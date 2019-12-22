Общество
Газета.Ru«Яндекс.Видео» и YouTube могут заблокировать в России
Гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко рассказал о том, что вечная блокировка может грозить сервисам "Яндекс.Видео" и YouTube из-за закона о пиратстве. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".
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с чего всё началось
Суд первой инстанции отклонил жалобу «Эксмо» за недостаточностью доказательств. Теперь YouTube и «Яндекс» обязаны удалить нелегальные копии книги или попасть под блокировку в России.Ведомостивчера в 15:49
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Книжные издатели считают возможной вечную блокировку «Яндекс.Видео» и YouTube
Коммерсантъвчера в 23:51
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Наука
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Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
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Пенсионный фонд объявил о сроках выплат январских пенсий
Как сообщает ToDay News Ufa, те пенсионеры, кто получают пенсионные выплаты на банковские карты смогут воспользоваться денежными средствами начиная с 30 декабря.
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Политика
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Никаких новостей за падением не стояло. Оно было вызвано техническими факторами перед выходными днями и предстоящими праздниками.
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Происшествия
Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Общество
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Глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион (Алфеев) оказался владельцем элитного пентхауса в Испании.