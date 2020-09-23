Акции «Яндекса» усилили рост на новостях о покупке Тинькофф Банка
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Главное преимущество покупки Тинькофф Банка в сравнении с альтернативными вариантами заключается в том, что она позволит "Яндексу" в сравнительно сжатые сроки стать заметным игроком рынка финтех-услуг, одновременно получив непосредственный доступ к соответствующим технологиям и экспертизе, отмечает главный стратег "ВТБ Капитала" по рынку акций Илья Питерский.В источнике
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