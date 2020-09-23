«Яндекс» планирует приобрести «Тинькофф банк» за $5,48 млрд
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Уточняется, что её стоимость составит примерно 5,48 миллиарда долларов, или 27,64 доллара за акцию. В «Яндексе» в свою очередь заявили, что потенциальная сделка по приобретению до 100% TCS Group потребует согласия акционеров интернет-компании.В источнике
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