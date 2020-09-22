Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году

Пенсии россиян в 2021 году проиндексируют на 6,3%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с сенаторами в Кремле, следует из стенограммы выступления, опубликованной на сайте Кремля.