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Акции «Яндекса» подскочили на 4,45% на новости о покупке TCS Group

Акции "Яндекса" подскочили на 4,45% — верхней планки, установленной до открытия торгов Московской биржей, и продолжают отыгрывать новости о покупке TCS Group Holding, бумаги которой коррекционно снижаются, следует из данных торгов Московской биржи.В источнике
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Новая газета

Война экосистем. «Яндекс» покупает Тинькофф Банк. Теперь три корпорации контролируют весь цифровой рынок в России

Новая газетавчера в 12:05
ТАСС

«Яндекс» договорился о покупке «Тинькофф»

ТАСС22 сентября в 13:20
Ведомости

«Яндекс» ведет переговоры о покупке «Тинькофф банка»

Ведомостивчера в 18:03
Интерфакс

«Яндекс» срывает банк. Обобщение

Интерфакс22 сентября в 16:30
Коммерсантъ

В «Яндексе» нашелся банк

Коммерсантъ22 сентября в 15:29
РИА Новости

«Яндекс» планирует купить «Тинькофф»

РИА Новости22 сентября в 14:05
РБК

«Яндекс» покупает «Тинькофф»: что нужно знать о сделке года

РБКвчера в 13:29

Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Российская газетавчера в 11:25
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«Нафтогаз Украины» внезапно оказался глубоко убыточной компанией

Киев, 23 сентября 2020, 12:03 — REGNUM Консолидированный чистый убыток группы «Нафтогаз Украины» в первом полугодии 2020 года составил 11,541 млрд грн, говорится в промежуточной финансовой отчетности компании.
REGNUMвчера в 05:03

Плющенко отреагировал на обвинения в переманивании Загитовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на публикацию штабом тренера Этери Тутберидзе переписки своей жены Яны Рудковской с Алиной Загитовой, в которой та якобы попыталась переманить фигуристку.
Rambler News Serviceвчера в 05:01
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