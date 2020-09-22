«Яндекс» договорился о покупке «Тинькофф банка» за $5,5 млрд
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«Яндекс» предложил акционерам TCS Group выкупить 100% акций компании, и стороны пришли к предварительному соглашению о сделке. Окончательные условия определят после дополнительной проверки. Сумма сделки составит $5,48 млрд — «Яндекс» заплатит по $27,64 за каждую акцию.В источнике
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