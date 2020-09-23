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REGNUM
REGNUM

«Яндекс» планирует приобрести «Тинькофф банк» за $5,48 млрд

Уточняется, что её стоимость составит примерно 5,48 миллиарда долларов, или 27,64 доллара за акцию. В «Яндексе» в свою очередь заявили, что потенциальная сделка по приобретению до 100% TCS Group потребует согласия акционеров интернет-компании.В источнике
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РБК

«Яндекс» покупает «Тинькофф»: что нужно знать о сделке года

РБК13:29
ТАСС

«Яндекс» договорился о покупке «Тинькофф»

ТАССвчера в 13:20
Ведомости

«Яндекс» ведет переговоры о покупке «Тинькофф банка»

Ведомости18:03
Интерфакс

«Яндекс» срывает банк. Обобщение

Интерфаксвчера в 16:30
РИА Новости

«Яндекс» планирует купить «Тинькофф»

РИА Новостивчера в 14:05
Новая газета

Война экосистем. «Яндекс» покупает Тинькофф Банк. Теперь три корпорации контролируют весь цифровой рынок в России

Новая газета12:05
Коммерсантъ

«Яндекс» покупает «Тинькофф» за $5,5 млрд

Коммерсантъвчера в 12:52

Госдума не поддержала возврат индексаций пенсий работающим пенсионерам

Комитет Государственной Думы по труду и социальной политике рекомендовал нижней палате парламента отклонить несколько законопроектов, которые предлагают вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Live2405:35
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США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомости10:50
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Российская газета11:25
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Россиянам предписали временную самоизоляцию после прилета из-за рубежа

«До получения результатов лабораторного исследования на СOVID-19 методом ПЦР [вернувшимся из-за рубежа россиянам необходимо] соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», — говорится в документе, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
Известия13:01
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СК завершил расследование дела против депутата Мосгордумы Шереметьева

Следователи завершили расследование уголовного дела о мошенничестве при выплате премий помощнице депутатом Мосгордумы Олегом Шереметьевым, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
Интерфакс12:22
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США готовят ответ гиперзвуковому оружию России в космосе

Китай и Россия являются бесспорными лидерами в области гиперзвукового оружия, поэтому быстрое развертывание необходимых ресурсов для создания новых систем безопасности США является жизненно важным для американцев.
ПолитРоссиявчера в 11:02
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В Греции двух моряков из России приговорили к 300 годам тюрьмы

В Греции двое граждан России приговорены судом к 300 годам тюремного заключения за транспортировку нелегальных мигрантов, сообщает 23 сентября RT со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
REGNUM09:49
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