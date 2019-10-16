Общество

REGNUMREGNUM«Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах

Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.
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с чего всё началось

Глава «Яндекса» — РБК: «Все эти инициативы разрушительны»

В июле в Госдуму были внесены поправки о «значимых информационных ресурсах в интернете», которые требуют, чтобы иностранцам принадлежало не более 20% в компаниях, владеющих подобными ресурсами.
РБК10:41

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В «Яндексе» предупредили о последствиях закона о значимых сайтах

РИА Новости14:00

Глава «Яндекса» предрекла разрушительные последствия закона о важных сайтах

Известия13:59

Елена Бунина: Законопроект об иностранном владении - дамоклов меч, занесенный над всей IT-индустрией

Комсомольская правда12:34

«Яндекс» считает разрушительными последствия законопроекта о значимых сайтах

Коммерсантъ13:41

Руководство интернет-компании «Яндекс» раскритиковало планы принять законопроект о так называемых значимых сайтах

Эхо Москвы12:31

«„Яндекс“ – найдется что-нибудь». Госдума может превратить компанию в «угрюмый, унылый поисковик»

Фонтанка.Ру12:03

Миграция в цифру. Что мешает российским интернет-компаниям

РБК14:03
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Здоровье

Венгрия выделит миллиард на строительство медцентра в Новосибирске

Венгрия вложит около миллиарда рублей в строительство Медицинского центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), который планируется построить в Новосибирске.
НГС 13:08
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Газета.Ru 13:12
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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
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Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
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Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Политика

Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
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Политика

ФСБ предотвратила 39 терактов в России с начала года

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова директора ФСБ РФ Александра Бортникова, с начала 2019 года было предотвращено 39 терактов, ликвидировано 49 террористических ячеек, участники которых планировали атаки в регионах России.
Мойка78 04:25
Армия и оружие

Коалиция США уничтожила собственный склад боеприпасов в Сирии

РИА Новости 18:50
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В ГИБДД сообщили о новых устройствах для контроля скорости автомобилей

РБК 14:20
Культура

Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде

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Зрители раскритиковали новый фильм «Малефисента»

ToDay News Ufa 14:46
Экономика

Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2018 год

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым утвердил отчет об исполнении федерального бюджета за 2018 год.
ТАСС 14:32
Политика

Трамп обозвал Пелоси третьесортным политиком

Представители Демократической партии США покинули встречу по Турции с американским президентом Дональдом Трампом, поскольку тот допустил нелицеприятные комментарии в отношении спикера палаты представителей демократки Нэнси Пелоси.
Известия 17:24
Политика

Пенс и Помпео отправятся на переговоры с властями Турции

Вице-президент США Майкл Пенс и госсекретарь Майкл Помпео намерены 16 октября приехать в Турцию, чтобы провести переговоры с администрацией президента Реджепа Эрдогана в связи с военной операцией Анкары в Сирии.
News.ru вчера в 16:34
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Ватикан выпустил «умные» четки для молитв

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Трамп предсказал крах экономики США из-за победы «клоуна» на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы «клоуна» на выборах страну ждёт экономический крах, как это было уже во время Великой депрессии.
News.ru 09:18
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Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре

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США хотят лишить Россию Северного морского пути

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Миссия ООН потребовала закрыть сайт «Миротворец»

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Авторы Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 отложили релиз игры

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Тимати и Анастасия Решетова стали родителями

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Автомобиль насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП во Второй Пади

Водитель иномарки скрылся с места происшествия, но его установили и задержали. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
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Зеленский поиграл с молотком в парламенте Латвии

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В НСО депутаты требуют от кабмина обосновать рост тарифов на капремонт

Идею повышения тарифов на капитальный ремонт не поддержали и депутаты Олег Сметанин, Ашот Рафаелян, Майис Мамедов.
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В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия вчера в 22:40
Здоровье

Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки

Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда 11:57
Спорт

Биатлонистка Подчуфарова сменит сборную России на Словению

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Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США

В августе Россия увеличила вложения в госбумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд.
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Кино

Александр Петров рассказал о сложностях на съемках фильма «Текст»

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Елена Игоревна Бунина
Российский учёный
Российский учёный и руководитель высшего звена. HR-директор «Яндекса» и генеральный директор «Яндекса» в России, доктор физико-математических наук, профессор кафедры высшей алгебры механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
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