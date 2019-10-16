Общество
REGNUM«Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах
Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.
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с чего всё началось
В июле в Госдуму были внесены поправки о «значимых информационных ресурсах в интернете», которые требуют, чтобы иностранцам принадлежало не более 20% в компаниях, владеющих подобными ресурсами.РБК10:41
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Елена Бунина: Законопроект об иностранном владении - дамоклов меч, занесенный над всей IT-индустрией
Комсомольская правда12:34
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Политика
Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши
Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство мандатов в Сейме (нижняя палата парламента), но потеряла преимущество в Сенате (верхней палате).
Происшествия
В Каталонии более 130 человек пострадали в ходе беспорядков
Более 130 человек пострадали в ходе беспорядков в Каталонии, вызванных решением суда в отношении 12 каталонских политиков.
Политика
Путин поручил правительству исследовать поведение молодежи в интернете
Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования предпочтений и поведения молодежи в интернете, сообщается на сайте Кремля.
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Зеленский поиграл с молотком в парламенте Латвии
Футбол
В Москве появится новый футбольный клуб
Здоровье
Более 33 млн россиян сделали прививку от гриппа
По данным пресс-службы министерства, за эпидемический сезон 2018-2019 годов против гриппа в РФ были привиты 70,8 млн человек.
Игры
В сеть утекло новое свидетельство того, что события GTA 6 будут развиваться в Вайс-Сити
Rockstar Games пока не анонсировала дату выхода GTA 6 и даже не объявляла о начале её разработки.
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Ватикан выпустил «умные» четки для молитв
Экономика
Военные расходы России пересчитали по-новому
Расходы России на оборону окажутся в 2,6 раза выше, если пересчитать их по паритету покупательной способности (ППС).
Наука
Городской шум снизил стресс во время размножения у птиц
Звуки города снижают концентрацию гормонов стресса в крови птиц во время размножения. К такому выводу пришли британские ученые.
Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Список возглавил гендиректор студии Disney Роберт Айгер, фильмы которой заработали в этом году 8 млрд долларов.
Политика
Трамп обозвал Пелоси третьесортным политиком
Представители Демократической партии США покинули встречу по Турции с американским президентом Дональдом Трампом, поскольку тот допустил нелицеприятные комментарии в отношении спикера палаты представителей демократки Нэнси Пелоси.
Армия и оружие
В Кремле оценили масштаб турецкой операции в Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, удивлен ли Кремль масштабом турецкой операции на севере Сирии.
Транспорт
«Победа» поднимает в среднем на 40% цены на рейсы в Россию
Билеты на рейсы лоукостера «Победа» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро.
Футбол
Шомуродов: раньше 30 лет в чемпионат Китая не собираюсь переходить
Форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов заявил, что не перейдёт в чемпионат Китая до достижения 30-летнего возраста.
Футбол
Рэпер Баста купил футбольный клуб
Происшествия
Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки
Технологии
Microsoft провела редизайн одного из основных приложений Windows 10
Компания Microsoft выпустила заметное обновление для приложения «Калькулятор» в операционной системе Windows.
Культура
Два автора получили Букеровскую премию в обход правил
Размер Букеровской премии составляет £50 тыс. (около $63 тыс.). премия вручалась двум авторам сразу еще дважды: в 1974 и 1992 годах.
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП с Porsche и такси в Москве
Известно, что в такси на момент ДТП находились три пассажира. По некоторым данным, всего в аварии получили различные травмы четыре человека.
Политика
Миссия ООН потребовала закрыть сайт «Миротворец»
Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец».
Наука
Искусственный интеллект разработал новый материал
Политика
В МИД РФ пояснили, почему американских дипломатов сняли с поезда
Напомним, что вечером в среду в СМИ появилась информация о том, что трех американских дипломатов, по некоторым сведениям - военных атташе, сняли с поезда, направлявшегося из Неноксы в Северодвинске.
Политика
Как прошли дебаты кандидатов от Демократической партии США
В штате Огайо прошли четвёртые теледебаты кандидатов в президенты США от Демократической партии.
Музыка
Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение
Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Авто
Компании Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на двигатели
Кино