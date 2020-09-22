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ЗакC.Ру
ЗакC.Ру

«Яндекс» договорился о покупке банка «Тинькофф» за 5,5 млрд долларов

В "Яндексе" уточнили также, что решение по сделке примет совет акционеров компании. Сумма сделки - 5,48 млрд рублей: "Яндекс" готов заплатить по 27,64 долларов за каждую акцию "Тинькоффа", что на 8% выше их рыночной стоимости на момент закрытия биржи 21 сентября.В источнике
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Новая газета

Война экосистем. «Яндекс» покупает Тинькофф Банк. Теперь три корпорации контролируют весь цифровой рынок в России

Новая газетавчера в 12:05
РБК

Договор «Яндекса» и Тинькова, Путин о вакцине в ООН. Главные новости РБК

РБК22 сентября в 13:14
Интерфакс

«Яндекс» срывает банк. Обобщение

Интерфакс22 сентября в 16:30
Коммерсантъ

В «Яндексе» нашелся банк

Коммерсантъ22 сентября в 15:29
РИА Новости

«Яндекс» планирует купить «Тинькофф»

РИА Новости22 сентября в 14:05
ТАСС

«Яндекс» договорился о покупке «Тинькофф»

ТАСС22 сентября в 13:20
Ведомости

«Яндекс» ведет переговоры о покупке «Тинькофф банка»

Ведомостивчера в 18:03

Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
РИА Новостивчера в 06:33
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В РФ предложили не увольнять за пьянство на удаленной работе

Как отмечается, в Трудовой кодекс предлагается ввести норму о том, что сотрудника, который трудится на удаленке, нельзя будет уволить за прогул в привычном понимании - отсутствие на рабочем месте в течение рабочего дня, либо смены.
Газета.Ru18:34
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Известия18:16
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Навальный рассказал о планах после выписки из больницы

Алексей Навальный заявил, что его восстановление больше не требует стационарного лечения, он планирует заниматься каждый день с физиотерапевтом и, возможно, отправиться в реабилитационный центр.
РИА Новостивчера в 06:25
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На Аляске приступили к снятию памятника Баранову с постамента

Власти города Ситка, который расположен в американском штате Аляска, приступили к работам по снятию с постамента и переносу из центрального парка статуи правителя русских поселений в Северной Америке Александра Баранова, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты19:10
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Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором предупредил о массовом банкротстве среди получателей льготных кредитов под 2%.
Коммерсантъвчера в 19:42
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