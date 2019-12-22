Суд первой инстанции отклонил жалобу «Эксмо» за недостаточностью доказательств. Теперь YouTube и «Яндекс» обязаны удалить нелегальные копии книги или попасть под блокировку в России.

с чего всё началось

Гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко рассказал о том, что вечная блокировка может грозить сервисам "Яндекс.Видео" и YouTube из-за закона о пиратстве. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".

«Яндекс.Видео» и YouTube могут заблокировать в России

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