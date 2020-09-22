В "Яндексе" уточнили также, что решение по сделке примет совет акционеров компании. Сумма сделки - 5,48 млрд рублей: "Яндекс" готов заплатить по 27,64 долларов за каждую акцию "Тинькоффа", что на 8% выше их рыночной стоимости на момент закрытия биржи 21 сентября.