Общество

Газета.RuГазета.Ru«Яндекс.Видео» и YouTube могут заблокировать в России

Гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко рассказал о том, что вечная блокировка может грозить сервисам "Яндекс.Видео" и YouTube из-за закона о пиратстве. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".
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с чего всё началось

Книжные издатели готовятся к вечной блокировке «Яндекс.Видео» и YouTube

Суд первой инстанции отклонил жалобу «Эксмо» за недостаточностью доказательств. Теперь YouTube и «Яндекс» обязаны удалить нелегальные копии книги или попасть под блокировку в России.
Ведомостивчера в 15:49

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Книгоиздатели пригрозили «Яндексу.Видео» и YouTube вечной блокировкой

Интерфакс01:40

Книжные издатели допустили вечную блокировку «Яндекс.Видео» и YouTube

РБКвчера в 17:41

Книжные издатели считают возможной вечную блокировку «Яндекс.Видео» и YouTube

Коммерсантъвчера в 23:51

Сервисам Youtube и Яндекс.Видео может грозить вечная блокировка в РФ из-за нарушения антипиратского законодательства

Эхо Москвы01:04

В России готовятся к вечной блокировке YouTube

URA.Ruвчера в 19:22

YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей

РИА Новости01:38

Книжные издатели готовятся к вечной блокировке «Яндекс.Видео» и YouTube

Ведомостивчера в 15:49
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Наука

Российские ученые рассказали, как плавится графит

Народные новости вчера в 05:19
Общество

Минпромторг выделит 15 млрд рублей на русификацию Superjet

Ведомости 01:50
Финансы

Госбанки нарастили премии топ-менеджерам в России

В ВТБ рассказали, что в 2018 году банк нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию.
Известия вчера в 17:41
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Общество

Власти Москвы выпустили видеообращение в связи с «минированием» школ

Замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев призвал родителей столичных школьников и воспитанников детских садов не паниковать в связи с регулярными угрозами о минировании и эвакуациями.
Интерфакс 00:24
Кино

Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

Матч ТВ 20 декабря в 03:39
Биатлон

Старых выступит в сборной на январских этапах Кубка мира по биатлону

Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону принял решение не изменять состав команды на январские этапы Кубка мира, писал ранее NEWS.ru.
News.ru вчера в 08:09
Экономика

Самые закредитованные регионы назвали в РФ

Рейтинг самых закредитованных регионов возглавила Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 9,9%. Далее идут Крым и Севастополь.
News.ru вчера в 18:45
Космос

Ядра галактик сформировались через 1,5 миллиарда лет после Большого взрыва

Далекая галактика, более массивная, чем наша галактика, с более чем триллионом звезд, показала, что «ядра» массивных галактик во Вселенной сформировались уже через 1,5 миллиарда лет после Большого взрыва, примерно на 1 миллиард лет раньше, чем показали предыдущие измерения.
AstroNews.ru 20 декабря в 02:43
Общество

Кот Мостик «проверил» железнодорожную часть Крымского моста

Телеканал "РЕН ТВ" опубликовал видео, главным героем которого стал кот по кличке Мостик, "проинспектировавший" железнодорожную часть Крымского моста.
РИА Новости вчера в 20:01
Армия и оружие

В России планируют создать беспилотный стратегический бомбардировщик

В России к 2040 году планируется создать стратегический бомбардировщик шестого поколения, который будет беспилотным, заявил командующий Дальней авиацией ВКС РФ Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
РИА Новости вчера в 15:56
Политика

Трамп начал задумываться о приостановке военной помощи Киеву еще летом

Президент США Дональд Трамп попросил Административно-бюджетное управление (АБУ) изучить данные о предоставлении военной помощи Украине после того, как прочитал об этом в газете еще 19 июня.
Российская газета вчера в 01:31
Экономика

Пенсионный фонд объявил о сроках выплат январских пенсий

Как сообщает ToDay News Ufa, те пенсионеры, кто получают пенсионные выплаты на банковские карты смогут воспользоваться денежными средствами начиная с 30 декабря.
ToDay News Ufa 20 декабря в 18:49
Происшествия

Более 50 человек пострадали в аварии с 69 автомобилями в США

Более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП с участием 69 автомобилей на трассе в американском штате Вирджиния.
Известия вчера в 23:36
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные

Девятый долгожданный эпизод космического эпоса "Звездные войны" завершает историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий.
РИА Новости вчера в 22:52
Общество

В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
RT на русском 20 декабря в 09:15
Политика

Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря

Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря.
Известия вчера в 19:43
Энергетика

Перед Рождеством цены на нефть снижаются

Никаких новостей за падением не стояло. Оно было вызвано техническими факторами перед выходными днями и предстоящими праздниками.
REGNUM 00:20
Авто

На авторынке РФ стартовали новогодние распродажи

Новости о грядущем повышении цен в России и традиционные новогодние распродажи подстегнули спрос и увеличили клиентский поток в автомобильных салонах.
Автоновости дня 21 декабря в 04:06
Шоу-бизнес

Нюша впервые раскрыла имя и внешность дочери

В откровенном интервью для издания певица рассказала, какое имя дала дочери, а также впервые раскрыла ее внешность.
iReactor вчера в 21:37
Происшествия

В Петербурге бетоновоз упал в Неву

По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.
РБК 01:28
Политика

Лавров: Россия не станет ухудшать отношения с Китаем ради счастья США

Россия не намерена ухудшать отношения с Китаем ради того, чтобы осчастливить США, заявил в программе «Большая игра» глава МИД РФ Сергей Лавров.
Московский Комсомолец вчера в 03:06
Общество

Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола

Стоимость новогоднего стола в среднем по стране составит 6430,78 рублей, что на 2,74% выше показателя декабря 2018-го.
Клопс 21 декабря в 06:42
Кино

Генри Кавилл выбрал сторону в «консольной войне»

Генри Кавилл («Ведьмак», «Человек из стали») заявил, что его любимая игровая платформа — это ПК.
CyberSport.ru вчера в 23:54
Шоу-бизнес

Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Теону с 4-летием

Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою дочь Теону с днем рождения, сегодня наследница звезды и бизнесмена Курбана Омарова отметила 4-летие.
Дни24 вчера в 11:37
Политика

Оператор «Северного потока-2» ускорит строительство трубопровода

Оператор трубопровода "Северный поток-2" Nord Stream AG подтвердил приостановку строительства из-за американских санкций.
Pravda.Ru 21 декабря в 05:18
Политика

На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Lenta.ru вчера в 17:13
Происшествия

Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске

RT на русском вчера в 22:40
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ 21 декабря в 08:08
Общество

У митрополита РПЦ нашли элитную недвижимость и долги в Испании

Глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион (Алфеев) оказался владельцем элитного пентхауса в Испании.
Политсовет вчера в 23:56
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