвии

RT на русском07:52

В Латвии решили заблокировать сервис «Яндекс.Такси»

РБК07:41

«Яндекс.Такси» в Латвии работает в штатном режиме, заявили в компании

РИА Новости07:48

Латвия заблокирует «Яндекс.Такси»

Lenta.ru07:55
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Общество

У двух россиян в ОАЭ выявлен коронавирус

Два этапа велогонки «Тур ОАЭ» были отменены после выявления коронавируса у двух итальянских велогонщиков.
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Хоккей

Драйзайтль обновил рекорд карьеры по очкам за сезон

За карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ Драйзайтль провел 417 матчей и набрал 419 (168+251) очков.
Sport24.ru вчера в 23:02
Происшествия

СК начал проверку гибели курсанта академии МЧС в Московской области

Следователи начали проверку после гибели курсанта академии МЧС во время уборки в спортивном зале.
РБК 13:58
Здоровье

ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа

Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.
РБК 13:41
Политика

Порошенко отказался комментировать выступление сына с рэпером Face

Известия 07:21
Экономика

Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Коммерсантъ 08:52
Армия и оружие

США пообещали снабдить Турцию боеприпасами для операции в Идлибе

РБК 10:29
Происшествия

Летевший в Софию самолет экстренно возвращается в Шереметьево

Самолет А320 компании "Аэрофлот" сообщением Москва-София готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика отказа системы предупреждения столкновения с землей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
РИА Новости 04:54
Футбол

Челси — Ливерпуль 0:0 (1-й тайм)

«Челси» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы на матч 1/8 финала Кубка Англии.
Sport24.ru 13:49
Политика

Путин внес в Госдуму новые поправки к Конституции

Президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Интерфакс вчера в 08:24
Музыка

Киркоров оценил выбор Little Big для участия в «Евровидении»

Газета.Ru 04:57
Футбол

Сборные узнали своих соперников в группах Лиги Наций

Лига D: Последняя лига состоит двух групп, в которых сыграют сборные Мальты, Андорры, Фарерских островов, а также Сан-Марино, Гибралтара и Лихтенштейна.
REGNUM 13:37
Политика

Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РБК 12:57
Политика

Премьер-министр Украины снова подал в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук направил в Верховную раду заявление об отставке.
Пятый канал 13:45
Футбол

«Валенсия» и «Аталанта» могут сыграть без зрителей из-за коронавируса

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья выступил с рекомендацией проводить крупные спортивные мероприятия в стране за закрытыми дверями в рамках меры предосторожности из-за распространения коронавируса.
РИА Новости 13:38
Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Происшествия

Суд приговорил издевавшегося над Шамсутдиновым к двум годам условно

Коммерсантъ 03:24
Общество

Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке

Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
РБК 06:34
Происшествия

Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят

Газета.Ru 02:54
Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
Экономика

Группа «ГАЗ» начала распродажу активов из-за санкций

Положение группы "ГАЗ" осложнилось после введения санкций и предписания США для Олега Дерипаски о сокращении доли в его активах.
Вести.Ru 04:03
Экономика

ФРС США экстренно снизила ключевую ставку

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
Коммерсантъ 10:23
Технологии

«ВКонтакте» запустит аналог TikTok в своем приложении

«ВКонтакте» запустит экспериментальный сервис коротких видео наподобие TikTok. Об этом пишет vc.ru со ссылкой на презентацию проекта.
Афиша Daily 14:01
Фигурное катание

Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова заявила о том, что приняла решение завершить свою карьеру.
Metaratings вчера в 04:05
Политика

Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука

Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной рады Сергея Мельничука, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
Коммерсантъ 09:31
Наука

Ученые смогли изготовить новые литиевые батареи из бывших в употреблении

Как подчеркнул один из руководителей исследования, профессор Альваро Кабальеро, исследователи смогли устранить примеси использованного графита, реорганизовать его структуру и активировать его для нового использования.
Хайтек 12:23
Политика

Почему США раскачивают тему территориальной целостности России

Недавно в газете Washington Times отставной полковник Сухопутных войск США Уэс Мартин заявил, что Крым, Курильские острова и Калининградская область — это оккупированные или спорные территории.
Life.ru 12:03
Шоу-бизнес

Виктория Исакова рассказала о смерти трёхмесячной дочери

В 2003 году в семье Виктории Исаковой и Юрия Мороза случилось несчастье – супруги потеряли трехмесячную дочь.
OAnews 11:27
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор 01:26
Наука

Солнечные бури могут вызывать сбои в навигации китов

Piter.tv 01:01
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