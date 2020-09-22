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«Яндекс» договорился о покупке «Тинькофф банка» за $5,5 млрд

«Яндекс» предложил акционерам TCS Group выкупить 100% акций компании, и стороны пришли к предварительному соглашению о сделке. Окончательные условия определят после дополнительной проверки. Сумма сделки составит $5,48 млрд — «Яндекс» заплатит по $27,64 за каждую акцию.В источнике
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Новая газета

Война экосистем. «Яндекс» покупает Тинькофф Банк. Теперь три корпорации контролируют весь цифровой рынок в России

Новая газетавчера в 12:05
Ведомости

«Яндекс» ведет переговоры о покупке «Тинькофф банка»

Ведомостивчера в 18:03
Коммерсантъ

В «Яндексе» нашелся банк

Коммерсантъ22 сентября в 15:29
Интерфакс

«Яндекс» срывает банк. Обобщение

Интерфакс22 сентября в 16:30
РИА Новости

«Яндекс» планирует купить «Тинькофф»

РИА Новости22 сентября в 14:05
ТАСС

«Яндекс» договорился о покупке «Тинькофф»

ТАСС22 сентября в 13:20
РБК

Договор «Яндекса» и Тинькова, Путин о вакцине в ООН. Главные новости РБК

РБК22 сентября в 13:14

«Здорово шагает Россия»: японцев восхитил атомный ледокол «Арктика»

В июне генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что атомоход "Арктика" 23 июня вышел из Санкт-Петербурга на заключительный этап ходовых испытаний.
РИА Новости21:55

Путин сообщил об «эффекте эскимо» у боевого блока «Авангард»

Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 23 сентября, сравнил способность гиперзвукового боевого блока «Авангард» выдерживать очень высокие температуры во время полета с «эффектом эскимо».
Вечерняя Москвавчера в 12:10
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Правительство может переложить стоимость приборов на население

Правительство поручило ФАС, Минэнерго, Минэкономики и другим профильным ведомствам проработать вопрос включения стоимости приборов учета электроэнергии в коммунальные платежи граждан, следует из поручений вице-премьера Юрия Борисова от 18 сентября (с ними ознакомился "Ъ").
Коммерсантъ17:54
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Разведка США получила данные о почти 200 операциях банков в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM22 сентября в 03:35
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В Минздраве Алтайского края объяснили очереди на КТ легких

Количество исследований увеличили вдвое Возникновение очередей в Диагностическом центре Алтайского края связано с "увеличением работы по ранней диагностике внебольничных пневмоний", утверждают в пресс-службе Минздрава Алтайского края.
АМИТЕЛвчера в 09:38
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Навального выписали из стационара берлинской клиники «Шарите»

Пресс-служба берлинской университетской клиники «Шарите» сообщила, что российский оппозиционер Алексей Навальный выписан из стационара, поскольку его состояние значительно улучшилось, и дальнейшая госпитализация не требуется.
Инфо24вчера в 03:59
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Число обломков бака российского «Фрегата» на орбите возросло вчетверо

Количество обломков от взорвавшегося в космосе в мае бака российского разгонного блока "Фрегат" увеличилось в четыре раза и достигло 275, следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.
РИА Новости20:08

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъвчера в 05:54
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