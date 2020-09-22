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Газета.Ru
Газета.Ru

«Яндекс» договорился о покупке банка «Тинькофф»

"Яндекс" проводит сделку по покупке TCS Group, в которую входит банк "Тинькофф". Размер сделки составит около $5,48 млрд.В источнике
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Znak.com

«Тинькофф» и «Яндекс» объединяются, что изменится? Мнения экспертов

Znak.com09:33
РИА Новости

«Яндекс» планирует купить «Тинькофф»

РИА Новостивчера в 14:05
РБК

«Яндекс», TCS Group, Tesla: за какими котировками следить

РБК02:00
Ведомости

«Яндекс» ведет переговоры о покупке «Тинькофф банка»

Ведомости18:03
Интерфакс

«Яндекс» срывает банк. Обобщение

Интерфаксвчера в 16:30
Коммерсантъ

В «Яндексе» нашелся банк

Коммерсантъвчера в 15:29
ТАСС

«Не продажа, а скорее слияние». Что известно о сделке «Яндекса» и Тинькофф Банка

ТАСС08:30

Матч между сборными России и Швеции по футболу перенесли в Москву

«Российский футбольный союз официально сообщает о том, что контрольный матч между национальными сборными России и Швеции перенесен из Сольны в Москву», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Известия06:53

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъ05:54
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Путин потребовал завершить затянувшуюся реконструкцию петербургской консерватории

Реконструкция Консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге должна быть доведена до конца, заявил президент России Владимир Путин в среду на встрече с сенаторами в Кремле.
ТАСС07:39
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Россия расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну

Москва расширяет "черный список" невъездных граждан Евросоюза, этот шаг предпринят на паритетной основе из-за конфронтационной линии Брюсселя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости09:40
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