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Российская газета
Российская газета

Акции «Яндекса» усилили рост на новостях о покупке Тинькофф Банка

Главное преимущество покупки Тинькофф Банка в сравнении с альтернативными вариантами заключается в том, что она позволит "Яндексу" в сравнительно сжатые сроки стать заметным игроком рынка финтех-услуг, одновременно получив непосредственный доступ к соответствующим технологиям и экспертизе, отмечает главный стратег "ВТБ Капитала" по рынку акций Илья Питерский.В источнике
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Вести.Ru

«Тинькофф» и «Яндекс» могут стать единой экосистемой: кто в нее переселится

Вести.Ru13:55
РБК

«Яндекс» покупает «Тинькофф»: что нужно знать о сделке года

РБК13:29
ТАСС

«Яндекс» договорился о покупке «Тинькофф»

ТАССвчера в 13:20
Интерфакс

«Яндекс» срывает банк. Обобщение

Интерфаксвчера в 16:30
Коммерсантъ

В «Яндексе» нашелся банк

Коммерсантъвчера в 15:29
РИА Новости

«Яндекс» планирует купить «Тинькофф»

РИА Новостивчера в 14:05
Ведомости

«Яндекс» ведет переговоры о покупке «Тинькофф банка»

Ведомости18:03

Сына Байдена заподозрили в получении $3,5 млн от Елены Батуриной

Сенаторы Рон Джонсон и Чак Грэссли на протяжении нескольких месяцев вели широкомасштабное расследование, связанное с администрацией экс-бывшего президента Барака Обамы, часть которого касается сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
Интерфакс14:03
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В Кремле оценили публикацию разговора Путина и Макрона о Навальном

Москва, 23 сентября 2020, 13:27 — REGNUM Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в статье Le Monde о разговоре президента РФ Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном об Алексее Навальном есть неточности.
REGNUM06:27
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