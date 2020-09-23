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Акции «Яндекса» подскочили на 4,45% на новости о покупке TCS Group

Акции "Яндекса" подскочили на 4,45% — верхней планки, установленной до открытия торгов Московской биржей, и продолжают отыгрывать новости о покупке TCS Group Holding, бумаги которой коррекционно снижаются, следует из данных торгов Московской биржи.В источнике
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Коммерсантъ

В «Яндексе» нашелся банк

Коммерсантъ22 сентября в 15:29
РБК

«Яндекс», TCS Group, Tesla: за какими котировками следить

РБКвчера в 02:00
Ведомости

«Яндекс» ведет переговоры о покупке «Тинькофф банка»

Ведомостивчера в 18:03
Интерфакс

«Яндекс» срывает банк. Обобщение

Интерфакс22 сентября в 16:30
Новая газета

Война экосистем. «Яндекс» покупает Тинькофф Банк. Теперь три корпорации контролируют весь цифровой рынок в России

Новая газетавчера в 12:05
РИА Новости

«Яндекс» планирует купить «Тинькофф»

РИА Новости22 сентября в 14:05
ТАСС

«Яндекс» договорился о покупке «Тинькофф»

ТАСС22 сентября в 13:20

Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
РИА Новостивчера в 06:33
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Российская газетавчера в 11:25
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В Минобороны сообщили о подготовке провокации с химоружием в Идлибе

«Согласно имеющейся информации, террористы доставили отравляющие вещества в район населенного пункта Кансафра провинции Идлиб и ведут подготовку к проведению постановочных съемок для обвинения правительственных сил САР в применении химического оружия против мирного населения», — сказал Гринкевич.
РБКвчера в 16:38
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В Греции двух моряков из России приговорили к 300 годам тюрьмы

В Греции двое граждан России приговорены судом к 300 годам тюремного заключения за транспортировку нелегальных мигрантов, сообщает 23 сентября RT со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
REGNUMвчера в 09:49
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В новой прическе Бузовой нашли признаки расставания с Манукяном

Несколько подписчиков Бузовой решили, что резкая смена имиджа стала результатом жизненных перемен, намекая на расставание с Давидом Манукяном, о котором давно ходят слухи, или мысленно подводя к старту проекта «Ледниковый период», к участию в котором Ольга готовилась несколько месяцев.
RuNews24.ruвчера в 02:51
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