Газета.Ru«Яндекс» договорился о покупке банка «Тинькофф»SIA.ru25SIA.ruSM NewsДеловой квартал (Екатеринбург)Радио Комсомольская правдаПлас47channel.ruВести КузбассФАНКомсомольская правдаАлтапрессDP.RULentaChel.ruБрянские новостиПопулярная механикаСекрет фирмыReadovka.ruВашГород.руZnak.comГЛАС.RUURA.RuНародные новостиLife.ruИзвестияТелеканал 360°Центральная Служба Новостей"Яндекс" проводит сделку по покупке TCS Group, в которую входит банк "Тинькофф". Размер сделки составит около $5,48 млрд.В источникеОценить1,1KКомментировать972Подробнее о событии«Тинькофф» и «Яндекс» объединяются, что изменится? Мнения экспертовZnak.com09:33«Яндекс» планирует купить «Тинькофф»РИА Новостивчера в 14:05«Яндекс», TCS Group, Tesla: за какими котировками следитьРБК02:00«Яндекс» ведет переговоры о покупке «Тинькофф банка»Ведомости18:03«Яндекс» срывает банк. ОбобщениеИнтерфаксвчера в 16:30В «Яндексе» нашелся банкКоммерсантъвчера в 15:29«Не продажа, а скорее слияние». Что известно о сделке «Яндекса» и Тинькофф БанкаТАСС08:30Показать ещё